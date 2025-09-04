बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड! हिमाचल में मूसलाधार बरसात बनीं आफत, स्कूल-कॉलेज 4 दिनों तक बंद

Himachal Mein School Kab Tak Bnd Hai: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो मूसलाधार बारिश ने राज्य में बाढ़ और लैंडस्लाइड के खतरे को बढ़ा दिया है. ऐसे में राज्य सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए अगले तीन दिनों के लिए स्कूलों में छुट्टी का आदेश जारी किया है. यानी की अब हिमाचल में 7 सितंबर तक सभी सरकारी, प्राइवेट स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे.

शिक्षा मंत्री ने कही ये बात

राज्य के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि स्टूडेंट्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है. हालांकि, छात्रों की पढ़ाई का नुकसान न हो इसके लिए ऑनलाइन क्लास जारी रहेंगी. साथ ही शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों को भी स्कूल और कॉलेज ना जाने को कहा गया है.

प्रदेश भर में बीते कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश और भूस्खलन की घटनाओं ने हम सभी को चिंतित और व्यथित किया है। इस संकट की घड़ी में बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मौसम की स्थिति का अवलोकन करते हुए, हमने प्रदेश के सभी सरकारी एवं निजी… pic.twitter.com/eTCqRUKoOc — Sukhvinder Singh Sukhu (SukhuSukhvinder) September 3, 2025

सीएम सुक्खू ने दी जानकारी

प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि, प्रदेश भर में बीते कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश और भूस्खलन की घटनाओं ने हम सभी को चिंतित और व्यथित किया है. इस संकट की घड़ी में बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. मौसम की स्थिति का अवलोकन करते हुए, हमने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विद्यालय (DIET सहित) तथा कॉलेज दिनांक 7 सितंबर 2025 तक बंद रखने का निर्णय लिया है. यह समय एक-दूसरे का साथ देने, सतर्क रहने और प्रशासन का सहयोग करने का है. कृपया सावधानी बरतें और अनावश्यक जोखिम न लें.

इसके साथ ही आदेश में कहा गया है कि स्कूलों और कॉलेजों के प्रिंसिपल, टीचर और संस्थान प्रमुख इस दौरान सतर्क रहें और संस्थानों की इमारतों, रिकॉर्ड सहित तमाम चीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करें. अगर किसी संस्थान की संपत्तियों को नुकसान की आशंका है तो उसे तुरंत सही या सुरक्षित करने की व्यवस्था करें.