हिस्ट्री या ज्योग्राफी... यूपीएससी की तैयारी के लिए कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट?

UPSC Preparation Tips: संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) परीक्षा में कई लोग शामिल होते हैं जिनमें से कुछ ही सफलता हासिल कर पाते हैं. सफल हुए उम्मीदवारों की ओर से सक्सेस टिप्स अलग-अलग दी जाती है. कुछ की सलाह 12वीं के बाद से ही यूपीएससी की तैयारी में जुट जाने की होती है तो कुछ का कहना होता है कि ग्रेजुएशन कर लेने के बाद यूपीएससी की तैयारी सफलता दिला सकती है. जबकि, कुछ के बीच हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कौन सा सब्जेक्ट चुनना बेस्ट रहेगा, ये सवाल भी रहता है. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

कब से यूपीएससी की तैयारी करना सही?

यूपीएससी की तैयारी कब से करें इसके बारे में जानने से बेहतर है कि ये समझ लें कि क्या आप यूपीएससी की तैयारी करने के लिए तैयार हैं. सिर्फ टाइम पास नहीं पूरा-पूरा समय देने के बाद ही सफल हो सकेंगे. तैयारी के दौरान NCERT की किताबों को पढ़ने के अलावा करंट अफेयर्स और अन्य किताबों को अपना सकते हैं. इसके अलावा जनरल नॉलेज का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए.

हिस्ट्री या ज्योग्राफी में कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट?

यूपीएससी तैयारी को लेकर क्या आप भी कंफ्यूज रहते हैं कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा तो इसका जवाब दोनों है. दरअसल, दोनों ही सब्जेक्ट अपने आप में खास हैं और इनकी भूमिका भी अपने आप में अहम है. यूपीएससी परीक्षा के दौरान दोनों सब्जेक्ट से संबंधित सवाल ज्यादा आ सकते हैं. ऐसे उम्मीदवार जिनकी दोनों सब्जेक्ट में मजबूती है वो अच्छे अंकों से सफलता हासिल कर सकते हैं.

अच्छे करियर के हैं कई ऑप्शन

हिस्ट्री या ज्योग्राफी दोनों ही अच्छे सब्जेक्ट हैं. यूपीएससी की तैयारी के अलावा करियर ऑप्शन्स के लिए भी ये सब्जेक्ट बेस्ट माने जाते हैं. आप ग्रेजुएशन के अलावा किसी एक सब्जेक्ट में ऑनर्स करने का भी सोच सकते हैं.

