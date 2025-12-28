GK Quiz: क्या आप जानते हैं, दुनिया में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति के नाम है?

Trending Quiz: दुनिया में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति के नाम है? आइए आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और general नॉलेज के यूनिक सवालों के जवाब बताते हैं.
Trending Photos
GK Trending Quiz: किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों का जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको लिए सामान्य ज्ञान के 10 यूनिक और इंपोर्टेंट सवाल लेकर आए हैं, जिसका जवाब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को जरूर से पता होना चाहिए. आप चाहें तो इन सावल-जबाब के सेट को नोट भी कर के रख सकते हैं.
सवाल 1: कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है?
जवाब: कंप्यूटर का ब्रेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (CPU) को जाना जाता है.
सवाल 2: दुनिया के पहले कंप्यूटर का नाम क्या था?
जवाब: दुनिया के पहले कंप्यूटर का नाम ENIAC (इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर) था.
सवाल 3: आजादी के समय भारत में कुल कितने राज्य थे?
जवाब: आजादी के समय 1947 में भारत में 17 ब्रिटिश प्रांत ((British Provinces) और 565 रियासतें (Princely States) थी.
सवाल 4: विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है?
जवाब: विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है.
सवाल 5: भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी?
जवाब: भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल, 1853 को चली थी.
ये भी पढ़ें: GK Quiz: भारत का ‘सिल्वर हब’ राज्य कौन सा है, जहां छिपा है चांदी का सबसे बड़ा भंडार?
सवाल 6: ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है?
जवाब: ओजोन परत मुख्य रूप से ओजोन गैस (O₃) से बनी होती है.
सवाल 7: सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है?
जवाब: सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति (Jupiter) है.
सवाल 8: दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेजन वर्षावन (Amazon Rainforest) है.
सवाल 9: टाइटैनिक जहाज किस वर्ष डूबा था?
जवाब: टाइटैनिक जहाज वर्ष 1912 में डूबा था.
सवाल 10: दुनिया में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति के नाम है?
जवाब: दुनिया में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने का रिकॉर्ड फ्रांस की जीन कैलमेंट (Jeanne Calment) के नाम हैं.
ये भी पढ़ें: GK Quiz: क्या आप जानते हैं, भारत के किस राज्य में हीरों का सबसे बड़ा भंडार है?