दुनिया का सबसे युवा पर्वत कौन सा है? हर साल कुछ सेंटीमीटर तक बढ़ रही हैं इसकी चोटियां...

Young Fold Mountains of Earth: हिमाचल एक विशाल पर्वत श्रृंखला है, जो एशिया के भारत, नेपाल, चीन और भूटान जैसे देशों में फैली है. इसे युवा वलित पर्वत (Young Fold Mountains) के रूप से भी जाना जाता है. अपनी ऊंची चोटियों के साथ-साथ यह अपने भूवैज्ञानिक इतिहास और निरंतर बढ़ती ऊंचाई के कारण भी बेहद खास है. इस खबर में हम आपको कि हिमाचल को युवा वलित पर्वत क्यों कहा जाता है, यह कैसे बना और इससे जुड़ी रोचक बातें.

हिमाचल को 'युवा वलित पर्वत' क्यों कहा जाता है?

हिमाचल को युवा पर्वत इसलिए कहा जाता है, क्योंकि ये भूवैज्ञानिक इतिहास में अपेक्षाकृत हाल ही में बने हैं और आज भी हर साल कुछ सेंटीमीटर ऊंचे हो रहे हैं. अभी भी इनकी चोटियां नुकीली और तीखी हैं, जिसका मतलब है कि इन पर्वत पर कटाव और घिसावट का ज्यादा असर नहीं पड़ता. अरावली जैसी पुरानी पर्वत श्रंखलाएं जैसे चिकनी और गोल-मटोल हो चुकी हैं, वैसे हिमालय अभी निर्माण के एक्टिव फेज में है.

कैसे बना हिमालय?

हिमालय का निर्माण लगभग 5 करोड़ साल पहले हुआ, जब भारतीय प्लेट उत्तर दिशा में बढ़ते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराई थी. इस जबरदस्त टक्कर से पृथ्वी की चट्टानें ऊपर की ओर चली गईं और बड़े-बड़े मोड़ बनने लगें, जिसका परिणाम ये हुआ कि हिमालय की ऊंची पर्वतमालाएं बनीं. आज भी भारतीय प्लेट लगभग 5 सेंटीमीटर हर साल आगे बढ़ती हैं, जिससे हिमालय की ऊंचाई 1 से 2 सेंटीमीटर हर साल और बढ़ जाती है. यहीं कारण है कि यह क्षेत्र भूकंपीय रूप से बहुत एक्टिव है.

हिमालय की प्रमुख विशेषताएं

हिमालय न केवल भूविज्ञान का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि यह जलवायु, नदियों और बायोडायवर्सिटी का भी केंद्र है. इसकी ऊंची चोटियां, गहरी घाटियां, घुमावदार ढलान और विशाल ग्लेशियर इसके युवा होने का प्रतीत है. इसके साथ-साथ गंगा, यमुना, ब्रह्मापुत्र जैसी दुनिया भर की कई महत्वपूर्ण नदियां भी यहीं से निकलती हैं, जो करोड़ों लोगों की जीवनरेखा है. इसके साथ-साथ ये क्षेत्र के मौसम को कंट्रोल करता है और मानसून की दिशा वा ताकत पर असर डालता है.

