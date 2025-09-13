Hindi Diwas 2025: एक नहीं, साल में दो बार मनाया जाता है हिंदी दिवस, जानिए क्यों और कब?
Hindi Diwas 2025: एक नहीं, साल में दो बार मनाया जाता है हिंदी दिवस, जानिए क्यों और कब?

Hindi Diwas 2025 Facts: हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है. ऐसे में आपको जानकर हैरानी होगी कि साल में एक नहीं, बल्कि दो बार हिंदी दिवस मनाया जाता है. कब और क्यों आइए आपको बताते हैं. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 13, 2025, 09:57 PM IST
Hindi Diwas 2025 Interesting Facts: भारत विविधताओं का देश है, जो अपनी समृद्ध संस्कृति, स्वर्णिम इतिहास, ऐतिहासिक विरासत और जीवंत परंपराओं के लिए जाना जाता है. ऐसे में हिंदी न सिर्फ एक भाषा है. बल्कि, ये हमारी संस्कृति, साहित्य और एकता की आत्मा है. यह एक ऐसी कड़ी है जो संपूर्ण भारत को एक धागे में पीड़ोती है. हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है. अधिकांश लोगों को लगता है कि हिंदी दिवस साल में एक बार ही मनाया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल हिंदी दिवस दो बार अलग-अलग तारीख को मनाया जाता है. वो है 10 जनवरी और 14 सितंबर. 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है. ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि क्यों साल में दो बार अलग-अलग तारीख को हिंदी दिवस मनाया जाता है और इसके पीछे क्या वजह है.

हिंदी दिवस उद्देश्य

विश्व हिंदी दिवस हो या राष्ट्रीय हिंदी दिवस, दोनों को मनाने का उद्देश्य एक ही है, वो है दुनिया भर में हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार, लेकिन दोनों दिनों के पीछे का महत्व और इतिहास अलग-अलग है.

राष्ट्रीय हिंदी दिवस इतिहास

भारतीय इतिहास में 14 सितंबर, 1949 का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि के साथ भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था. इसी दिन स्वतंत्र भारत ने अपनी भाषा हिंदी को सम्मान और पहचान दिलाने की ओर बड़ा कदम बढ़ाया था. इसके बाद 1953 से इस दिन को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा. इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को यह याद दिलाना है कि मातृभाषा में सोचने, लिखने और गर्व महसूस करने से सांस्कृतिक जड़ें मजबूत होती हैं.

ये भी पढ़ें: Hindi Diwas 2025 Wishes: हिंदी दिवस के खास मौके पर अपनों को भेजें ये मैसेज, गर्व से कहें- 'हिंदी को आगे बढ़ाना है'

विश्व हिंदी दिवस इतिहास

राष्ट्रीय स्तर के साथ-साथ हिंदी को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए हल साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है. 1975 में इसी दिन पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था. इसके बाद 2006 से हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा. आज न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं, जहां हिंदी बोलने वालों की संख्या करोड़ों में हैं. ऐसे में विश्व हिंदी दिवस का मकसद दुनिया भर में भाषा हिंदी की गूंज को पहुंचाना है.

हिंदी दिवस महत्व

हिंदी दिवस हमें यह याद दिलाता है कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि पहचान और गौरव का प्रतीक भी है. 14 सितंबर को हिंदी दिवस राजभाषा के सम्मान के रूप में मनाया जाता है. वहीं, 10 जनवरी को हिंदी दिवस दुनिया भर में भारतीय भाषा को पहचान दिलाता है. 

ये भी पढ़ें: छोटी सी चीज, लेकिन काम बड़े; हर घर में मौजूद, जानें कैसे एक गलती ने कर दिया आविष्कार

