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स्कूल एडमिशन में बड़ा बदलाव! अब फॉर्म में नहीं पूछी जाएगी जाति, बच्चों के लिए सरकार का बड़ा फैसला

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूल एडमिशन फॉर्म से जाति कॉलम हटाने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि इससे बच्चों में समानता और भाईचारे की भावना मजबूत होगी, जबकि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनुसूचित जाति के लोगों की जाति संबंधी जानकारी पहले की तरह ली जाएगी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 27, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 07:57 AM IST
स्कूल एडमिशन में बड़ा बदलाव! अब फॉर्म में नहीं पूछी जाएगी जाति, बच्चों के लिए सरकार का बड़ा फैसला

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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