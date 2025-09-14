Hindi Diwas 2025: AI के युग में हिंदी का महत्व कम नहीं! डिजिटल दुनिया में ऐसे जुड़े हैं लोग; जानिए
Hindi Diwas 2025: AI के युग में हिंदी का महत्व कम नहीं! डिजिटल दुनिया में ऐसे जुड़े हैं लोग; जानिए

Hindi Diwas 2025: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जमाने में भी हिंदी का महत्व कम नहीं हुआ है. डिजिटल दुनिया में इस भाषा ने अपनी खास जगह बना रखी है, लेकिन कैसे? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 14, 2025, 10:36 AM IST
Hindi Diwas 2025: AI के युग में हिंदी का महत्व कम नहीं! डिजिटल दुनिया में ऐसे जुड़े हैं लोग; जानिए

Hindi Diwas 2025: ‘हिंदी’ एक ऐसी भाषा है जो सिर्फ बोलने या लिखने के लिए नहीं बल्कि भारतीयों के बीच एक दूसरे को भाव प्रकट करने के लिए भी जानी जाती है. इस भाषा को सम्मान देने के लिए 1949 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाने लगा है. भारतीय संविधान सभा ने इस दिन हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के तौर पर अपनाया था. इसके बाद से हिंदी का महत्व और बढ़ा और आज तक इसे घटाने के लिए कोई अन्य भाषा हावी न हो पाई. भले ही अंग्रेजी व अन्य भाषाओं का दबाव रहता है कि हिंदी बोलने वालों की संख्या उतनी खास नहीं दिखती लेकिन आंकड़ों पर गौर करें तो अभी भी हिंदी बोलने वालों की संख्या ज्यादा है. यहां तक कि डिजिटल दुनिया में भी हिंदी का महत्व अधिक है.

AI के युग में हिंदी का महत्व कम नहीं!

डिजिटल दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का युग चल रहा है. सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेट की दुनिया में एआई की लहर है. ऐसे में भारत की राष्ट्रभाषा बोलचाल या किताबों का हिस्सा नहीं रही है बल्कि डिजिटल दुनिया में खास भूमिका निभा रही है.

AI का भविष्य हिंदी पर निर्भर

शायद एक मिनट के लिए आप सोचने लगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि एआई जो दिन-दुनिया की खबर रख रहा है यहां तक भविष्य तक बता रहा है, उसका भविष्य कैसे हिंदी पर निर्भर है? दरअसल, AI सर्च करने वाले अधिकतर यूजर्स हिंदी का प्रयोग करते हैं. AI-आधारित वॉयस असिस्टेंट उसका एक उदाहरण है. जब किसी सवालों का जवाब चाहिए होता है या कुछ और सर्च करना हो तो हिंदी का इस्तेमाल इस मामले में ज्यादा बढ़ा देखा गया है.

लिखने से ज्यादा बोलना पसंद

एक रिपोर्ट में ये साफ भी हो चुका है कि 90 प्रतिशत से अधिक वॉइस सर्च हिंदी के अलावा अन्य भारतीय भाषा में होता है. भारत में अंग्रेजी वॉइस सर्च यूजर्स की संख्या कम है. ये भी बताया जा रहा है कि लिखने की बजाए लोग वॉइस सर्च में हिंदी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं.

Google की भी हिंदी पर पकड़

पिछले कुछ सालों में हिंदी यूजर्स को समझते हुए गूगल जैसी कंपनी ने भी अपने प्लेटफॉर्म पर विस्तार किया है. Google Translate, Google Discover, समेत कई सुविधाओं को हिंदी में प्रदान करने के लिए गूगल काम कर रहा है. यहां तक कि स्थानीय यूजर्स का ध्यान रखते हुए हिंदी या उस जगह से संबंधित भाषा के कंटेंट को भी बढ़ावा देता है. पूरे इंटरनेट पर आसानी से हिंदी की छाप देखने को मिल सकती है. AI के जमाने में भी हिंदी तो नए युग का साथ बनाए दिख ही रहा है.

 ये भी पढ़ें- Hindi Diwas 2025 Wishes: हिंदी दिवस के खास मौके पर अपनों को भेजें ये मैसेज, गर्व से कहें- 'हिंदी को आगे बढ़ाना है'

