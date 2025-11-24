Advertisement
HBSE Board Exam 2026: 10वीं-12वीं प्राइवेट छात्रों के लिए खुली रजिस्ट्रेशन विंडो, इस डायरेक्ट लिंक से करें आवेदन

HBSE Private Students Registration 2026: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) ने हरियाणा ओपन स्कूल (HOS) परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं का कार्यक्रम जारी कर दिया है. ऐसे में जो प्राइवेट स्टूडेंट्स फरवरी-मार्च 2026 में होने वाली OCTP/CTP/RE-APPEAR की परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट bsehexam2017.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लें.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 24, 2025, 04:11 PM IST
HBSE Board Exam 2026 Registration: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH), भिवानी ने हरियाणा ओपन स्कूल (HOS) परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं का कार्यक्रम आज, 24 नवंबर, 2025 को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है. ऐसे में जो प्राइवेट स्टूडेंट्स फरवरी-मार्च 2026 में होने वाली OCTP/CTP/RE-APPEAR की परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट bsehexam2017.in पर जाकर लास्ट डेट से अपना रजिस्ट्रेशन कर लें. 

महत्वपूर्ण तिथियां
हरियाणा बोर्ड ओपन स्कूल परीक्षा का आयोजन फरवरी-मार्च 2026 में होनी है, जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सोमवार, 24 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 दिसंबर, 2025 तय की गई है. वहीं, विलंब शुल्क 100 रुपये के साथ आवेदन करने की तिथि 03 से 11 दिसंबर, 2025 है. विलंब शुल्क 300 रुपये के साथ आवेदन की तिथि 12 से 21 दिसंबर, 2025 है और विलंब शुल्क 1,000 रुपये के साथ आवेदन की तिथि 22 से 31 दिसंबर, 2025 तय की गई है. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे लास्ट डेट से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लें.  

ऐसे करें आवेदन 
जो उम्मीदवार HBSE री-अपीयर एग्जाम 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबासइट bsehexam2017.in पर जाएं. 

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

डायरेक्ट आवेदन लिंक 

जानकारी के लिए बता दें, OCTP (ओपन स्कूल/अतिरिक्त विषय), CTP (क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी) और RE-APPEAR परीक्षाएं, हरियाणा ओपन स्कूल (HOS) द्वारा सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं के लिए आयोजित की जाती है. OCTP की परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित की जाती है, जो ओपन स्कूल या एक से अधिक विषयों में परीक्षा देना चाहते हैं. CTP उन छात्रों के लिए है, जो क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी के तहत परीक्षा दे रहे हैं. वहीं, RE-APPEAR उन छात्रों के लिए है, जो किसी विषय में उत्तीर्ण नहीं हुए हैं और दोबारा परीक्षा देना चाहते हैं.

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

HBSE Board Exams 2026

