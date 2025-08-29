इंजीनियरिंग करके पास की UPSC, 233वीं रैंक के साथ बने IAS; अब इस राज्य के डिप्टी CM की बेटी के साथ रचाएंगे शादी

IAS Sachin Sharma Success Story: हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के घर जल्द ही शहनाई बजने वाली है. जी हां, डिप्टी सीएम की बेटी आस्था अग्निहोत्री शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. हालांकि, अब तक शादी की डेट को लेकर कोई खबर सामने आई है. बता दें, आस्था की शादी आईएएस सचिन शर्मा के साथ होने जा रही है. ऐसे में हर किसी के मन में आईएएस के बारे में जानने की इच्छा है. चलिए आपको बताते हैं कौन है सचिन शर्मा?

233वीं रैंक हासिल की

आस्था अग्निहोत्री के होने वाले पति सचिन शर्मा हरियाणा के रहने वाले हैं. उनके पिता सुनाल दत्त हरियाणा पुलिस से रिटायर इंस्पेक्टर हैं. सचिन पांच भाई-बहनों में सबसे छोटे हैं. वो हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं. उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा को पास कर लिया था. उन्होंने इस परीक्षा में 233वीं रैंक हासिल की और आईएएस बने.

परिणय सूत्र में बंधेंगे डॉ. आस्था अग्निहोत्री एवं सचिन शर्मा (IAS). pic.twitter.com/o66WiHQeE2 Add Zee News as a Preferred Source — Mukesh Agnihotri (Agnihotriinc) August 24, 2025

नौकरी के साथ की यूपीएससी की तैयारी

उनकी पढ़ाई गुरुग्राम के सेक्टर-14 स्थित DAV स्कूल से हुई. 12वीं की पढ़ाई के बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक किया. पढ़ाई के बाद उनकी एक कंपनी में नौकरी लग गई है. नौकरी के साथ ही उन्होंने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी. दिन में नौकरी और रात को जागकर उन्होंने अपने सपने के लिए मेहनत किया और आज सफलता हासिल करके मंजिल तक पहुंच गए हैं.

आस्था अग्निहोत्री की पढ़ाई

जानकारी के अनुसार, सचिन अब हिमाचल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं. वर्तमान में वह ऊना जिले के अंब में SDM की पोस्ट पर तैनात हैं. वहीं, आस्था की बात करें तो वह हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी (HPU) शिमला में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. उन्होंने कानून की पढ़ाई की.