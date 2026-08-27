/स्कूल एडमिशन में बड़ा बदलाव! अब फॉर्म में नहीं पूछी जाएगी जाति, बच्चों के लिए सरकार का बड़ा फैसला

हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों के एडमिशन फॉर्म में जाति (कास्ट) का कॉलम हटा दिया जाएगा. यह निर्णय हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड की बैठक में लिया गया. सरकार का मानना है कि इस कदम से बच्चों के बीच समानता और भाईचारे की भावना मजबूत होगी तथा समाज में जाति आधारित भेदभाव को कम करने में मदद मिलेगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार बच्चों को शुरुआती उम्र में ही जाति के आधार पर पहचान मिलने लगती है, जिससे उनके मन में हीन भावना पैदा हो सकती है. स्कूल शिक्षा का उद्देश्य सभी विद्यार्थियों को समान अवसर देना है. ऐसे में एडमिशन फॉर्म से जाति कॉलम हटाना एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है, ताकि बच्चे बिना किसी सामाजिक भेदभाव के शिक्षा प्राप्त कर सकें और उनका आत्मविश्वास मजबूत हो.
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस फैसले का अनुसूचित जाति के छात्रों और परिवारों को मिलने वाली सरकारी योजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा. छात्रवृत्ति, आरक्षण या अन्य सरकारी लाभ लेने के दौरान लाभार्थियों को पहले की तरह अपनी जाति संबंधी जानकारी उपलब्ध करानी होगी. इसका उद्देश्य केवल स्कूल एडमिशन प्रक्रिया को अधिक समान और समावेशी बनाना है, न कि कल्याणकारी योजनाओं में किसी प्रकार की बाधा पैदा करना.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति समुदाय की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दे रही है. उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. सरकार का प्रयास है कि हर पात्र लाभार्थी तक इन योजनाओं की जानकारी पहुंचे और कोई भी व्यक्ति सरकारी सहायता से वंचित न रहे. इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं.
राज्य सरकार 'राजीव गांधी स्टार्ट-अप स्वरोजगार सौर योजना' के तहत युवाओं और इच्छुक लाभार्थियों को सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. इस योजना के अंतर्गत 100 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट पर सब्सिडी दी जा रही है. जनजातीय क्षेत्रों में 5 प्रतिशत और अन्य क्षेत्रों में 4 प्रतिशत की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है. इसका उद्देश्य रोजगार बढ़ाने के साथ-साथ स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा देना है.
मुख्यमंत्री ने बताया कि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी छात्र की पढ़ाई बीच में न रुके, इसके लिए सरकार मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 20 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध करा रही है. इस ऋण पर केवल 1 प्रतिशत ब्याज रखा गया है, जिससे जरूरतमंद छात्र बिना वित्तीय दबाव के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें और बेहतर भविष्य बना सकें.
राज्य सरकार जल्द ही 'अपना परिवार सुखी परिवार योजना' लागू करने जा रही है. इस योजना के तहत अत्यंत गरीब परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी. इसके अलावा पात्र परिवारों की महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक पेंशन भी मिलेगी. सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और उनका जीवन स्तर बेहतर बनाना है.
विशेषज्ञों के अनुसार, शिक्षा में समानता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है. हालांकि, इस नीति का वास्तविक प्रभाव इसके प्रभावी क्रियान्वयन और स्कूलों में समान अवसर सुनिश्चित करने पर निर्भर करेगा. वहीं, सरकारी योजनाओं के लिए जाति संबंधी जानकारी की व्यवस्था जारी रहने से पात्र लाभार्थियों को मिलने वाले अधिकार और सुविधाएं भी सुरक्षित रहेंगी.