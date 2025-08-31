HPBOSE 10th-12th Compartment Result 2025 Out: हिमाचल बोर्ड ने 10वीं-12वीं कंपार्टमेंट रिजल्ट किया जारी, hpbose.org पर करें चेक
HPBOSE 10th-12th Compartment Result 2025 Out: हिमाचल बोर्ड 10वीं और 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं. hpbose.org पर करें चेक. 

 

Aug 31, 2025
Himachal 10th and 12th Supplementary Result 2025 Declared: हिमाचल बोर्ड ने रविवार को कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं. ऐसे में जो छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे वो ऑफिशियल वेबसाइट hpbose.org पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. 

HPBOSE 10th 12th कंपार्टमेंट रिजल्ट कैसे करे चेक? 

  • हिमाचल बोर्ड 10वीं और 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा के रिजल्ट के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट hpbose.org पर जाना है. 

  • होम पेज पर आपको रिजल्ट वाले टैब पर क्लिक करना है. 

  • नया पेज खुलने पर आपको अपनी क्लास के अनुसार, ऑप्शन सेलेक्ट करके क्लिक करना है

  • अब रोल नंबर लिखकर सबमिट कर देना है. 

  • ऐसा करते ही आपके सामने रिजल्ट खुल जाएगा. 

  • आप इसे डाउलनोड कर लें और प्रिंट आउट निकाल लें.

ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा कैसे करें रिजल्ट चेक?
बता दें,ऑफिशियल वेबसाइट hpbose.org के अलावा छात्र डिजीलॉकर और एसएमएस के जरिए अपने नतीजे चेक कर सकते हैं. एसएसएस के लिए आपको HP12 या HP10 Roll_Number लिखकर 5676750 पर भेजना होगा. (जैसे- HP10 206159051).

UPSC Prelims, मेंस और इंटरव्यू कर लिया पास? लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं, ना ले टेंशन, मिलेगा ये सुनहरा मौका

 

हिमाचल कंपार्टमेंट परीक्षा कब हुई थी ?
हिमाचल बोर्ड की कंपार्टमेंट परीक्षा का आयोजन इस साल 22 जुलाई से 29 जुलाई के बीच किया था.  12वीं कंपार्टमेंट की परीक्षा 22 जुलाई से 28 जुलाई तक हुई थी. वहीं, 10वीं कक्षा की परीक्षा 22 जुलाई से 29 जुलाई तक हुई. ये परीक्षा एक शिफ्ट में सुबह 8.45 से दोपहर 12 बजे तक हुई थी. 

रिजल्ट में ये जरूर देखें 
अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, विषय, कितने नंबर मिले, टोटल कितना हुआ, कुल पर्सेंटेज. 

;