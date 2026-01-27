HBSE Date Sheet 2026: हरियाणा बोर्ड ने जारी किए 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल, bseh.org.in पर चेक करें पूरा एग्जाम कैलेंडर

HBSE Date Sheet 2026 Released: बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा (BSEH) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (HBSE) कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 की डेट शीट जारी कर दी है. ऐसे में जिन छात्रों ने एचबीएसई 2026 की फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन किया था और परीक्षा की तैयारी के साथ डेट शीट जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपनी कक्षा अनुसार एचबीएसई 2026 बोर्ड एग्जाम शेड्यूल चेक करने के साथ डाउनलोड कर सकते हैं.

कब से शुरू हो रहे एग्जाम? बीएसईएच की ओर से एचबीएसई कक्षा 10वीं की फाइनल बोर्ड परीक्षाएं 26 फरवरी, 2026 से 20 मार्च, 2026 तक और कक्षा 12वीं की फाइनल बोर्ड परीक्षाएं 25 फरवरी, 2026 से 01 अप्रैल, 2026 तक राज्य भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. दोनों कक्षाएं की परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में दोपहर 12:30 बजे से 03:30 बजे तक आयोजित की जाएगी. वहीं, एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी कक्षा अनुसार पूरा शेड्यूल ध्यानपूर्वक देखें.

ऐसे चेक और डाउनलोड करें डेट शीट-

एचबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं का डेट शीट चेक और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइमट bseh.org.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद 'Main Website' पर क्लिक करें.

इसके बाद अपनी कक्षा अनुसार 'Date sheet for Sr. Secondary (XII) Annual Examination February-2026' या 'Date sheet for Secondary (X) Annual Examination February-2026' लिंक पर क्लिक करें.

फिर डेट शीट पीडीएफ फॉर्म में आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

डेट शीट को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए डेट शीट का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

HBSE कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 डेट शीट डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

HBSE कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 डेट शीट डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

