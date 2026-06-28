हिमाचल के 8,727 शिक्षकों के लिए अलर्ट; 31 अगस्त 2028 तक TET पास करना होगा अनिवार्य

आजीवन सरकारी शिक्षक बने रहने के लिए अब केवल अनुभव ही नहीं, बल्कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करना भी जरूरी होगा. हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी और सहायता प्राप्त (एडेड) स्कूलों में कार्यरत पात्र इन-सर्विस शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक TET उत्तीर्ण करनी होगी. यह फैसला राज्य के करीब 8727 शिक्षकों को सीधे प्रभावित करेगा. सरकार ने साफ कर दिया है कि तय समय सीमा के भीतर परीक्षा पास नहीं करने वाले शिक्षकों के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्यों और परीक्षा एजेंसियों को नियमित अंतराल पर, संभव हो तो साल में दो बार TET आयोजित करने का निर्देश दिया है, ताकि शिक्षकों को पर्याप्त अवसर मिल सके. ऐसे में पात्र शिक्षकों के लिए अब समय रहते तैयारी शुरू करना बेहद जरूरी हो गया है.
हिमाचल प्रदेश सरकार का यह आदेश सभी शिक्षकों पर लागू नहीं होगा. यह केवल उन सरकारी और एडेड स्कूलों के इन-सर्विस शिक्षकों पर लागू होगा, जिनकी नियुक्ति शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 लागू होने से पहले हुई थी और जिनकी सेवानिवृत्ति में अभी कम से कम पांच वर्ष या उससे अधिक का समय बाकी है. सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा याचिकाओं की सुनवाई के दौरान अपने पहले के फैसले को बरकरार रखते हुए अनुपालन की समय-सीमा दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दी है. अब इन शिक्षकों के पास 31 अगस्त 2028 तक TET की अनिवार्य योग्यता हासिल करने का समय है. इसके बाद किसी भी प्रकार की अतिरिक्त छूट मिलने की संभावना नहीं जताई गई है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग भी पूरी तरह सक्रिय हो गया है. विभाग ने सभी जिला और खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे सभी पात्र शिक्षकों की सूची तैयार की जाए, जिन्हें अभी TET पास करनी है. साथ ही इन शिक्षकों को समय रहते परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रेरित करने और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने को भी कहा गया है. विभाग का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र शिक्षक समय सीमा के अभाव में इस योग्यता से वंचित न रह जाए. दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और संबंधित परीक्षा एजेंसियों को यह भी निर्देश दिया है कि TET परीक्षा नियमित रूप से आयोजित की जाए और संभव हो तो साल में दो बार परीक्षा कराई जाए, ताकि शिक्षकों को कई अवसर मिल सकें.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर बच्चे का संवैधानिक अधिकार है और शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) शिक्षकों की न्यूनतम गुणवत्ता सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है. अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल लंबे समय से सेवा में होने के आधार पर किसी शिक्षक को TET से छूट नहीं दी जा सकती. हालांकि व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए शिक्षकों को अतिरिक्त समय दिया गया है. कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि 31 अगस्त 2028 के बाद समय-सीमा बढ़ाने की मांग स्वीकार नहीं की जाएगी. यानी अब सभी पात्र शिक्षकों को तय समय के भीतर TET पास करना ही होगा.
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय-सीमा तक TET पास नहीं करने वाले पात्र शिक्षकों के खिलाफ सेवा नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. हालांकि कार्रवाई का स्वरूप संबंधित सेवा नियमों और विभागीय प्रावधानों के आधार पर तय होगा. फिलहाल सरकार का पूरा फोकस शिक्षकों को पर्याप्त अवसर देने और समय रहते उन्हें TET के लिए तैयार करने पर है. इसलिए पात्र शिक्षकों के लिए यह जरूरी है कि वे परीक्षा की अधिसूचनाओं पर नजर रखें, आवेदन समय पर करें और 31 अगस्त 2028 से पहले अनिवार्य योग्यता हासिल कर लें. यह फैसला न केवल शिक्षकों की पेशेवर योग्यता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बल्कि राज्य में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है.