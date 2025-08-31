HPBOSE Supplementary Result 2025: हिमाचल बोर्ड 10वीं-12वीं कंपार्टमेंट रिजल्ट कब जारी होगा? जानें कैसे कर सकेंगे चेक
HPBOSE Supplementary Result 2025: हिमाचल बोर्ड 10वीं और 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा के नतीजे जल्द ही जारी हो सकते हैं. जानें रिजल्ट घोषित होने पर छात्र इसे कैसे चेक कर सकेंगे?

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 31, 2025, 11:21 AM IST
HPBOSE 10th 12th Supplementary Result 2025: हिमाचल बोर्ड 10वीं और 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार छात्र लंबे समय से कर रहे हैं. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं इस हफ्ते तक नतीजे घोषित किए जा सकते हैं. हालांकि, बोर्ड की ओर से इसको लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है. ऐसे में इस खबर में जानें रिजल्ट जारी होने के बाद कैसे आप फटाफट नतीजे चेक कर सकते हैं. 

कैसे कर सकते हैं चेक?
बता दें, बोर्ड की ओर परीक्षा के नतीजे ऑफिशियल वेबसाइट hpbose.org पर जारी किए जाएंगे. वेबसाइट के अलावा छात्र डिजीलॉकर और एसएमएस के जरिए अपने नतीजे चेक कर सकते हैं. डिजीलॉकर के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है. वहीं, एसएसएस के लिए आपको HP12 या HP10 Roll_Number लिखकर 5676750 पर भेजना होगा. (जैसे- HP12 206151051).

HPBOSE 10th 12th कंपार्टमेंट परीक्षा के रिजल्ट कैसे कर सकेंगे चेक? 

  • हिमाचल बोर्ड 10वीं और 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा के रिजल्ट जारी होने के बाद आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट hpbose.org पर जाना है. 

  • होम पेज पर आपको रिजल्ट वाले टैब पर क्लिक करना है. 

  • नया पेज खुलने पर आपको अपनी क्लास के अनुसार, ऑप्शन सेलेक्ट करना, इसके बाद मांगी गई डिटेल्स को लिखकर सबमिट करना है.  

  • ऐसा करते ही आपके सामने कंपार्टमेंट रिजल्ट खुल जाएगा. 

  • आप इसे डाउलनोड कर लें और प्रिंट आउट निकाल लें. 

टीचर की एक कॉल और बदल गई जिंदगी! मजदूरी करने वाला 19 साल का लड़का अब बनेगा डॉक्टर

हिमाचल कंपार्टमेंट 10वीं-12वीं परीक्षा कब हुई थी ?
इस साल हिमाचल बोर्ड ने कंपार्टमेंट परीक्षा का आयोजन 22 जुलाई से 29 जुलाई के बीच किया था. 10वीं कक्षा की परीक्षा एक शिफ्ट में सुबह 8.45 से दोपहर 12 बजे तक 22 जुलाई से 29 जुलाई तक हुई. वहीं, 12वीं कंपार्टमेंट की परीक्षा 22 जुलाई से 28 जुलाई तक हुई. 

रिजल्ट में इन चीजों को करें चेक

  • स्टूडेंट का नाम

  • पिता का नाम

  • माता का नाम

  • रोल नंबर

  • विषय 

  • कितने नंबर मिले

  • टोटल नंबर

  • पर्सेंटेज

