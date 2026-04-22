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HPBOSE Result 2026: हिमाचल बोर्ड के लाखों छात्रों का इंतजार खत्म! मई के पहले सप्ताह में आ सकता है रिजल्ट

HPBOSE Result 2026 Update: हिमाचल बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट मई 2026 के पहले हफ्ते में जारी हो सकता है. करीब 1.84 लाख छात्रों ने परीक्षा दी है. रिजल्ट hpbose.org पर ऑनलाइन मिलेगा, जहां छात्र रोल नंबर से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.  

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 22, 2026, 04:37 PM IST
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क्या इस बार टूटेंगे पिछले सारे रिकॉर्ड?
क्या इस बार टूटेंगे पिछले सारे रिकॉर्ड?

हिमाचल प्रदेश बोर्ड के लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है. लंबे समय से 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्र अब राहत की सांस ले सकते हैं. टीओआई रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार रिजल्ट मई के पहले हफ्ते में जारी किया जा सकता है. परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या भी काफी ज्यादा रही है, ऐसे में हर किसी की नजर अब रिजल्ट डेट पर टिकी है. बोर्ड ने कॉपियों की जांच लगभग पूरी कर ली है और जल्द ही स्कोरकार्ड जारी करने की तैयारी है. छात्र अपने रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकेंगे. कुल मिलाकर, अब इंतजार खत्म होने वाला है और जल्द ही छात्रों की मेहनत का परिणाम सामने होगा.

क्या मई में आएगा रिजल्ट?

हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (HPBOSE) जल्द ही 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रिजल्ट मई 2026 के पहले हफ्ते में जारी होने की संभावना है. पिछले साल 12वीं का रिजल्ट 29 अप्रैल और 7 मई के आसपास घोषित किया गया था, इसलिए इस बार भी लगभग इसी समय रिजल्ट आने की उम्मीद है. बोर्ड ने कॉपियों का मूल्यांकन लगभग पूरा कर लिया है. ऐसे में अब सिर्फ आधिकारिक घोषणा का इंतजार है. छात्र लंबे समय से अपने रिजल्ट को लेकर उत्साहित और थोड़े चिंतित भी नजर आ रहे हैं.

कितने छात्रों ने दी परीक्षा?

इस साल हिमाचल प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा मार्च से अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की गई थी. ये परीक्षा राज्य के कई केंद्रों पर कराई गई थी. इस बार करीब 1.84 लाख से ज्यादा छात्रों ने बोर्ड परीक्षा में हिस्सा लिया. इतने बड़े स्तर पर परीक्षा होने के कारण रिजल्ट को लेकर उत्सुकता भी ज्यादा है. हर छात्र अपनी मेहनत का परिणाम जानना चाहता है. बोर्ड ने परीक्षा प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से पूरा किया और अब रिजल्ट जारी करने की तैयारी कर रहा है. सभी छात्रों को सलाह दी जा रही है कि वे अपना रोल नंबर तैयार रखें.

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ये भी पढ़ें: उत्तराखंड बोर्ड के छात्रों का इंतजार खत्म! इस दिन जारी होगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट

रिजल्ट कैसे चेक करें?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र इसे सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही चेक कर सकेंगे. 
इसके लिए उन्हें HPBOSE की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाना होगा. 
वहां 10वीं या 12वीं रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा. 
इसके बाद छात्र अपना रोल नंबर दर्ज करेंगे और सबमिट बटन दबाएंगे. 
कुछ ही सेकंड में उनका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा. 

छात्र अपने स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हैं. यह डिजिटल मार्कशीट अस्थायी होगी, जबकि ओरिजिनल मार्कशीट बाद में स्कूल से मिलेगी. छात्रों को जानकारी सही भरने की सलाह दी गई है. 

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. ये...और पढ़ें

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