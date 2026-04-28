2011 से ममता बनर्जी बंगाल की सीएम, क्या जानते पश्चिम बंगाल के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले कौन?

History GK Quiz: पश्चिम बंगाल में चुनावी शोर मच रखा है और कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा कि सत्ता किस पार्टी को सौंपी जाएगी. कुल 294 विधानसभा सीटों में से 142 सीटों पर पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है. सन् 1947 में पश्चिम बंगाल की स्थापना के बाद से राज्य ने विविध राजनीतिक नेताओं को सत्ता में देखा है. यहां मुख्यमंत्री की भूमिका खास रही है जिन्होंने सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को दिशा दी है. किस मुख्यमंत्री ने सबसे लंबी अवधि तक पश्चिम बंगाल की सत्ता को संभाला और सीएम की कुर्सी पर बैठे क्या आप जानते हैं? आज हम आपको पश्चिम बंगाल में 23 सालों तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले का नाम और बाकी सभी मुख्यमंत्रियों की पूरी सूची बताने जा रहे हैं जिन्होंने बंगाल को बदलने के लिए अपना योगदान दिया.

पश्चिम बंगाल के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले कौन?

पश्चिम बंगाल में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले का नाम प्रफुल्ल चंद्र घोष (Prafulla Chandra Ghosh) हैं. ये पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री भी हैं जिन्होंने 1947 में मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली थी, लेकिन वो अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे कम अवधि तक रहे. सिर्फ 90 दिनों के लिए वो 21 नवंबर 1967 से 19 फरवरी 1968 तक दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री पद पर रहे थे.

पश्चिम बंगाल के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले कौन?

पश्चिम बंगाल में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहकर रिकॉर्ड बनाने वाले ज्योति बसु (CPIM) हैं. उन्होंने साल 1977 से 2000 तक करीब 23 सालों तक सीएम पद को संभला है. इतना ही नहीं, इनका नाम भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्रियों में से एक हैं.

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सिक्किम और ओडिशा के सीएम ने तोड़ा ज्योति बसु का रिकॉर्ड

साल 2000 तक ज्योति बसु को भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने के लिए जाना था लेकिन उनका ये रिकॉर्ड ओडिशा के नवीन पटनायक और सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग ने तोड़ दिया था. अब इन तीनों मुख्यमंत्री का नाम भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में आता है.

पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन?

वर्तमान में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हैं और वो साल 2011 से इस पद को संभाल रही हैं. लगभग 15 साल से बंगाल की कमान उनके हाथों है. पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जिनका नाम राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वालों लिस्ट में भी शामिल हैं. जबकि, पश्चिम बंगाल के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वालों में पहला नाम अभी तक ज्योति बसु का ही है. उन्होंने 23 साल तक राज्य में सीएम का पद संभाला है.

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