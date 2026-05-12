Haryana board 12th result Out: जारी हुआ हरियाणा 12वीं बोर्ड रिजल्ट, 84.67% छात्र हुए पास; results.bseh.org.in वेबसाइट क्रैश

हरियाणा बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 जारी होते ही छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई. 84.67% छात्र पास हुए, लेकिन रिजल्ट देखने के दौरान वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक के कारण सर्वर स्लो पड़ गया. जानिए पास प्रतिशत, टॉपर्स लिस्ट और 10वीं रिजल्ट की पूरी अपडेट.
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Board of School Education Haryana यानी हरियाणा बोर्ड के लाखों छात्रों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. 12वीं बोर्ड रिजल्ट जारी होते ही छात्रों और अभिभावकों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन इसी बीच रिजल्ट देखने पहुंचे हजारों छात्रों को वेबसाइट क्रैश होने की परेशानी भी झेलनी पड़ी. कोई मोबाइल पर रिजल्ट ढूंढता नजर आया तो कोई लैपटॉप पर बार-बार पेज रिफ्रेश करता दिखा. इस बार बोर्ड रिजल्ट को लेकर पहले से ही उत्साह बना हुआ था, क्योंकि बोर्ड ने पास प्रतिशत, टॉपर्स लिस्ट और रिजल्ट प्रक्रिया को लेकर कई बड़े अपडेट दिए थे. अब हर किसी की नजर सिर्फ अपने स्कोरकार्ड पर टिकी हुई है.हरियाणा बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 जारी होते ही छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई. 84.67% छात्र पास हुए, लेकिन रिजल्ट देखने के दौरान वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक के कारण सर्वर स्लो पड़ गया. जानिए पास प्रतिशत, टॉपर्स लिस्ट और 10वीं रिजल्ट की पूरी अपडेट.
हरियाणा बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 में इस बार कुल 84.67 प्रतिशत छात्र सफल घोषित किए गए हैं. बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रिजल्ट का ऐलान किया, जिसमें पास प्रतिशत के साथ टॉपर्स लिस्ट भी जारी की गई. इस बार कई छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है, जिससे परिवारों में जश्न का माहौल देखने को मिला. रिजल्ट जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर भी छात्रों की खुशी देखने को मिली. कई छात्र अपने अच्छे अंकों के स्क्रीनशॉट शेयर करते नजर आए. बोर्ड अधिकारियों ने इस प्रदर्शन को मेहनत और बेहतर मूल्यांकन प्रक्रिया का परिणाम बताया.
रिजल्ट जारी होने के कुछ मिनट बाद ही बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट BSEH Official Website और BSEH Result Portal पर भारी ट्रैफिक देखने को मिला. लाखों छात्र एक साथ अपना स्कोरकार्ड देखने पहुंचे, जिसके चलते सर्वर स्लो हो गया और कई छात्रों को वेबसाइट क्रैश जैसी परेशानी का सामना करना पड़ा. कुछ छात्र बार-बार पेज रिफ्रेश करते नजर आए तो कुछ ने देर रात तक रिजल्ट देखने की कोशिश की. बोर्ड ने छात्रों से अपील की है कि अगर वेबसाइट धीमी चले तो कुछ देर बाद फिर प्रयास करें.
हरियाणा बोर्ड ने 12वीं के बाद 10वीं के छात्रों के लिए भी बड़ा अपडेट दिया है. बोर्ड के अनुसार 10वीं कक्षा का रिजल्ट 17 मई 2026 को जारी किया जाएगा. यानी दोनों रिजल्ट के बीच करीब तीन दिन का अंतर रखा गया है. बोर्ड अधिकारियों ने बताया कि 10वीं रिजल्ट की घोषणा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की जाएगी. इसके बाद वेबसाइट पर लिंक एक्टिव होगा और छात्र अपने रोल नंबर के जरिए रिजल्ट देख सकेंगे. अब 10वीं के छात्र भी उसी उत्साह के साथ अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं.
हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन डॉ. Pawan Kumar ने बताया कि इस बार रिजल्ट में किसी भी तरह की गलती से बचने के लिए छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं को दो-दो बार जांचा गया है. बोर्ड ने पारदर्शिता और सटीकता बनाए रखने के लिए यह अतिरिक्त कदम उठाया. अधिकारियों का कहना है कि छात्रों की मेहनत का सही मूल्यांकन होना सबसे जरूरी है. इसी वजह से कॉपी जांच प्रक्रिया को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया गया. अब छात्र अपने आगे के कॉलेज एडमिशन और करियर प्लानिंग में जुट गए हैं.