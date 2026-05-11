किले, मस्जिद और मकबरों में कैद इतिहास; भारत का वो शहर जिसे कहां जाता है 'City of Seven Cities' आखिर क्यों?

क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में कुछ शहर सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अपनी कहानी से भी मशहूर हैं? भारत एक ऐसा देश है जहां हर गली, हर मोहल्ला और हर शहर के पीछे कोई न कोई ऐतिहासिक राज छुपा होता है. कहीं उसे पिंक सिटी कहा जाता है तो कहीं गोल्डन सिटी, लेकिन एक शहर ऐसा भी है जिसे लोग 'City of Seven Cities' कहते हैं. अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा नाम क्यों पड़ा और कौन सा शहर है जो सात अलग-अलग शहरों की कहानी अपने अंदर समेटे हुए है? आज हम आपको उसी दिलचस्प और ऐतिहासिक शहर की सैर पर ले चलेंगे, जहाँ किले, मस्जिदें और मकबरे सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि इतिहास की किताबें हैं.

City of Seven Cities आखिर दिल्ली को क्यों कहा जाता है?

भारत में 7000 से ज्यादा शहर हैं और हर शहर अपनी खास पहचान के लिए जाना जाता है. लेकिन इनमें से एक शहर ऐसा है जिसे “City of Seven Cities” यानी सात शहरों का शहर कहा जाता है और वह है देश की राजधानी दिल्ली. यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अलग-अलग समय में कई शासकों ने यहां अलग-अलग शहर बसाए थे. हर शहर अपने दौर की राजनीति, संस्कृति और वास्तुकला को दिखाता है. 8वीं से 17वीं शताब्दी तक यहां लगातार नए नगर बसते और उजड़ते रहे. इन सभी शहरों की पहचान आज भी दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत में साफ झलकती है, जो इसे बेहद खास बनाती है.

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दिल्ली के सात शहर कौन-कौन से हैं?

दिल्ली को सात शहरों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इतिहास में यहां सात अलग-अलग नगरों की स्थापना हुई थी. इनके नाम हैं लाल कोट, सिरी, तुगलकाबाद, जहांपनाह, फिरोजाबाद, दीनपनाह और शाहजहानाबाद. हर शहर को अलग-अलग शासकों ने अपने समय में बसाया था. जैसे तुगलकाबाद को गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया, वहीं शाहजहानाबाद मुगल सम्राट शाहजहां की देन है. इन सभी शहरों की अपनी-अपनी विशेषताएं थीं, जिनमें किले, महल और बाजार शामिल थे. आज भी इन शहरों के अवशेष दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में इतिहास की गवाही देते नजर आते हैं.

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इतिहास में दिल्ली कितनी बार बनी और उजड़ी?

दिल्ली का इतिहास बेहद पुराना और उतार-चढ़ाव से भरा हुआ है. इसे भारत का ऐसा इकलौता शहर माना जाता है जिसे कई बार बसाया और उजाड़ा गया. माना जाता है कि महाभारत काल में यही स्थान इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था. इसके बाद अलग-अलग समय में खिलजी, तुगलक, मुगल और फिर अंग्रेजों ने यहां शासन किया. हर दौर में शहर को नया रूप दिया गया और पुरानी संरचनाएं बदलती रहीं. युद्ध, आक्रमण और सत्ता परिवर्तन के कारण दिल्ली बार-बार अपनी पहचान बदलती रही, लेकिन इसकी ऐतिहासिक आत्मा हमेशा जिंदा रही.

यूनेस्को और ऐतिहासिक धरोहरों में दिल्ली की पहचान क्या है?

दिल्ली सिर्फ भारत की राजधानी नहीं बल्कि एक बड़ी ऐतिहासिक धरोहर भी है. यहां की तीन प्रमुख इमारतें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं लाल किला, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार. ये इमारतें मुगल और दिल्ली सल्तनत काल की भव्यता को दर्शाती हैं. कहा जाता है कि दिल्ली का इतिहास करीब ढाई हजार साल पुराना है और यह समय की हर परत को अपने अंदर समेटे हुए है. यही कारण है कि आज भी दिल्ली को इतिहास, संस्कृति और विरासत का जीवंत संग्रहालय कहा जाता है, जो हर पर्यटक को आकर्षित करता है.

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