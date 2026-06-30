/100 साल पुरानी परंपरा टूटी! अब लड़कों के कॉलेजों में भी पढ़ेंगी छात्राएं, कैसे बदल रही है तस्वीर?

करीब एक सदी तक केवल लड़कों को पढ़ाने वाले चेन्नई के कई प्रतिष्ठित कॉलेज अब छात्राओं के लिए भी अपने दरवाजे खोल रहे हैं. कभी सिर्फ पुरुष छात्रों के लिए मशहूर रहे लोयोला कॉलेज, पचैयप्पा कॉलेज और न्यू कॉलेज जैसे संस्थान अब को-एजुकेशन की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं. बदलती जरूरतों, समावेशी शिक्षा की सोच और छात्राओं की बढ़ती मांग ने इन कॉलेजों को अपनी पुरानी परंपरा बदलने के लिए प्रेरित किया है.
हालांकि, अब इन संस्थानों में बड़ी संख्या में लड़कियां दाखिला ले रही हैं और नया शैक्षणिक माहौल तैयार हो रहा है.
इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह ये है कि शहर के महिला कॉलेजों में सीटों की कमी के वजह से कई छात्राओं को मनचाहा कोर्स नहीं मिल पाता है. ऐसे में लड़कों के पुराने कॉलेज उनके लिए बेहतर विकल्प बनकर सामने आए हैं. शहर के बीचोंबीच स्थित इन कॉलेजों तक पहुंचना भी आसान है. बेहतर कनेक्टिविटी, अच्छे फैकल्टी और लोकप्रिय कोर्स होने के कारण छात्राएं अब इन संस्थानों में प्रवेश लेने के लिए तैयार हैं.
संजना डी इस बदलाव की सबसे बड़ी मिसाल हैं. 12वीं में शानदार अंक लाने के बावजूद उन्हें किसी महिला कॉलेज में बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में दाखिला नहीं मिला. इसके बाद उन्होंने नंदनम सरकारी आर्ट्स कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां पहली बार छात्राओं के लिए यूजी कोर्स शुरू हुए थे.
शुरुआत में कुछ शिक्षकों ने उन्हें हतोत्साहित किया, लेकिन आज वह अपने बैच की टॉपर हैं. कॉलेज में अब 1,000 छात्रों में लगभग 300 छात्राएं हैं और उनके परिवार की शुरुआती चिंता भी अब खत्म हो चुकी है.
लोयोला कॉलेज ने 2022 में स्नातक पाठ्यक्रमों में छात्राओं का प्रवेश शुरू किया था. अब वहां हर 10 छात्रों में एक छात्रा है. इस साल 184 साल पुराने पचैयप्पा कॉलेज ने भी लड़कियों को प्रवेश देना शुरू कर दिया है.
वहीं 75 साल पुराने न्यू कॉलेज ने फिलहाल पोस्टग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में छात्राओं के आवेदन स्वीकार किए हैं और भविष्य में यूजी कोर्स खोलने पर भी विचार किया जा रहा है.
यह बदलाव केवल कक्षाओं तक सीमित नहीं है. कॉलेज प्रशासन छात्राओं के लिए अलग कॉमन रूम, सांस्कृतिक गतिविधियां और खेल सुविधाएं भी विकसित कर रहा है. लोयोला कॉलेज में छात्राओं की विशेष डांस टीम 'एल-क्वींस' बनाई गई है, जिसने कॉलेज की सांस्कृतिक गतिविधियों में नई पहचान बनाई है.
इसके अलावा बीच वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और अन्य खेलों में भी छात्राओं की अलग टीम तैयार की जा रही है.
कॉलेज प्रशासन छात्राओं की सुरक्षा और सुविधाओं को प्राथमिकता दे रहा है. नंदनम कॉलेज में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, अलग शौचालय बनाए जा रहे हैं और छात्राओं के लिए नया एनसीसी विंग शुरू किया जा रहा है. कॉलेज प्रशासन महिला छात्रावास शुरू करने की भी तैयारी कर रहा है.
अधिकारियों का मानना है कि इन सुविधाओं के बाद आने वाले वर्षों में छात्राओं की संख्या और तेजी से बढ़ेगी.
शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चेन्नई में शुरू हुआ यह बदलाव आने वाले समय में देश के दूसरे शहरों तक भी पहुंच सकता है. आर्ट्स और साइंस कॉलेजों में घटते एडमिशन, समावेशी शिक्षा की जरूरत और छात्राओं की बदलती पसंद के कारण पारंपरिक लड़कों के कॉलेज अब अपनी सोच बदल रहे हैं.
इससे छात्राओं को अधिक विकल्प मिलेंगे, जबकि कॉलेजों में विविधता और बेहतर शैक्षणिक माहौल भी विकसित होगा. यह बदलाव उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है.