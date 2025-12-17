Explainer: पहली बार राज्यों की एंट्री… हायर एजुकेशन रेगुलेटर बिल क्या है?

Higher Education Regulator Bill: भारत में लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव की कोशिश देखी जा रही है. केंद्र सरकार की ओर से उच्च शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव को लेकर कदम बढ़ाते हुए देखा गया है. सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) को मर्ज करने के साथ नई संस्था- विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) बनाने की तैयारी है. इसे लेकर केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है. इसके बाद लोकसभा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इससे संबंधित हायर एजुकेशन रेगुलेटर बिल को पेश किया है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत इस बिल को तैयार किया गया है जिसके लागू होते ही भारत की उच्च शिक्षा का पूरा ढांचा बदल जाएगा. आइए हायर एजुकेशन रेगुलेटर बिल क्या है? जान लेते हैं.

पहली बार राज्यों की एंट्री

लोकसभा में बिल को पेश करने के दौरान प्रधान ने कहा कि वो केंद्रीय मंच में राज्यों की भागीदारी ला रहे हैं. यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई में राज्यों की किसी तरह की कोई भागीदारी नहीं थी. हालांकि, अधिष्ठान में राज्य द्वारा भी अपनी भूमिका निभाई जाएगी. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तकनीकी शिक्षा परिषद और शिक्षक शिक्षा परिषद को समाप्त कर नई संस्थान का निर्माण किया जाएगा जिसे विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान कहा जाएगा.

हायर एजुकेशन रेगुलेटर बिल क्या है?

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 (VBSA) ही हायर एजुकेशन रेगुलेटर बिल है जिसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत लाने की बात कही की गई है. उच्च शिक्षा से संबंधित नियमों और निगरानी की व्यवस्था को बदलने के लिए इस बिल को लाने की तैयारी है.

VBSA में होंगे ये 3 अलग-अलग काउंसिल्स

नियम और निगरानी के लिए नियामक परिषद होगा. शिक्षा की गुणवत्ता और मानक तय करने के लिए मानक निर्धारण परिषद होगा संस्थानों को मान्यता देने के लिए मान्यता (एक्रिडिटेशन) परिषद होगा.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक UGC, AICTE और NCTE में राज्यों की कोई भागीदारी नहीं थी, लेकिन पहली बार नए अधिष्ठान में राज्यों को औपचारिक भूमिका दी जा रही है. आयोग में सरकार की ओर से नियामक परिषद और मानक परिषद में राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों से दो प्रोफेसर को सदस्य बनाया जाएगा. राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का एक प्रतिनिधि शामिल होगा. ऐसे में राज्यों की आवाज नीति-निर्माण में शामिल होगी.

क्या होगा IIT, IIM जैसे संस्थानों पर असर?

IIT, IIM जैसे संस्थानों पर ऐसा कुछ खास असर नहीं होगा. बस इन संस्थानों को कुछ डेटा नियामक संस्था को देना होगा. सरकार के अनुसार इन संस्थानों के जुड़ने पर पूरे सिस्टम के लिए हाई क्वालिटी का मानक बनेगा. जानकारी के लिए बता दें कि नए बिल में अनुदान देने की शक्ति नियामक परिषद को नहीं दी गई है. शिक्षा मंत्रालय द्वारा फंड दिया जाएगा. फिलहाल, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल को शामिल नहीं किया गया है. इस बिल को लाने का उद्देश्य उच्च शिक्षा के नियम को आसान और एकीकृत बनाने का है.

