हिमाचल प्रदेश में मौसम का प्रकोप; स्कूल-कॉलेज बंद! CM सुक्खू ने दी सावधानी की सलाह

Himachal Pradesh School Closed: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते राज्य के कुछ जिलों में स्कूल और कॉलेज मंगलवार को बंद रहेंगे. पढ़ें..
Himachal Pradesh Weather: हिमाचल प्रदेश में बारिश कहर बरपा रहा है. वहीं, मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट भी जारी है. ऐसे में छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए जिले में शैक्षणिक संस्थानों को बंद किया गया है. सोमवार को जहां स्कूल कॉलेज बंद थे तो वहीं आज यानी मंगलवार को भी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर शिमला, मंडी, कांगड़ा, चंबा, ऊना, हमीरपुर, सोलन, बिलासपुर और कुल्लू के सरकारी और प्राइवेट स्कूल, तकनीकी संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय और आंगनवाड़ी बंद रहेंगे.
मौसभ विभाग ने जारी किया अलर्ट
मौसम विज्ञान ने राज्य में 31 अगस्त तक के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. विभाग ने तीन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है तो वहीं, कई अन्य जिलों के लिए ऑरेंज व येलो अलर्ट. ऐसे में लगातार लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है. साथ ही नदी-नालों व लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है.
सीएम सुक्खू ने लोगों से की अपील
जानकारी के लिए बता दें, भरमौर के अतिरिक्त जिलाधिकारी (एडीएम) कुलदीप सिंह राणा ने बताया कि बारिश और भूस्खलन के मद्देनजर मणिमहेश यात्रा को अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिया गया है. ये यात्रा 17 अगस्त को शुरू हुई थी और 15 सितंबर को समाप्त होती. मौसम को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. साथ ही पठानकोट और जम्मू-कश्मीर के डोडा के जिला उपायुक्तों से आग्रह किया गया है कि मौसम की स्थिति सामान्य होने तक तीर्थयात्रियों को संबंधित जिलों में ही रोककर रखें.
चंबा ज़िला की मणिमहेश यात्रा के दौरान दो श्रद्धालुओं के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएँ शोक-संतप्त परिवारों के साथ हैं।
ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत जनों की आत्मा को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिवार को इस अपार दु:ख को सहन करने की शक्ति एवं…
2,39,428 लाख रुपये का नुकसान
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुकाबिक, 20 जून से लेकर 25 अगस्त के बीच हिमाचल प्रदेश में मानसून के कारण 306 लोगों की जान चली गई. रिपोर्ट के अनुसार, कुल मौतों में से 156 मौतें लैंडस्लाइड, अचानक बाढ़ और बिजली गिरने जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुईं जबकि 150 मौतें सड़क दुर्घटनाओं के कारण हुईं. इसके अलावा बारिश के कारण अब तक राज्य में करीब 2,39,428 लाख रुपये का नुकसान हुआ है.