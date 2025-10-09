Advertisement
trendingNow12954729
Hindi Newsशिक्षा

शिक्षा में क्रांति की तैयारी! 2026 से इस राज्य के 100 स्कूल बनेंगे स्मार्ट, CBSE स्टाइल में होगी पढ़ाई, यूनिफॉर्म भी होंगे नए

Himachal CBSE Schools: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के 100 स्कूलों में अगले सत्र से सीबीएसई पैटर्न लागू करने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर अब तैयारियां शुरू की जाएंगी. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 09, 2025, 06:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शिक्षा में क्रांति की तैयारी! 2026 से इस राज्य के 100 स्कूल बनेंगे स्मार्ट, CBSE स्टाइल में होगी पढ़ाई, यूनिफॉर्म भी होंगे नए

Himachal Pradesh School: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को शिक्षा विभाग की एक समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है. मीटिंग में कहा गया कि अलगे शैक्षणिक सत्र यानी 2026 से पहले चरण में प्रदेश भर के 100 स्कूलों को सीबीएसई पाठ्यक्रम पर संचालित किया जाएगा. सीएम सुक्खू ने इस संबंध में शिक्षा विभाग को तैयारी के लिए निर्देश भी दिए. 

सीएम सुक्खू ने किसा पोस्ट
सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम सुक्खू ने लिखा कि, आज शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के 100 स्कूलों को प्रथम चरण में CBSE पाठ्यक्रम पर संचालित किया जाएगा. विभाग को सभी तैयारियाँ समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं. इन स्कूलों का रंग अलग होगा और विद्यार्थियों की वर्दी भी खास होगी. स्मार्ट कक्षाओं और मैस की व्यवस्था के साथ पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध करवाया जाएगा. 

इस अवसर पर राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों के निर्माण में तेजी लाने पर भी चर्चा हुई. इन स्कूलों में खेल-कूद और अन्य गतिविधियों के लिए पर्याप्त जगह वाले आकर्षक कैंपस तैयार किए जाएंगे. बैठक में शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी और निदेशक उच्च शिक्षा अमरजीत शर्मा जी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.

NEET PG 2025: कब जारी होगा नीट पीजी काउंसलिंग शेड्यूल, जानें कैसे कर पाएंगे चेक?

इस बदलाव से क्या होगा?
बता दें, इस बदलाव का मुख्य मकसद है बच्चों का बेहतर भविष्य. उन्हें आधुनिक शिक्षा देना है. दरअसल, CBSE की पढ़ाई पूरे देश में सबसे बेहतरीन मानी जाती है. इससे पढ़ाई करने से बच्चों को भविष्य में कॉलेज या फिर नौकरी के लिए ज्यादा मौके मिलेने की संभावनाएं होती है. ऐसे में इसी की देखते हुए प्लान बनाया गया है.

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

Himachal CBSE SchoolsHimachal Pradesh

Trending news

कर्नाटक में अब मिलेगी महिलाओं को Period Leave, कैबिनेट से मिली मंजूरी
karnataka
कर्नाटक में अब मिलेगी महिलाओं को Period Leave, कैबिनेट से मिली मंजूरी
पंजाब में अब गांव-गांव बनेंगी खेल सुविधाएं, 3100 स्टेडियमों का हुआ शिलान्यास
Punjab news in hindi
पंजाब में अब गांव-गांव बनेंगी खेल सुविधाएं, 3100 स्टेडियमों का हुआ शिलान्यास
जमानत के लिए गाय पहुंच... मजिस्ट्रेट भी हैरान, अटल जी सुनाया मजेदार किस्सा
Atal Bihari Vajpayee
जमानत के लिए गाय पहुंच... मजिस्ट्रेट भी हैरान, अटल जी सुनाया मजेदार किस्सा
70 हत्याएं, रहस्यमयी चिट्ठियां; वह खूंखार डाकू, जिसने पहले आम चुनावों में मचाया आतंक
Crime news in Hindi
70 हत्याएं, रहस्यमयी चिट्ठियां; वह खूंखार डाकू, जिसने पहले आम चुनावों में मचाया आतंक
'मैं हैरान रह गया था लेकिन अब...', शू अटैक पर क्या बोले चीफ जस्टिस गवई?
BR Gawai
'मैं हैरान रह गया था लेकिन अब...', शू अटैक पर क्या बोले चीफ जस्टिस गवई?
सोशल मीडिया पर कट्टरता फैलाने वालों की खैर नही! यहां के लोग खासकर दें ध्यान, वरना...
Pune
सोशल मीडिया पर कट्टरता फैलाने वालों की खैर नही! यहां के लोग खासकर दें ध्यान, वरना...
Rao Narender Singh कांग्रेस के लिए जरुरी या मजबूरी ? इंद्रजीत का खेल खत्म!
Haryana news
Rao Narender Singh कांग्रेस के लिए जरुरी या मजबूरी ? इंद्रजीत का खेल खत्म!
'मेरे नाम से गढ़े गए शब्द पूरी तरह गलत...,' पीएम मोदी के बयान पर भड़के चिदंबरम
P Chidambram
'मेरे नाम से गढ़े गए शब्द पूरी तरह गलत...,' पीएम मोदी के बयान पर भड़के चिदंबरम
CJI से दुर्व्यवहार करने वाले वकील की बढ़ी मुश्किलें, बार एसोसिएशन ने खोला मोर्चा
Supreme Court
CJI से दुर्व्यवहार करने वाले वकील की बढ़ी मुश्किलें, बार एसोसिएशन ने खोला मोर्चा
नमस्ते दोस्तों...प्रेस कांफ्रेंस में कीर स्टार्मर ने जीता दिल, दिखाया भारतीय प्रेम
Keir Starmer
नमस्ते दोस्तों...प्रेस कांफ्रेंस में कीर स्टार्मर ने जीता दिल, दिखाया भारतीय प्रेम