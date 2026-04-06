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Hindi Newsशिक्षायोद्धाओं के वो खतरनाक चक्रव्यूह! जो पलक झपकते ही खत्म कर देते थे विशाल सेना; नेपोलियन जैसे सम्राट को भी टेकने पड़े थे घुटने

योद्धाओं के वो खतरनाक 'चक्रव्यूह'! जो पलक झपकते ही खत्म कर देते थे विशाल सेना; नेपोलियन जैसे सम्राट को भी टेकने पड़े थे घुटने

History deadliest war strategies: इतिहास की सबसे घातक युद्ध रणनीतियों ने यह साबित किया है कि मैदान-ए-जंग में ताकत से ज्यादा दिमाग मायने रखता है. चंगेज खान की मंगोल चालों से लेकर जर्मनी की ब्लिट्जक्रिग तक, इन रणनीतियों ने बड़ी-बड़ी सेनाओं को पल भर में धूल चटाकर इतिहास का रुख बदल दिया था.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 06, 2026, 09:35 AM IST
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योद्धाओं के वो खतरनाक 'चक्रव्यूह'! जो पलक झपकते ही खत्म कर देते थे विशाल सेना; नेपोलियन जैसे सम्राट को भी टेकने पड़े थे घुटने

History deadliest war strategies: इतिहास में कई ऐसी युद्ध रणनीतियां रही हैं, जिन्हें आज भी सबसे चौंकाने वाली और खतरनाक माना जाता है. इन तरीकों ने कई बड़ी सेनाओं को पल भर में हरा दिया था. चंगेज खान की सेना इसका बड़ा उदाहरण है. मंगोल सैनिक पहले हमला करते थे. फिर अचानक पीछे हट जाते थे. दुश्मन उन्हें कमजोर समझकर पीछा करता था. लेकिन यही उनकी चाल होती थी. आगे बढ़ते ही दुश्मन चारों तरफ से घिर जाता था. और फिर पूरी सेना खत्म कर दी जाती थी.

इसी तरह हैनिबल की रणनीति भी बेहद खतरनाक थी. रोम से लड़ाई के समय में वो अपनी सेना के बीच वाले हिस्से को जानबूझकर कमजोर छोड़ देता था. रोमन सैनिक आगे बढ़ते जाते थे. उन्हें लगता था कि जीत करीब है. तभी अचानक दोनों तरफ से हमला हो जाता था. सेना ऐसे घिर जाती थी जैसे जबड़ा बंद हो गया हो. कुछ ही घंटों में हजारों सैनिक मारे जाते थे. ये रणनीति इतिहास की सबसे घातक चालों में गिनी जाती है.

ट्रोजन हॉर्स वाली रणनीति

ट्रोजन हॉर्स की कहानी भी काफी मशहूर है. यूनानी सैनिकों ने एक बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाया, और उसे दुश्मन के शहर के बाहर छोड़ दिया. ट्रॉय के लोगों ने उसे जीत की निशानी समझकर अंदर ले लिया. रात होते ही घोड़े के अंदर छिपे सैनिक बाहर निकले. उन्होंने शहर के दरवाजे खोल दिए. इसके बाद पूरी सेना अंदर आ गई और शहर पर कब्जा कर लिया.

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दूसरे विश्व युद्ध के समय जापान ने कामिकाजे रणनीति अपनाई थी. इसमें पायलटों को एक तरफ की उड़ान के लिए भेजा जाता था. वे अपने विमान को सीधे दुश्मन के जहाज से टकरा देते थे. हजारों पायलट इस मिशन के लिए तैयार हुए. वहीं नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ रूस ने अलग तरीका अपनाया. जब नेपोलियन अपनी बड़ी सेना के साथ रूस पहुंचा, तो वहां सब कुछ जला दिया गया था. खाने और रहने के लिए कुछ नहीं बचा. ठंड और भूख से उसकी सेना कमजोर हो गई थी.

ब्लिट्जक्रिग रणनीति

इसके अलावा जर्मनी की ब्लिट्जक्रिग रणनीति भी बहुत तेज और खतरनाक थी. इसमें टैंक, हवाई जहाज और पैदल सेना एक साथ हमला करते थे. दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता था. वहीं वियतनाम युद्ध में सैनिकों ने जमीन के नीचे लंबी सुरंगें बना ली थीं. इन सुरंगों में अस्पताल, रसोई और ठिकाने बनाए गए थे. दुश्मन को पता ही नहीं चलता था कि उनके नीचे क्या चल रहा है. ये सभी रणनीतियां दिखाती हैं कि युद्ध में सिर्फ ताकत ही नहीं, दिमाग भी सबसे बड़ा हथियार होता है.

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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