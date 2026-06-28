हिमाचल के 8,727 शिक्षकों के लिए अलर्ट; 31 अगस्त 2028 तक TET पास करना होगा अनिवार्य

आजीवन सरकारी शिक्षक बने रहने के लिए अब केवल अनुभव ही नहीं, बल्कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करना भी जरूरी होगा. हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी और सहायता प्राप्त (एडेड) स्कूलों में कार्यरत पात्र इन-सर्विस शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक TET उत्तीर्ण करनी होगी. यह फैसला राज्य के करीब 8727 शिक्षकों को सीधे प्रभावित करेगा. सरकार ने साफ कर दिया है कि तय समय सीमा के भीतर परीक्षा पास नहीं करने वाले शिक्षकों के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्यों और परीक्षा एजेंसियों को नियमित अंतराल पर, संभव हो तो साल में दो बार TET आयोजित करने का निर्देश दिया है, ताकि शिक्षकों को पर्याप्त अवसर मिल सके. ऐसे में पात्र शिक्षकों के लिए अब समय रहते तैयारी शुरू करना बेहद जरूरी हो गया है.