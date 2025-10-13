GK Quiz: इतिहास विषय में गहरी रुचि? तो बताएं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना था?

General Knowledge Question and Answer: अगर आपको इतिहास विषय में रुचि है तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास से जुड़े 10 सवाल और जवाब, जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए. बता दें, सामान्य ज्ञान के सवाल ना केवल आपको देश दुनिया के बारे में जागरूक करते हैं बल्कि यह आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयार करते हैं. इस तरह के सवाल अक्सर बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी आदि में पूछे जाते हैं.

1. सवाल- यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया ?

जवाब- 30 दिसंबर 2022

2. सवाल- स्वतन्त्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था ?

जवाब- 1951-52

3. सवाल- भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाने जाते हैं ?

जवाब- डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर

4. सवाल- राज्य सभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है ?

जवाब- 30 वर्ष

5. सवाल- चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना था?

जवाब- कुमारगुप्त प्रथम

6. सवाल- जीन (gene) शब्द किसने दिया था?

जवाब- W.L. जोहैंसेन

7. सवाल- भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहां स्थित है

जवाब- असम के डिगबोई शहर में

8. सवाल- भारत का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें 47 रेलवे स्टेशन हैं

जवाब- प्रयागराज

9. सवाल- भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है?

जवाब- भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है.

10. सवाल- वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है?

जवाब- केरल

