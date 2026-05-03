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Hindi Newsशिक्षाएक सूअर ने कराई जंग...? जब अमेरिका-ब्रिटेन हो गए थे एक-दूसरे के खून के प्यासे, जानें 1859 में क्यों बहने वाली थी खून की नदियां

एक 'सूअर' ने कराई जंग...? जब अमेरिका-ब्रिटेन हो गए थे एक-दूसरे के खून के प्यासे, जानें 1859 में क्यों बहने वाली थी खून की नदियां

The Pig War 1859: पिग वॉर इतिहास की एक अनोखी घटना है जहां 1859 में एक सूअर की मौत के कारण अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाएं युद्ध के कगार पर आ गई थीं. आज हम इस वॉर के बारे में डिटेल से जानेंगे.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 03, 2026, 12:26 PM IST
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एक 'सूअर' ने कराई जंग...? जब अमेरिका-ब्रिटेन हो गए थे एक-दूसरे के खून के प्यासे, जानें 1859 में क्यों बहने वाली थी खून की नदियां

The Pig War 1859: इतिहास में कई ऐसी घटनाएं दर्ज हैं, जो सुनने में बेहद अजीब लगती हैं. पिग वॉर भी ऐसी ही एक कहानी है. यह लड़ाई किसी बड़े कारण से नहीं, बल्कि एक छोटे से विवाद से शुरू हुई थी. उस समय अमेरिका और ब्रिटेन के बीच सीमा को लेकर तनाव चल रहा था. दोनों देश एक इलाके पर अपना हक जता रहे थे. इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने माहौल और ज्यादा खराब कर दिया.

कहानी की शुरुआत एक किसान से होती है. यह किसान अमेरिका का था. उसके खेत में बार-बार एक सूअर घुस जाता था. ये सूअर ब्रिटेन के एक व्यक्ति का था. किसान अपनी फसल को बचाना चाहता था. एक दिन उसने गुस्से में आकर उस सूअर को मार दिया. बस यही छोटी सी घटना दोनों देशों के बीच बड़े विवाद का कारण बन गई. उसके बाद ये बात सिर्फ एक जानवर की नहीं रही. ये मामला अब इज्जत और अधिकार से जुड़ गया.

ब्रिटेन के लोग हुए नाराज...

सूअर मारे जाने के बाद ब्रिटेन के लोग नाराज हो गए. उन्होंने इस घटना का विरोध किया. धीरे-धीरे यह मामला सरकार तक पहुंच गया. दोनों देशों ने उस इलाके में अपने सैनिक भेज दिए. हालात ऐसे बन गए कि कभी भी लड़ाई शुरू हो सकती थी. हालांकि ये पूरी स्थिति बहुत अजीब थी. क्योंकि विवाद की जड़ एक साधारण सा सूअर था. फिर भी दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं थे.

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अधिकारियों ने दिखाई समझदारी 

कुछ समय तक ये तनाव बना रहा था. सैनिक आमने-सामने डटे रहे. लेकिन अच्छी बात ये रही कि किसी ने गोली नहीं चलाई. दोनों देशों के अधिकारियों ने समझदारी दिखाई. उन्होंने बातचीत का रास्ता चुना. धीरे-धीरे स्थिति को संभाल लिया गया. इस तरह एक संभावित युद्ध टल गया. ये घटना इतिहास में एक अनोखे उदाहरण के रूप में दर्ज हो गई.

इस पूरी कहानी से एक जरूरी बात समझ में आती है. कई बार छोटी सी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है. अगर समय रहते समझदारी से काम लिया जाए, तो बड़े नुकसान से बचा जा सकता है. पिग वॉर इसी का उदाहरण है. यह लड़ाई शुरू तो एक सूअर से हुई थी. लेकिन खत्म शांति और बातचीत से हुई. इसलिए इसे इतिहास की सबसे अजीब लेकिन सीख देने वाली घटनाओं में गिना जाता है.

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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