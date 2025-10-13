Advertisement
trendingNow12959852
Hindi Newsशिक्षा

GK Quiz: इतिहास विषय में गहरी रुचि? तो बताएं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना था?

GK Quiz in Hindi: अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास से जुड़े 10 सवाल और जवाब.

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 13, 2025, 02:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GK Quiz: इतिहास विषय में गहरी रुचि? तो बताएं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना था?

General Knowledge Question and Answer: अगर आपको इतिहास विषय में रुचि है तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास से जुड़े 10 सवाल और जवाब, जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए. बता दें, सामान्य ज्ञान के सवाल ना केवल आपको देश दुनिया के बारे में जागरूक करते हैं बल्कि यह आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयार करते हैं. इस तरह के सवाल अक्सर  बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी आदि में पूछे जाते हैं. 

1. सवाल- यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया ?
जवाब- 30 दिसंबर 2022

2. सवाल- स्वतन्त्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था ?
जवाब- 1951-52

Add Zee News as a Preferred Source

IAS Mock Interview में पूछे गए इस सवाल का जवाब अक्सर नहीं दे पाते हैं कैंडिडेट, क्या आपको पता?

3. सवाल- भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाने जाते हैं ?
जवाब- डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर

4. सवाल- राज्य सभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है ? 
जवाब- 30 वर्ष

5. सवाल- चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना था?
जवाब- कुमारगुप्त प्रथम 

6. सवाल- जीन (gene) शब्द किसने दिया था?
जवाब- W.L. जोहैंसेन

7. सवाल- भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहां स्थित है 
जवाब- असम के डिगबोई शहर में

Quiz: अक्सर प्रतियोगिताओं में पूछे जाते हैं पितृ पक्ष से जुड़े ऐसे कठिन सवाल, क्या आप जानते जवाब?

8. सवाल- भारत का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें 47 रेलवे स्टेशन हैं
जवाब- प्रयागराज

9. सवाल- भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है?
जवाब- भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है. 

10. सवाल- वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है?
जवाब- केरल

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. यहां दिए गए किसी भी तथ्य के बारे में Zee News Hindi पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले इसे रीचेक जरूर कर लें.

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

quizGK quiz

Trending news

फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी शिवशेना
Indian politics
फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी शिवशेना
कौन हैं EX IAS कन्नन गोपीनाथन? कांग्रेस में हुए शामिल, जानें क्यों दिया था इस्‍तीफा
Kannan Gopinathan
कौन हैं EX IAS कन्नन गोपीनाथन? कांग्रेस में हुए शामिल, जानें क्यों दिया था इस्‍तीफा
किचन में छिपाया था 16 करोड़ का ड्रग्स, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर एरिया से महिला अरेस्ट
Drug
किचन में छिपाया था 16 करोड़ का ड्रग्स, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर एरिया से महिला अरेस्ट
राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने खड़ा किया मुस्लिम उम्‍मीदवार, 4 में कितनी सीटों पर जीत?
Rajya Sabha Election:
राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने खड़ा किया मुस्लिम उम्‍मीदवार, 4 में कितनी सीटों पर जीत?
झारखंड, मिजोरम और कश्मीर में इस दिन होगा उपचुनाव, इलेक्शन कमीशन ने जारी की अधिसूचना
Election Comission
झारखंड, मिजोरम और कश्मीर में इस दिन होगा उपचुनाव, इलेक्शन कमीशन ने जारी की अधिसूचना
किस सिरप के पीने से कई राज्यों में 20 बच्चों से अधिक की मौत? ED ने मारा छापा
Cold Cough Syrup Case
किस सिरप के पीने से कई राज्यों में 20 बच्चों से अधिक की मौत? ED ने मारा छापा
इस साइज से छोटी मछली बेचेंगे तो होगी सजा, इस सरकार को क्यों लेना पड़ा ऐसा फैसला?
fish
इस साइज से छोटी मछली बेचेंगे तो होगी सजा, इस सरकार को क्यों लेना पड़ा ऐसा फैसला?
बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इलेक्ट्रानिक वॉरफेयर...भारत ने बना लिया चीन-PAK का 'काल'
Tejas Mk1A Specialty
बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इलेक्ट्रानिक वॉरफेयर...भारत ने बना लिया चीन-PAK का 'काल'
'वोट चोरी' का मुद्दा उछाल रहे थे राहुल गांधी, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया
Supreme Court News
'वोट चोरी' का मुद्दा उछाल रहे थे राहुल गांधी, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया
करूर भगदड़: सुप्रीम कोर्ट ने दिए CBI जांच के आदेश, विजय की रैली में गई थी 41 की जान
Supreme Court
करूर भगदड़: सुप्रीम कोर्ट ने दिए CBI जांच के आदेश, विजय की रैली में गई थी 41 की जान