कैसे Flight के पहिए में छिपकर भारत पहुंचा 13 साल का बच्चा, कितनी होती जगह; क्या है सेफ, यहां जानें सबकुछ?

What is Space Near Tyre in the Plane: एक खबर इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा में है, जिसकी वजह से लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. चलिए पहले आपको खबर बताते हैं दरअसल, दिल्ली एयरपोर्ट पर उस समय हड़कंप मच गया..जब काबुल से एक फ्लाइट में 13 साल का एक बच्चा लैंडिंग गियर में छिपा हुआ मिला. ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे कोई टायर में बैठकर ट्रैवल कर सकता है? क्या ये सेफ है..चलिए जानते हैं.

दरअसल, हाल ही में काबुल से दिल्ली आने वाली एक फ्लाइट के लैंडिंग गियर में छिपकर एक 13 साल का बच्चा भारत पहुंच गया. लोगों मे जब उसे देखा तो पूछताछ में मिले जवाब को सुनकर सब कोई दंग रह गया है. बच्चे ने बताया कि वो अफगानिस्तान के कुंदुज शहर का रहने वाला है. प्लेन के टेकऑफ करने से पहले ही वह लैंडिंग गियर में छिप गया था और वहीं बैठकर भारत आ गया. ये बात सुनकर हर कोई हैरान हो गया कि आखिरी ऐसा कैसे हो सकता है.

कौन सी है वो जगह?

फ्लाइट की जिस जगह पर बच्चा बैठकर भारत आया. दरअसल, वो प्लेन के बीचोंबीच स्थित लैंडिंग गियर में बनी छोटी सी जगह होती है. ये वो जगह है जहां पर प्लेन के टायर बंद होकर शिफ्ट होते हैं. आपने देखा होगा कि प्लेन जब टेक ऑफ करता है तो उसके टायर फोल्ड हो जाते हैं और अंदर चले जाते हैं. यहां जगह इतनी कम होती है कि सिर्फ टायर की फिट हो सकते हैं. ऐसे में किसी इंसान का वहां बैठना बेहद मुश्किल है.

क्या ये जगह सेफ है?

सीधा जवाब इस सवाल का दें तो नहीं ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है. हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाले प्लेन के लैंडिंग गियर में सफर करना जानलेवा होता है. इसमें 99 प्रतिशत मौत पक्की है. ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहले हाइड्रोलिक सिस्टम की ताकत से लैंडिंग गियर में बैठे इंसान की मौत हो सकती है. अगर किसी भी वजह से इससे इंसान टेकऑफ तक बच गया तो हजारों फीट ऊपर जाने के बाद ऑक्सीजन की कमी हो सकती है. जिससे उसके लंग्स काम करना बंद कर सकते हैं. वहीं, हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे प्लेन के बाहर का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जिससे हाइपोथर्मिया हो सकता है.