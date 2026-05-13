UPSC का वो अनसुना किस्सा; जब फोटोकॉपी मशीन ने खड़ा कर दिया था देश का सबसे बड़ा विवाद, क्या रद्द हुई थी परीक्षा?

भारत में जब भी सरकारी नौकरियों की बात आती है, तो पेपर लीक एक ऐसा शब्द है जो लाखों युवाओं की रातों की नींद उड़ा देता है. उत्तर प्रदेश (UP PCS), बिहार (BPSC) और हरियाणा जैसे राज्यों में अक्सर पीसीएस और अन्य भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने की खबरें आती रहती हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि देश की सबसे कठिन और पारदर्शी मानी जाने वाली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा का पेपर भी कभी लीक हुआ है? सालों से चल रही चर्चाओं और इंटरनेट पर मौजूद दावों के बीच, एक ऐसी घटना इतिहास के पन्नों में दर्ज है जिसने संसद तक में हंगामा खड़ा कर दिया था. आखिर क्या थी वो 1992 की कहानी और क्या वाकई यूपीएससी का पेपर लीक हुआ था?

1992 की वो घटना और इलाहाबाद का सेंटर?

बात 17 जून 1992 की है, जब पूरे देश में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) आयोजित की जा रही थी. दोपहर 2:30 बजे जनरल स्टडीज का पेपर शुरू हुआ, लेकिन इसी दौरान इलाहाबाद (अब प्रयागराज) के एक परीक्षा केंद्र से एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया. दरअसल, परीक्षा शुरू होने के कुछ ही देर बाद एक इनविजिलेटर को पेपर की फोटोकॉपी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया. वह 'सेट सी' और 'सेट डी' की कॉपियां बना रहा था. इस खबर के फैलते ही हड़कंप मच गया और मामला तुरंत पुलिस तक पहुंचा. पुलिस ने दोपहर 3:00 बजे तक असली बुकलेट और फोटोकॉपी की गई प्रतियों को जब्त कर लिया और संबंधित अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया.

आखिर कौन था वो मास्टरमाइंड?

इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब पकड़े गए अधिकारी ने एक बड़ा खुलासा किया. जांच में पता चला कि ये सब यूपी लोक सेवा आयोग (UPPSC) के तत्कालीन 'परीक्षा नियंत्रक' (Controller of Examination) के कहने पर किया जा रहा था. उन्होंने खुद स्वीकार किया कि पेपर की फोटोकॉपी इसलिए कराई जा रही थी ताकि राज्य लोक सेवा आयोग के 'क्वेश्चन बैंक' को मजबूत किया जा सके. यानी मकसद पेपर को छात्रों के बीच बेचना नहीं, बल्कि अपने सिस्टम के लिए सवालों को इकट्ठा करना था. हालांकि, यूपीएससी ने तुरंत एक अधिकारी भेजकर जांच कराई और अंततः निष्कर्ष निकाला कि पेपर बाहरी रूप से लीक नहीं हुआ था, इसलिए परीक्षा रद्द नहीं की गई.

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संसद में हंगामा और मार्गरेट अल्वा का वो जवाब?

जब यह मामला गरमाया तो इसकी गूंज संसद में भी सुनाई दी. कई सांसदों ने परीक्षा की शुचिता पर सवाल उठाए. तब तत्कालीन मंत्री मार्गरेट अल्वा ने संसद में जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि हर साल यूपीएससी को पेपर लीक की फर्जी शिकायतें मिलती हैं. उन्होंने बताया कि कई छात्र प्रश्न पत्र के दो-तीन पन्ने फाड़कर अपने साथ ले जाते हैं ताकि बाहर जाकर क्वेश्चन बैंक बना सकें, लेकिन इसे 'पेपर लीक' नहीं कहा जा सकता. 1992 वाली घटना की सीबीआई (CBI) जांच के आदेश भी दिए गए थे, लेकिन यूपीएससी ने स्पष्ट कर दिया था कि चूंकि पेपर परीक्षा शुरू होने के बाद कॉपी किया गया था, इसलिए इसका लाभ किसी छात्र को नहीं मिल पाया.

यूपीएससी की सुरक्षा और पेपर लीक प्रूफ सिस्टम?

यूपीएससी ने खुद को पेपर लीक से बचाने के लिए एक 'फुल-प्रूफ' सिस्टम तैयार किया है. परीक्षा के पेपर सीलबंद अवस्था में केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से महज एक घंटे पहले कड़ी सुरक्षा में पहुंचाए जाते हैं. इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी एसडीएम (SDM) स्तर के अधिकारी की होती है. पेपर के पैकेट परीक्षार्थियों और इनविजिलेटर के सामने गवाह के तौर पर ही खोले जाते हैं. अगर सील के साथ कोई भी छेड़छाड़ पाई जाती है, तो उसे तुरंत रिपोर्ट करना अनिवार्य है. इसी सख्त प्रोटोकॉल की वजह से यूपीएससी के इतिहास में अब तक किसी बड़े स्तर के पेपर लीक की पुष्टि नहीं हुई है, और अब कई राज्य आयोग भी इसी मॉडल को अपना रहे हैं.