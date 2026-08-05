जब-जब सड़कों पर उतरे छात्र, तब-तब हिलीं सरकारें! जानिए छात्र आंदोलनों का इतिहास

भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में छात्र केवल शिक्षा ग्रहण करने वाले युवा नहीं रहे हैं, बल्कि कई बार वे सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के सबसे बड़े वाहक भी बने हैं. जब भी छात्रों ने अपनी आवाज बुलंद की, उसका असर सिर्फ कॉलेज परिसरों तक सीमित नहीं रहा बल्कि सरकारों, नीतियों और पूरे राजनीतिक तंत्र पर पड़ा. कभी हॉस्टल की बढ़ी हुई मेस फीस, कभी भाषा का सवाल, कभी भर्ती परीक्षाओं में धांधली, तो कभी पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने ऐसे आंदोलन खड़े किए जिन्होंने सत्ता की नींव तक हिला दी.
आज एक बार फिर देश के अलग-अलग हिस्सों में छात्र आंदोलनों की गूंज सुनाई दे रही है. दिल्ली के जंतर-मंतर से लेकर झारखंड में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, पंजाब में छात्रों का विरोध और NEET, UPSC जैसी परीक्षाओं को लेकर उठ रही आवाजें इस बात का संकेत हैं कि युवाओं के भीतर असंतोष लगातार बढ़ रहा है. इतिहास बताता है कि जब भी सरकारों ने छात्रों की मांगों को नजरअंदाज किया, उसका राजनीतिक परिणाम दूरगामी रहा. आइए जानते हैं भारत के उन ऐतिहासिक छात्र आंदोलनों के बारे में जिन्होंने देश की राजनीति की दिशा बदल दी.
आजादी के बाद भारत में भाषा का मुद्दा बेहद संवेदनशील रहा. 1960 के दशक में जब केंद्र सरकार ने हिंदी को एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए, तब दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु में जबरदस्त विरोध शुरू हो गया.
मद्रास (अब चेन्नई) के मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज और कई अन्य शिक्षण संस्थानों के छात्र बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए. आंदोलन इतना उग्र हुआ कि कई छात्रों ने आत्मदाह तक कर लिया. यह सिर्फ भाषा का सवाल नहीं था बल्कि अपनी सांस्कृतिक पहचान बचाने की लड़ाई बन गई.
छात्रों के बढ़ते दबाव के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की सरकार को आश्वासन देना पड़ा कि गैर-हिंदी भाषी राज्यों की सहमति के बिना अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में समाप्त नहीं किया जाएगा. यह स्वतंत्र भारत का पहला बड़ा उदाहरण था जब छात्र आंदोलन ने राष्ट्रीय नीति को प्रभावित किया.
दिसंबर 1973 में गुजरात के एल.डी. इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल मेस की फीस में करीब 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई. छात्रों ने प्रशासन से फीस कम करने की मांग की लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई.
यहीं से शुरू हुआ 'नवनिर्माण आंदोलन'. शुरुआत में यह केवल मेस फीस का विरोध था, लेकिन जल्द ही यह महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और प्रशासनिक विफलता के खिलाफ जनआंदोलन बन गया. छात्रों ने 'नवनिर्माण युवक समिति' का गठन किया और पूरे गुजरात में आंदोलन फैल गया.
जनदबाव इतना बढ़ा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा और राज्य विधानसभा भंग करनी पड़ी. यह आजाद भारत का पहला ऐसा छात्र आंदोलन था जिसने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई राज्य सरकार को सत्ता छोड़ने पर मजबूर कर दिया.
गुजरात आंदोलन की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि मार्च 1974 में बिहार के छात्रों ने महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने 'बिहार छात्र संघर्ष समिति' बनाई.
जब स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन से जुड़े तो इसे नई दिशा मिली. उन्होंने 'संपूर्ण क्रांति' का नारा दिया, जिसका उद्देश्य केवल सरकार बदलना नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक और सामाजिक ढांचे में बदलाव लाना था.
जेपी आंदोलन केवल एक छात्र आंदोलन नहीं रहा बल्कि राष्ट्रीय जनआंदोलन बन गया. इसी आंदोलन से कई ऐसे नेता निकले जिन्होंने आगे चलकर भारतीय राजनीति में दशकों तक अहम भूमिका निभाई.
जॉर्ज फर्नांडिस ने मजदूर और छात्र आंदोलनों को एक मंच पर लाकर इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ बड़ी चुनौती खड़ी की. लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव और सुशील कुमार मोदी जैसे नेता इसी आंदोलन की पृष्ठभूमि से उभरे.
इतिहासकारों का मानना है कि इसी आंदोलन के बढ़ते दबाव के बीच 1975 में देश में आपातकाल लागू हुआ और 1977 में पहली बार केंद्र में गैर-कांग्रेसी सरकार बनी.
पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन 1979 में शुरू हुआ. ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) ने मतदाता सूची में कथित अवैध प्रवासियों के नाम शामिल होने का विरोध किया.
यह आंदोलन छह वर्षों तक लगातार चलता रहा. इस दौरान असम में कई बार हिंसा, बंद और बड़े प्रदर्शन हुए. अंततः 1985 में केंद्र सरकार और आंदोलनकारियों के बीच ऐतिहासिक असम समझौता हुआ.
इस आंदोलन के सबसे बड़े राजनीतिक परिणाम के रूप में छात्र नेता प्रफुल्ल कुमार महंत ने असम गण परिषद (AGP) बनाई और मात्र 33 वर्ष की उम्र में असम के मुख्यमंत्री बने. यह उदाहरण बताता है कि छात्र आंदोलन राजनीतिक नेतृत्व भी तैयार करते हैं.
1990 में प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की.
इस फैसले के बाद देशभर में छात्रों का व्यापक विरोध शुरू हुआ. दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र राजीव गोस्वामी द्वारा आत्मदाह के प्रयास की तस्वीर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई. कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाई ठप हो गई, सड़कें प्रदर्शनकारियों से भर गईं और कई राज्यों में हिंसक घटनाएं भी हुईं.
हालांकि सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया, लेकिन इस आंदोलन ने भारतीय राजनीति को स्थायी रूप से बदल दिया. इसके बाद जातीय समीकरण और सामाजिक न्याय की राजनीति देश के चुनावी विमर्श का प्रमुख हिस्सा बन गई.
समय बदलने के साथ छात्र आंदोलनों के मुद्दे भी बदल गए. अब आंदोलन केवल फीस या भाषा तक सीमित नहीं हैं. भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, परीक्षा रद्द होना, रिजल्ट में देरी, पारदर्शिता की कमी, बेरोजगारी और सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया लंबी होने जैसे मुद्दे युवाओं की सबसे बड़ी चिंता बन चुके हैं.
हाल के वर्षों में NEET परीक्षा विवाद, विभिन्न राज्यों में शिक्षक भर्ती, रेलवे भर्ती, JPSC, JSSC, UPSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विरोध प्रदर्शनों ने दिखाया है कि युवाओं का असंतोष लगातार बढ़ रहा है. सोशल मीडिया ने इन आंदोलनों को नई ताकत दी है. अब किसी भी मुद्दे पर कुछ घंटों में लाखों लोग ऑनलाइन जुड़ जाते हैं और आंदोलन राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन जाता है.
पहले छात्र आंदोलन कॉलेज परिसरों तक सीमित रहते थे और उन्हें पूरे देश में फैलने में कई सप्ताह या महीने लग जाते थे. लेकिन आज एक्स (पूर्व ट्विटर), इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म आंदोलन को कुछ ही घंटों में राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा देते हैं.
एक हैशटैग, एक वीडियो या एक पोस्ट लाखों लोगों तक पहुंचकर सरकारों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने का दबाव बना सकता है. यही वजह है कि आज छात्र आंदोलनों का प्रभाव पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज और व्यापक दिखाई देता है.
भारतीय लोकतंत्र का इतिहास बताता है कि छात्र आंदोलन केवल कैंपस तक सीमित घटनाएं नहीं होते. कई बार वे समाज में गहरे असंतोष का संकेत होते हैं. जब सरकारें समय रहते संवाद करती हैं, पारदर्शिता लाती हैं और समस्याओं का समाधान करती हैं, तब हालात नियंत्रित रहते हैं. लेकिन जब युवाओं की मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जाता है, तब वही आंदोलन व्यापक जनआंदोलन का रूप ले सकते हैं.
रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, निष्पक्ष भर्ती और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था आज करोड़ों युवाओं की प्राथमिक चिंता है. यदि इन मुद्दों पर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो असंतोष और बढ़ सकता है.