स्टूडेंट्स के साथ-साथ अब टीचर को भी नहीं मिलेगी मोबाइल क्लास में ले जाने अनुमति! इस राज्य में सरकार ने लगाई ने रोक

Himachal School News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूलों में मोबाइल फोन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. जी हां, अब स्कूलों में शिक्षकों के भी मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया गया है. अब टीचर्स को अपने फोन स्टाफ रूम में जमा करेंगे. साथ ही छात्रों को स्कूलों में मोबाइल लाने की परमिशन ही नहीं है. ऐसे में कोई भी छात्र या शिक्षक इन नियमों को उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

निर्देश जारी

दरअसल, ये फैसला शिक्षकों और विद्यार्थियों के ज्यादातर समय फोन पर बिताने की शिकायतों के बाद लिया गया है. शिक्षा विभाग ने इस निर्देश को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने साफ किया है कि मोबाइल छात्रों की पढ़ाई में सबसे बड़ा व्यवधान यानी अड़चन बन चुका है. क्लास में पढ़ाई को छोड़कर मोबाइल चलाना गलत है. इससे सिर्फ ध्यान भटकता है. साथ ही इससे शिक्षण की गुणवत्ता पर भी बुरा असर पड़ता है.

मोबाइल की लत मानसिक विकास को कर रही प्रभावित

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की बढ़ती लत बच्चों की शैक्षणिक ही नहीं, बल्कि मानसिक विकास को भी प्रभावित की कर रही है. लगातार फोन इस्तेमाल करने से छात्रों में टेंशन, चिंता, नींद में दिक्कत, सामाज में लोगों से अलग रहने जैसी सी समस्याएं बढ़ रही हैं. आज के टाइम पर छात्र खेलने-कूदने से ज्यादा समय मोबाइल पर बिताने लगे हैं. भले वो चाहे गेम हो, वीडियो देखना हो या फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना हो. ऐसे में ये लत उनकी दिनचर्या और सेहत दोनों पर बुरा असर डालती है.

मिलेगी टेलीफोन की सुविधा

जानकारी के लिए बता दें, कि स्कूलों में लैंडलाइन टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी. ऐसे में किसी आपात स्थिति में छात्र और टीचर कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है.