नए साल के साथ करियर का नया ऑप्शन कर रहा है इंतजार! 2026 में डिमांड में रहेंगी ये Skills

Hindi Newsशिक्षानए साल के साथ करियर का नया ऑप्शन कर रहा है इंतजार! 2026 में डिमांड में रहेंगी ये Skills

Career Guide: एआई के जमाने में खुद के करियर को सुरक्षित रखना किसी बड़े टास्क से कम नहीं है. ऐसे में जरूरी है कि अपने भविष्य की चिंता करने की बजाए उन स्किल्स को अपना लें जो आगे चलकर डिमांड में रहेगी. आइए जानते हैं कि 2026 में किन स्किल्स की ज्यादा मांग रहेगी?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 17, 2025, 12:45 PM IST
Career Guide: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के जमाने में खुद के करियर की टेंशन सता रही है? अगर हां, तो इसका स्ट्रेस लेना सही भी है क्योंकि समय के साथ खुद के करियर को लेकर सोचना जरूरी हो गया है. आपको अपने करियर को पूरा रीस्ट्रक्चर करना होगा. नए साल के साथ नई स्किल्स को अपना लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा. 2026 में एआई के डर को निकाल कर इंसानी स्किल्स के साथ जोड़ दें. आज हम आपको 2026 में डिमांड में रहने वाली एआई स्किल्स के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए फटाफट से जान लेते हैं.

2026 में इन स्किल्स की रहेगी डिमांड

1. अगर आपको लगता है कि एआई के जमाने में पीछे रह जाएंगे तो एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है. एआई स्किल्स के साथ इंसानी ताकत को भूल जाना गलत है. कई करियर ऑप्शन हैं जो हाई-टच ह्यूमन सर्विसेज पर निर्भर हैं. पर्सनल कोचिंग, फाइनेंशियल थेरेपी या कस्टम एजुकेशन आदि का करियर ऑप्शन हमेशा रहेगा.

2. रैपिड लर्निंग और एडाप्टेशन को अपनाने से आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं. रोजाना सीखने की प्रैक्टिस, नई तकनीक और टूल को जल्दी से सीखने में मददगार हो सकती है.

3. क्वालिटी कंट्रोल और क्यूरेशन भी एक ऐसी स्किल्स हैं जो अगर सीख ली जाए तो एआई से करियर पर असर नहीं पड़ सकता है. एआई को भले ही कई आउटपुट के लिए जाना जाता हो लेकिन सही-गलत के लिए इंसान की जरूरत पड़ती है. उदाहरण के लिए एआई ने 20 ब्लॉग ड्राफ्ट किए तो इंसान ही उनमें से 3 काम की पोस्ट लायक ब्लॉग को चुन सकता है.

नए साल में नई आदतें

  1. AI से डरने की बजाए स्किल गैप को समझने की कोशिश करें.
  2. समय का सही इस्तेमाल करें और एआई टूल्स को सीखने व समझने की कोशिश करें.
  3. ज्यादा से ज्यादा रिसर्च को पढ़ें और उसे आसान भाषा में दूसरों को समझाना सीखें.
  4. हाथ का काम यानी हैंडीक्राफ्ट स्किल्स को भी सीख सकते हैं जो एआई के लिए मुमकिन नहीं है.

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Career Guide

