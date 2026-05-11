Advertisement
trendingNow13213288
Hindi Newsशिक्षाकिले, मस्जिद और मकबरों में कैद इतिहास; भारत का वो शहर जिसे कहां जाता है City of Seven Cities आखिर क्यों?

किले, मस्जिद और मकबरों में कैद इतिहास; भारत का वो शहर जिसे कहां जाता है 'City of Seven Cities' आखिर क्यों?

आखिर इस शहर को 'City of Seven Cities' क्यों कहा जाता है? जानिए इस ऐतिहासिक शहर का पूरा इतिहास, सात प्राचीन नगरों की कहानी, यूनेस्को धरोहरें और भारत की सबसे पुरानी सभ्यताओं से जुड़ा रोचक सफर.  

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 11, 2026, 07:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

किले, मस्जिद और मकबरों में कैद इतिहास; भारत का वो शहर जिसे कहां जाता है 'City of Seven Cities' आखिर क्यों?

क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में कुछ शहर सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अपनी कहानी से भी मशहूर हैं? भारत एक ऐसा देश है जहां हर गली, हर मोहल्ला और हर शहर के पीछे कोई न कोई ऐतिहासिक राज छुपा होता है. कहीं उसे पिंक सिटी कहा जाता है तो कहीं गोल्डन सिटी, लेकिन एक शहर ऐसा भी है जिसे लोग 'City of Seven Cities' कहते हैं. अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा नाम क्यों पड़ा और कौन सा शहर है जो सात अलग-अलग शहरों की कहानी अपने अंदर समेटे हुए है? आज हम आपको उसी दिलचस्प और ऐतिहासिक शहर की सैर पर ले चलेंगे, जहाँ किले, मस्जिदें और मकबरे सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि इतिहास की किताबें हैं.

City of Seven Cities आखिर दिल्ली को क्यों कहा जाता है?

भारत में 7000 से ज्यादा शहर हैं और हर शहर अपनी खास पहचान के लिए जाना जाता है. लेकिन इनमें से एक शहर ऐसा है जिसे “City of Seven Cities” यानी सात शहरों का शहर कहा जाता है और वह है देश की राजधानी दिल्ली. यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अलग-अलग समय में कई शासकों ने यहां अलग-अलग शहर बसाए थे. हर शहर अपने दौर की राजनीति, संस्कृति और वास्तुकला को दिखाता है. 8वीं से 17वीं शताब्दी तक यहां लगातार नए नगर बसते और उजड़ते रहे. इन सभी शहरों की पहचान आज भी दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत में साफ झलकती है, जो इसे बेहद खास बनाती है.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

दिल्ली के सात शहर कौन-कौन से हैं?

दिल्ली को सात शहरों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इतिहास में यहां सात अलग-अलग नगरों की स्थापना हुई थी. इनके नाम हैं लाल कोट, सिरी, तुगलकाबाद, जहांपनाह, फिरोजाबाद, दीनपनाह और शाहजहानाबाद. हर शहर को अलग-अलग शासकों ने अपने समय में बसाया था. जैसे तुगलकाबाद को गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया, वहीं शाहजहानाबाद मुगल सम्राट शाहजहां की देन है. इन सभी शहरों की अपनी-अपनी विशेषताएं थीं, जिनमें किले, महल और बाजार शामिल थे. आज भी इन शहरों के अवशेष दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में इतिहास की गवाही देते नजर आते हैं.

भारत में छुपा है एशिया का सबसे लंबा बीच, खूबसूरती ऐसी कि विदेशी भी रह जाते हैं हैरान

इतिहास में दिल्ली कितनी बार बनी और उजड़ी?

दिल्ली का इतिहास बेहद पुराना और उतार-चढ़ाव से भरा हुआ है. इसे भारत का ऐसा इकलौता शहर माना जाता है जिसे कई बार बसाया और उजाड़ा गया. माना जाता है कि महाभारत काल में यही स्थान इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था. इसके बाद अलग-अलग समय में खिलजी, तुगलक, मुगल और फिर अंग्रेजों ने यहां शासन किया. हर दौर में शहर को नया रूप दिया गया और पुरानी संरचनाएं बदलती रहीं. युद्ध, आक्रमण और सत्ता परिवर्तन के कारण दिल्ली बार-बार अपनी पहचान बदलती रही, लेकिन इसकी ऐतिहासिक आत्मा हमेशा जिंदा रही.

यूनेस्को और ऐतिहासिक धरोहरों में दिल्ली की पहचान क्या है?

दिल्ली सिर्फ भारत की राजधानी नहीं बल्कि एक बड़ी ऐतिहासिक धरोहर भी है. यहां की तीन प्रमुख इमारतें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं लाल किला, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार. ये इमारतें मुगल और दिल्ली सल्तनत काल की भव्यता को दर्शाती हैं. कहा जाता है कि दिल्ली का इतिहास करीब ढाई हजार साल पुराना है और यह समय की हर परत को अपने अंदर समेटे हुए है. यही कारण है कि आज भी दिल्ली को इतिहास, संस्कृति और विरासत का जीवंत संग्रहालय कहा जाता है, जो हर पर्यटक को आकर्षित करता है. 

कचौड़ी का शहर कहलाता है देश का ये जगह, यहां मिलती दुनिया की सबसे स्वादिष्ट कचौड़ियां

About the Author
author img
Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

TAGS

Delhi HistoryCity of Seven CitiesSeven cities of Delhi

Trending news

मजार पर चादरपोशी, अयोध्या में दर्शन, फिर कत्ल...कोलकाता पुलिस के दावे पर मां के सवाल
suvendu adhikari
मजार पर चादरपोशी, अयोध्या में दर्शन, फिर कत्ल...कोलकाता पुलिस के दावे पर मां के सवाल
अग्निमित्रा को नारी कल्याण, घोष को पंचायत और… सुवेंदु कैबिनेट में किसको क्या मिला?
Suvendu Adhikari Cabinet
अग्निमित्रा को नारी कल्याण, घोष को पंचायत और… सुवेंदु कैबिनेट में किसको क्या मिला?
बंगाल विजय ने BJP को दी कौन सी संजीवनी? जानिए राष्ट्रपति चुनाव 2027 का गुणा-गणित
Presidential Elections 2027
बंगाल विजय ने BJP को दी कौन सी संजीवनी? जानिए राष्ट्रपति चुनाव 2027 का गुणा-गणित
आकाश में फुफकार रहा था बिजली वाला 'नाग'..भारत के मिसाइल टेस्ट से पड़ोस में खलबली
Agni MIRV Missile
आकाश में फुफकार रहा था बिजली वाला 'नाग'..भारत के मिसाइल टेस्ट से पड़ोस में खलबली
हार के लिए SIR जिम्मेदार! TMC का SC में दावा, कोर्ट ने कहा- नई अर्जी दाखिल करें
Supreme Court
हार के लिए SIR जिम्मेदार! TMC का SC में दावा, कोर्ट ने कहा- नई अर्जी दाखिल करें
जिसका धर्म इजाजत दे, वही शराब पिये... उमर के बयान पर बोलीं महबूबा- महिलाएं को खतरा
CM Omar Abdullah
जिसका धर्म इजाजत दे, वही शराब पिये... उमर के बयान पर बोलीं महबूबा- महिलाएं को खतरा
बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग और आयुष्मान भारत...CM बनते ही एक्शन में सुवेंदु अधिकारी
suvendu adhikari
बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग और आयुष्मान भारत...CM बनते ही एक्शन में सुवेंदु अधिकारी
महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा का X अकाउंट बैन, अलगाववादी कंटेंट को लेकर चला चाबुक
iltija mufti
महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा का X अकाउंट बैन, अलगाववादी कंटेंट को लेकर चला चाबुक
'देरी नहीं चलेगी', जमानत याचिकाओं पर SC सख्त, सभी HC को दी डेडलाइन तय करने की हिदायत
Supreme Court
'देरी नहीं चलेगी', जमानत याचिकाओं पर SC सख्त, सभी HC को दी डेडलाइन तय करने की हिदायत
PM मोदी की अपील से बदलेगी सोच, परिवार बोले—'कम सोने में भी हो सकती है शादी'
Gold
PM मोदी की अपील से बदलेगी सोच, परिवार बोले—'कम सोने में भी हो सकती है शादी'