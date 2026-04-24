School Holidays:: भीषण गर्मी का तांडव! इस राज्य ने वक्त से पहले किया स्कूल बंद करने का ऐलान

देश में पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है और सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ रहा है. ऐसे में ओड़िसा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां समय से पहले घोषित कर दी हैं. लगातार बढ़ते तापमान और हीटवेव के खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. सरकार का कहना है कि बच्चों की सेहत सबसे पहले है, इसलिए जोखिम नहीं लिया जा सकता. इसी वजह से अब 27 अप्रैल 2026 से सभी स्कूलों में छुट्टियां शुरू कर दी जाएंगी.

सरकार ने क्या फैसला लिया?

मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की मंजूरी के बाद राज्य के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अनुसार, स्कूल बंद रहेंगे लेकिन जरूरी काम जैसे परीक्षाएं, जनगणना और अन्य प्रशासनिक कार्य जारी रहेंगे. यह फैसला स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के आधार पर लिया गया है. सरकार का मानना है कि इस समय बच्चों को तेज धूप में स्कूल भेजना खतरनाक हो सकता है, इसलिए पहले ही छुट्टियां देकर राहत दी गई है.

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कितनी खतरनाक है गर्मी?

ओडिशा के कई जिलों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जो काफी चिंताजनक है. करीब 24 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार दर्ज किया गया है. मौसम विभाग ने छह जिलों खुर्दा, क्योंझर, अंगुल, संबलपुर, झारसुगुड़ा और बोलांगीर में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है, जबकि 17 जिलों में येलो वार्निंग दी गई है. इससे पहले भी सरकार ने 2 अप्रैल से स्कूलों का समय सुबह कर दिया था और आंगनवाड़ी केंद्रों का समय भी घटाकर सुबह 7 से 9 बजे तक कर दिया गया था.

बदलते मौसम का बढ़ता असर

देशभर में बढ़ती गर्मी और लगातार हीटवेव की घटनाएं अब शिक्षा व्यवस्था को भी प्रभावित कर रही हैं. स्कूलों के समय में बदलाव और छुट्टियों का पहले शुरू होना इस बात का संकेत है कि जलवायु परिस्थितियां अब सीधे तौर पर रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रही हैं.

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