CBSE से जुड़ेंगे इस राज्य के 100 सरकारी स्कूल; टीचर्स को मिलेगी खास ट्रेनिंग, जानें क्या होगा फायदा

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 22, 2025, 10:55 AM IST
Himachal School News: हिमाचल प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र राज्य को ऊंचाई पर ले जाने का काम कर रही है. इस कड़ी में राज्य की सरकार ने एजुकेशन सिस्टम में बदलाव के लिए ऐतिहासिक घोषणा की है. जानकारी के अनुसार, राज्य के 100 सरकारी स्कूलों को अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) से जोड़ा जाएगा. 

दरअसल, लंबे समय से ये मांग उठ रही थी कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को भी प्राइवेट स्कूलों की तरह तमाम सुविधाएं और वैसे ही पढ़ाई करने का मौका मिले. ऐसे में सीबीएसई से जुड़ने पर स्टूडेंट्स को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सिलेबस मिलेगा.

हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के मुताबिक, सरकारी स्कूल अगर सीबीएसई बोर्ड से जुड़ते हैं तो इससे स्कूलों के सिलेबस में भी बदलाव होगा. साथ ही एग्जाम सिस्टम, मूल्यांकन के तरीका और रिजल्ट में भी काफी चीजें बदल जाएंगी. सबसे खास बात ये होगी कि इससे उन छात्रों को फायदा मिलेगा, जो जेईई, नीट, एनडीए या सिविल सर्विसेज जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं. 

सरकार का मानना है कि इस बड़े बदलाव से बच्चों और उनके पैरेंट्स को स्कूलों के प्रति विश्वास बढ़ेगा. लगातार देखने में आ रहा था कि छात्र सरकारी स्कूलों को छोड़कर प्राइवेट स्कूलों की तरफ पलायन कर रहे हैं. ऐसे में सरकार की ओर से उठा ये कदम शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम होगा और राज्य को एक नई पहचान दिलाएगा. 

इस बदलाव को लेकर टीचर्स को भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी. ताकि वे नए सिलेबस और अलग टीचिंग मेथड्स को अच्छे तरीके से बच्चों तक पहुंचा सके. साथ ही साथ सरकार वर्कशॉप भी आयोजित करेगी. स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग टूल्स और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा. 

इस बदलाव से क्या होगा फाएदा?
चलिए अब आपको इस बदलाव के फाएदे बता देते हैं. सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ने से स्टूडेंट्स को राष्ट्रीय स्तर की पढ़ाई का लाभ मिलेगा, जिससे सरकारी स्कूलों की छवि में भी सुधार आएगा. इसके अलावा छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में आसानी होगी. 

