महज 'लकड़ी की बाल्टी' के लिए हुआ था महायुद्ध! जब 2 शहरों ने एक-दूसरे को मिटाने की खा ली थी कसम; जानें 1325 में क्यों बही थी खून की नदियां

History of war of the bucket: साल 1325 में इटली के दो शहरों, मोडेना और बोलोग्ना के बीच महज एक लकड़ी की बाल्टी की चोरी को लेकर भीषण युद्ध छिड़ गया था. इस वॉर ऑफ द बकेट में हजारों सैनिक मारे गए, लेकिन बोलोग्ना कभी अपनी बाल्टी वापस नहीं पा सका और वह आज भी मोडेना में सुरक्षित रखी है.
Trending Photos
History of war of the bucket: इतिहास में कई बड़े युद्ध जमीन, सत्ता और ताकत के लिए लड़े गए हैं. लेकिन एक ऐसा भी युद्ध हुआ था, जिसकी वजह बेहद छोटी थी. ये कहानी साल 1325 की है. जब मोडेना और बोलोग्ना के बीच एक साधारण लकड़ी की बाल्टी को लेकर भयंकर लड़ाई छिड़ गई थी. इस घटना को इतिहास में वॉर ऑफ द बकेट के नाम से जाना जाता है. सुनने में यह अजीब लगता है, लेकिन उस समय ये विवाद बहुत बड़ा बन गया था.
दरअसल, दोनों शहरों के बीच पहले से ही दुश्मनी चल रही थी. उस दौर में इटली कई छोटे-छोटे राज्यों में बंटा हुआ था. हर शहर अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता था. ऐसे माहौल में छोटी-सी घटना भी बड़ी लड़ाई का कारण बन जाती थी. कहा जाता है कि मोडेना के कुछ सैनिक बोलोग्ना में घुसे और वहां से एक लकड़ी की बाल्टी चुरा लाए. ये बाल्टी एक कुएं से ली गई थी. इस घटना ने आग में घी डालने का काम किया था.
बाल्टी की चोरी के बाद बोलोग्ना के लोग गुस्से में आ गए. उन्होंने इसे अपनी बेइज्जती माना. शहर के नेताओं ने मोडेना से बाल्टी वापस करने की मांग की, लेकिन मोडेना ने इसे लौटाने से साफ इनकार कर दिया था. इसके बाद दोनों शहर आमने-सामने आ गए. धीरे-धीरे ये विवाद एक बड़े युद्ध में बदल गया. दोनों तरफ से हजारों सैनिक मैदान में उतर आए.
इस युद्ध में जमकर खून-खराबा हुआ था. तलवारें चलीं, घोड़े दौड़े और सैनिकों ने अपनी जान दांव पर लगा दी. बताया जाता है कि इस लड़ाई में हजारों लोग मारे गए. आखिरकार मोडेना ने इस युद्ध में जीत हासिल की थी. सबसे दिलचस्प बात यह है कि जीत के बाद भी मोडेना ने वह लकड़ी की बाल्टी अपने पास ही रखी.
आज भी वो बाल्टी मोडेना में सुरक्षित बताई जाती है. ये घटना हमें यह सिखाती है कि छोटी-सी बात भी अगर अहंकार और दुश्मनी से जुड़ जाए, तो बड़ा विनाश कर सकती है. वॉर ऑफ द बकेट इतिहास की उन अजीब घटनाओं में से एक है, जो आज भी लोगों को हैरान कर देती है.
ये भी पढ़ें- माता-पिता के लिए गुड न्यूज! प्राइवेट स्कूलों की मनमानी बंद, अब कहीं से भी खरीद सकते हैं किताबें और यूनिफॉर्म