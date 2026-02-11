Board Exams Helpline: 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 12 फरवरी से शुरू, समय-तारीख तक सब कुछ यहां जानिए

GSHSEB Board Exams Helpline Number: देश के विभिन्न राज्यों में परीक्षा का दौर चल रहा है और इस दौरान अलग-अलग जगह परीक्षाएं चल रही हैं. कुछ राज्यों में 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं. जबकि, कुछ जगहों पर जल्द परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इस एग्जाम सीजन में छात्रों के बीच कई सवाल जगह बना लेते हैं. खासतौर पर बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए परेशान तब बढ़ जाती है जब वो समझ नहीं पाते कि परीक्षा से संबंधित किसी तरह के सवाल पूछने के लिए कहां संपर्क करें? परीक्षा की तैयारी स्कूल की बजाए घर रहकर करते हैं और उस वक्त हर समय की खास कीमत होती है. ऐसे में राज्य सरकार की ओर से छात्रों का खास ख्याल रखा गया है.

यहां 12 फरवरी से हेल्पलाइन नंबर शुरू

गुजरात के अहमदाबाद शहर में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है. गुजरात माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (GSHSEB) ने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं से पहले स्टूडेंट्स और अभिभावकों के लिए हेल्पलाइन शुरू की है जिसकी शुरुआत 12 फरवरी 2026 होगी.

अहमदाबाद में बोर्ड परीक्षाएं कब से शुरू?

अहमदाबाद में 26 फरवरी से 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो जाएगी. इससे पहले गुजरात माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूल, स्टूडेंट्स और अभिभावकों को सहायता प्रदान करने के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है. 12 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.

क्यों शुरू की गई हेल्पलाइन?

GSHSEB ने इस हेल्पलाइन की शुरुआत मुख्यतौर पर छात्रों के लिए की है जिससे उन्हें परीक्षा की तैयारी, टाइम मैनेजमेंट, परीक्षा के दौरान तनाव और भय संबंधित मुद्दों पर मार्गदर्शन दिया जा सकेगा. जबकि, ये हेल्पलाइन स्कूलों और अभिभावकों को परीक्षा से जुड़े मामलों में स्पष्टीकरण प्राप्त करने में मददगार साबित हो सकती है. इस सर्विस का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं.

बोर्ड परीक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर कौन सा है?

अहमदाबाद में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं देने वाले स्टूडेंट्स, स्कूल और अभिभावकों के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जा रहा है जो 1800 233 5500 है. 12 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक इस हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर सकते हैं. सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक इस नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं. इस हेल्पलाइन नंबर को शुरू करने का मकसद केवल स्टूडेंट्स को तनाव से दूर रखना है. पिछले साल एक महीने में 1,927 प्रश्न प्राप्त हुए थे जिनमें ज्यादातर सवाल परीक्षा की तैयारी की रणनीतियों और परीक्षा संबंधी चिंताओं से संबंधित थे. इस बार भी इस नंबर को शुरू किया गया है जो स्टूडेंट्स के सभी सवाल का जवाब देने में मददगार हो सकता है.

