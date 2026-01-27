HBSE Date Sheet 2026: हरियाणा बोर्ड ने जारी किए 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल, bseh.org.in पर चेक करें पूरा एग्जाम कैलेंडर

Advertisement
HBSE Date Sheet 2026 OUT: बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा (BSEH) ने हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (HBSE) कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 की डेट शीट जारी कर दी है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 27, 2026, 03:53 PM IST
HBSE Date Sheet 2026 Released: बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा (BSEH) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (HBSE) कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 की डेट शीट जारी कर दी है. ऐसे में जिन छात्रों ने एचबीएसई 2026 की फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन किया था और परीक्षा की तैयारी के साथ डेट शीट जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपनी कक्षा अनुसार एचबीएसई 2026 बोर्ड एग्जाम शेड्यूल चेक करने के साथ डाउनलोड कर सकते हैं.  

कब से शुरू हो रहे एग्जाम? बीएसईएच की ओर से एचबीएसई कक्षा 10वीं की फाइनल बोर्ड परीक्षाएं 26 फरवरी, 2026 से 20 मार्च, 2026 तक और कक्षा 12वीं की फाइनल बोर्ड परीक्षाएं 25 फरवरी, 2026 से 01 अप्रैल, 2026 तक राज्य भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. दोनों कक्षाएं की परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में दोपहर 12:30 बजे से 03:30 बजे तक आयोजित की जाएगी. वहीं, एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी कक्षा अनुसार पूरा शेड्यूल ध्यानपूर्वक देखें. 

ये भी पढ़ें: ICSE, ISC Admit Card 2026: CISCE जल्द जारी करेगा 10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम का एडमिट कार्ड, cisceboard.org से करें डाउनलोड

ऐसे चेक और डाउनलोड करें डेट शीट-
एचबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं का डेट शीट चेक और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइमट bseh.org.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद 'Main Website' पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद अपनी कक्षा अनुसार 'Date sheet for Sr. Secondary (XII) Annual Examination February-2026' या 'Date sheet for Secondary (X) Annual Examination February-2026' लिंक पर क्लिक करें. 

  • फिर डेट शीट पीडीएफ फॉर्म में आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • डेट शीट को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए डेट शीट का प्रिंट आउट निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक 

HBSE कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 डेट शीट डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

HBSE कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 डेट शीट डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

ये भी पढ़ें: CBSE Admit Card 2026: 10वीं-12वीं के रेगुलर स्टूडेंट्स रहें तैयार, cbse.nic.in पर जल्द जारी होगा एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं.

HBSE Date Sheet 2026

