शिक्षा में क्रांति की तैयारी! 2026 से इस राज्य के 100 स्कूल बनेंगे स्मार्ट, CBSE स्टाइल में होगी पढ़ाई, यूनिफॉर्म भी होंगे नए

Himachal Pradesh School: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को शिक्षा विभाग की एक समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है. मीटिंग में कहा गया कि अलगे शैक्षणिक सत्र यानी 2026 से पहले चरण में प्रदेश भर के 100 स्कूलों को सीबीएसई पाठ्यक्रम पर संचालित किया जाएगा. सीएम सुक्खू ने इस संबंध में शिक्षा विभाग को तैयारी के लिए निर्देश भी दिए.

सीएम सुक्खू ने किसा पोस्ट

सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम सुक्खू ने लिखा कि, आज शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के 100 स्कूलों को प्रथम चरण में CBSE पाठ्यक्रम पर संचालित किया जाएगा. विभाग को सभी तैयारियाँ समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं. इन स्कूलों का रंग अलग होगा और विद्यार्थियों की वर्दी भी खास होगी. स्मार्ट कक्षाओं और मैस की व्यवस्था के साथ पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध करवाया जाएगा.

इस अवसर पर राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों के निर्माण में तेजी लाने पर भी चर्चा हुई. इन स्कूलों में खेल-कूद और अन्य गतिविधियों के लिए पर्याप्त जगह वाले आकर्षक कैंपस तैयार किए जाएंगे. बैठक में शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी और निदेशक उच्च शिक्षा अमरजीत शर्मा जी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.

इस बदलाव से क्या होगा?

बता दें, इस बदलाव का मुख्य मकसद है बच्चों का बेहतर भविष्य. उन्हें आधुनिक शिक्षा देना है. दरअसल, CBSE की पढ़ाई पूरे देश में सबसे बेहतरीन मानी जाती है. इससे पढ़ाई करने से बच्चों को भविष्य में कॉलेज या फिर नौकरी के लिए ज्यादा मौके मिलेने की संभावनाएं होती है. ऐसे में इसी की देखते हुए प्लान बनाया गया है.