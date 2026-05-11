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Hindi Newsशिक्षाHBSE 10th, 12th Result 2026 Date (OUT): हरियाणा बोर्ड छात्रों का इंतजार खत्म! 12वीं का रिजल्ट 14 मई को, 10वीं वालों के लिए भी आ गई तारीख

HBSE 10th, 12th Result 2026 Date (OUT): हरियाणा बोर्ड छात्रों का इंतजार खत्म! 12वीं का रिजल्ट 14 मई को, 10वीं वालों के लिए भी आ गई तारीख

HBSE 10th, 12th Result 2026 Date (OUT): बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2026 की तारीख घोषित कर दी है. 12वीं का रिजल्ट 14 मई और 10वीं का रिजल्ट 17 मई को जारी होगा. जानिए कैसे और कहां चेक कर पाएंगे अपना स्कोर.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 11, 2026, 06:34 PM IST
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HBSE 10th, 12th Result 2026 Date (OUT): हरियाणा बोर्ड छात्रों का इंतजार खत्म! 12वीं का रिजल्ट 14 मई को, 10वीं वालों के लिए भी आ गई तारीख

बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा के लाखों छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. हरियाणा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2026 को लेकर बड़ा अपडेट जारी कर दिया है. बोर्ड चेयरमैन डॉ. पवन कुमार ने पुष्टि की है कि रिजल्ट जारी करने की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं और छात्रों को अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. इस साल राज्यभर से लाखों छात्रों ने बोर्ड परीक्षा में हिस्सा लिया था और अब सभी को अपने नतीजों का इंतजार है. बोर्ड की घोषणा के बाद छात्रों और अभिभावकों में उत्साह साफ देखा जा रहा है.

कितने छात्रों ने दी इस बार परीक्षा?

इस साल हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा में करीब 6.5 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया. इनमें 10वीं कक्षा के 3,70,663 छात्र शामिल रहे, जबकि 12वीं कक्षा में 2,95,478 छात्रों ने परीक्षा दी. बोर्ड के अनुसार इन सभी छात्रों का रिजल्ट इसी सप्ताह जारी किया जाएगा. 10वीं की परीक्षाएं 26 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक आयोजित हुई थीं, जबकि 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 25 फरवरी से 1 अप्रैल 2026 तक चली थीं. अब छात्र अपने प्रदर्शन को लेकर काफी उत्साहित हैं और रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

रिजल्ट किस दिन होगा जारी?

Board of School Education Haryana ने साफ कर दिया है कि पहले 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा. हरियाणा बोर्ड 12वीं का परिणाम 14 मई 2026 को घोषित करेगा. इसके बाद 10वीं कक्षा का रिजल्ट 17 मई 2026 को जारी किया जाएगा. हालांकि बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने के समय की अभी जानकारी नहीं दी है. बोर्ड चेयरमैन डॉ. पवन कुमार ने बताया कि रिजल्ट में किसी तरह की गलती न हो, इसलिए उत्तर पुस्तिकाओं की दो बार जांच कराई गई है ताकि छात्रों को पूरी तरह सटीक परिणाम मिल सके.

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रिजल्ट कैसे और कहां देखें?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र HBSE Official Website पर जाकर अपना स्कोर चेक कर सकेंगे. सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर Results सेक्शन में जाना होगा. वहां Secondary Result 2026 या Sr. Secondary Result 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद छात्र रोल नंबर या नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड भरकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे. रिजल्ट स्क्रीन पर आने के बाद छात्र डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे. छात्रों को सलाह दी गई है कि रिजल्ट देखने से पहले अपना एडमिट कार्ड तैयार रखें.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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