ये है देश का सबसे पढ़ा-लिखा राज्य, 99.3% साक्षरता रेट के साथ रचा कीर्तिमान, इन तीन प्रदशों को छोड़ा पीछे

Himachal Pradesh Literacy Rate: हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. जी हां, एक तरफ जहां राज्य में बाढ़ और बारिश से भारी तबाही और नुकसान पहुंचा है तो वहीं, हिमाचल देश का सर्वाधिक साक्षर राज्य बन गया है. यानी की राज्य में कोई अनपढ़ नहीं है.

सीएम ने कही ये बात

केंद्र सरकार के न्यू इंडिया लिटरेसी कार्यक्रम के पीटर हॉफ में आयोजित उल्लास मेले के दौरान राज्य के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसकी घोषण की. इस मौके पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर सहित शिक्षा विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे. सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर इस विषय पर जानकारी देते हुए लिखा कि, यह घोषणा करते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है, जो हमारी प्रगति यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है. मैं अपने शिक्षकों, छात्रों, कर्मचारियों और प्रत्येक नागरिक का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिनके योगदान से यह सपना साकार हुआ.

Proud to announce that Himachal has become a Fully Literate State - a historic milestone in our journey of progress.

Proud to announce that Himachal has become a Fully Literate State - a historic milestone in our journey of progress.

I extend heartfelt gratitude to our teachers, students, employees & every citizen whose contribution made this dream a reality. pic.twitter.com/Tzhm58e3kC — Sukhvinder Singh Sukhu (SukhuSukhvinder) September 8, 2025

इन तीन राजयों को मिल चुका है सम्मान

जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले गोवा (99.5%), मिजोरम (98.2%), और त्रिपुरा (95.6%) को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया जा चुका है. इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जून 2024 में 97% साक्षरता दर के साथ पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बना था. ऐसे में हिमाचल प्रदेश की यह उपलब्धि न केवल राज्य के लिए एक गर्व का विषय है, बल्कि पूरे देश में राज्य ने नई मिसाल पेश की है.

कब शुरू हुई ये योजना?

बता दें कि 'उल्लास' योजना 2022 में शुरू हुई थी. इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को साक्षर बनाना है ताकि वो अपने जरिए समाज को जागरुक कर सकें. यह योजना 2027 तक चलनी है और फिलहाल इसमें लगभग 2.97 करोड़ शिक्षार्थी और 45 लाख स्वयंसेवक जुड़े हुए हैं.