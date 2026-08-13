चीन में पढ़ाई का प्लान है तो जान लें वीजा से लेकर वर्क परमिट तक के ये नियम

देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और तिरंगे के सम्मान का अनोखा नजारा गुरुवार को देखने को मिला. हरियाणा सरकार के खेल एवं युवा सशक्तिकरण मंत्री गौरव गौतम के नेतृत्व में 5 किलोमीटर लंबे और 10 फीट चौड़े विशाल तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई. बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हुए और रास्ते भर भारत माता की जय के नारे गूंजते रहे.
पलवल में इस ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा की शुरुआत सुबह पुलिस लाइन से हुई. विशाल तिरंगे के साथ जैसे ही यात्रा आगे बढ़ी, शहर का माहौल देशभक्ति से भर गया. यात्रा के मार्ग में करीब 20 स्थानों पर स्थानीय नागरिकों, सामाजिक संगठनों, व्यापारिक संस्थाओं, विद्यार्थियों, शिक्षकों और युवाओं ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया. कई जगह राष्ट्रभक्ति के गीत और नारों से माहौल उत्साहपूर्ण बना रहा.
विशाल तिरंगे ने कैसे खींचा ध्यान?
यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण 5 किलोमीटर लंबा और 10 फीट चौड़ा विशाल तिरंगा रहा. सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने जब इतने बड़े राष्ट्रीय ध्वज को लहराते हुए देखा तो वे उत्साहित नजर आए. कई लोगों ने तिरंगे के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और वीडियो बनाए. यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने तिरंगे को सम्मानपूर्वक हाथों में लेकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया.
करीब 20 जगहों पर स्वागत क्यों हुआ?
यात्रा आगे बढ़ने के साथ करीब 20 स्थानों पर विशेष स्वागत की व्यवस्था की गई थी. स्थानीय नागरिकों और विभिन्न संगठनों ने फूलों की वर्षा कर यात्रा का अभिनंदन किया. व्यापारियों, आरडब्ल्यूए, सामाजिक संस्थाओं और युवाओं ने भी इसमें भागीदारी की. स्वागत स्थलों पर भारत माता की जय और वंदे मातरम् के नारों से वातावरण गूंजता रहा. इससे यात्रा को व्यापक जनभागीदारी मिली.
बच्चों में कितना उत्साह दिखा?
स्कूली बच्चों की भागीदारी ने यात्रा को खास बना दिया. विद्यार्थी अपने शिक्षकों के साथ यात्रा के स्वागत के लिए पहुंचे. उनके हाथों में छोटे तिरंगे और चेहरों पर देशभक्ति का उत्साह नजर आया. बच्चों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम् के नारे लगाए. शिक्षकों ने भी विद्यार्थियों के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस तरह आयोजन बच्चों के लिए राष्ट्रीय ध्वज और देशप्रेम को समझने का अवसर भी बना.
महिलाओं ने कैसे बढ़ाया गौरव?
मातृशक्ति ने भी तिरंगा यात्रा में उल्लेखनीय भागीदारी की. बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां यात्रा मार्ग पर पहुंचीं और हाथों में तिरंगा लेकर आयोजन का हिस्सा बनीं. महिलाओं ने पुष्पवर्षा कर यात्रा का स्वागत किया. कई प्रतिभागियों ने इस ऐतिहासिक पल को मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड किया. उनकी भागीदारी ने यह संदेश दिया कि राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति की भावना समाज के हर वर्ग को जोड़ती है.
बुजुर्गों ने क्या संदेश दिया?
यात्रा के दौरान बुजुर्गों की भागीदारी भी देखने को मिली. कई बुजुर्ग यात्रा के स्वागत के लिए पहले ही पहुंच गए थे. उन्होंने तिरंगे को सम्मानपूर्वक सलामी दी और युवाओं को राष्ट्रप्रेम का संदेश दिया. उनका कहना था कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान से जुड़े ऐसे आयोजन नई पीढ़ी में देश के प्रति जिम्मेदारी और कर्तव्य की भावना मजबूत करने में मदद करते हैं.
गौरव गौतम ने क्या कहा?
हरियाणा के खेल एवं युवा सशक्तिकरण मंत्री गौरव गौतम के नेतृत्व में निकली इस यात्रा में युवाओं की बड़ी भागीदारी रही. उन्होंने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है. उनके अनुसार तिरंगे के सम्मान में लोगों का एकजुट होना गर्व की बात है. उन्होंने विद्यार्थियों, शिक्षकों, महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं, सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक बताया.
यात्रा ने क्या संदेश दिया?
तिरंगा यात्रा का उद्देश्य केवल विशाल राष्ट्रीय ध्वज के साथ शहर में भ्रमण करना नहीं था. इसके जरिए देश की एकता, अखंडता, भाईचारे और राष्ट्रप्रेम का संदेश भी दिया गया. यात्रा में अलग-अलग आयु और सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग एक साथ दिखाई दिए. तिरंगे के नीचे एकजुट होकर लोगों ने यह संदेश दिया कि राष्ट्रीय गौरव सभी भारतीयों को जोड़ने वाली साझा भावना है.
पलवल में कैसा रहा माहौल?
पूरी यात्रा के दौरान सड़कें देशभक्ति के मंच जैसी नजर आईं. जगह-जगह लोग हाथों में तिरंगा लेकर खड़े रहे. विशाल ध्वज के साथ चल रहे लोगों में युवाओं का उत्साह विशेष रूप से दिखाई दिया. पुलिस और प्रशासन की टीमों ने यातायात तथा व्यवस्था संभालने में सहयोग किया. यात्रा की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी साझा किए गए. विशाल तिरंगे और लोगों की भागीदारी वाले दृश्य लोगों के आकर्षण का केंद्र बने.
इस ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा ने पूरे शहर में देशभक्ति का माहौल बना दिया. बच्चों की भागीदारी, युवाओं का जोश, महिलाओं का उत्साह और बुजुर्गों का गर्व आयोजन की खास पहचान बने. 5 किलोमीटर लंबे और 10 फीट चौड़े तिरंगे के साथ निकला यह कारवां केवल एक यात्रा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के सम्मान की सामूहिक अभिव्यक्ति बन गया. करीब 20 स्थानों पर हुए स्वागत ने इसकी व्यापक जनभागीदारी को सामने रखा.