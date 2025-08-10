अगर सीख लिए ये स्किल्स तो AI भी पीटता रह जाएगा सिर, नहीं खा पाएगा नौकरी!
अगर सीख लिए ये स्किल्स तो AI भी पीटता रह जाएगा सिर, नहीं खा पाएगा नौकरी!

AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किन क्षेत्रों में लोगों की नौकरी ले सकता है और आपको अपनी नौकरी को बचाने के लिए क्या करना चाहिए. आइए आपको बताते हैं. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 10, 2025, 07:18 PM IST
अगर सीख लिए ये स्किल्स तो AI भी पीटता रह जाएगा सिर, नहीं खा पाएगा नौकरी!

Artificial Intelligence: आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई क्षेत्र में अपना दबदबा बना चुका है. जिस कारण लोगों के मन में उनकी नौकरी जाने का डर बन गया है. जॉब मार्केट में जहां एआई के आने के बाद बड़ी-बड़ी कंपनियों में हजारों लोगों की नौकरी गई है. वहीं, इसके आने से कुछ नए अवसर भी सामने आए है. अगर आपके मन में भी एआई की वजह से नौकरी जाने का डर है, तो आइए हम आपको अपनी जॉब सेफ रखने के तरीके के बारे में बताते हैं.

मौजूदा स्थिति और एआई की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर लोग अपने अंदर समय के साथ कुछ स्किल्स डेवलप करते रहें, खुद में कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाए, तो जॉब मार्केट में उनकी डिमांड बनी रहेगी. उनका कहना है कि लोगों को एआई से डरने की बजाय उसे कैसे अपने काम के लिए बेहतर तरीके से यूज किया जा सकता है. इस पर फोकस करना चाहिए. 

आज के टाइम में क्रिएटिव, स्ट्रैटेजिक और एक्टिव लोगों की काफी डिमांड है. जो परिस्थिति के हिसाब से क्रिएटिव रूप में डील करना जानते हैं. वहीं, एआई को देखें तो वो मुख्य रूप से रिपीट किए जाने वाले काम को करता है. एआई परिस्थिति और क्राइसिस के हिसाब से इंसानों की तरह क्रिएटिव, स्ट्रैटेजिक और इमोशनल काम नहीं कर सकता. एआई को बेहतर तरीके से काम करने के लिए ह्यूमन टच की जरूरत होती है. बता दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन क्षेत्रों में लोगों की नौकरी खा रहा है या फिर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, जहां एक ही एक ही प्रकार के काम को किया जाता है. जैसे- डेटा एंट्री, आदि. जिन क्षेत्रों में नई सोच और सिचुएशन के हिसाब से काम करना होता है. वहां, एआई लोगों की नौकरी नहीं ले सकता. 

ऐसे बचाएं नौकरी
AI से नौकरी बचाने के लिए लोगों को अपने अंदर की क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी समझ को बढ़ाते रहा चाहिए. एआई में इंसानों की तरह टीमवर्क, लीडरशिप क्वालिटी और क्रिएटिव सोचने की क्षमता नहीं है. इसलिए इसपर काम करें. समय के साथ छोटे-छोटे कोर्स करें और नई स्किल्स सीखें. वहीं, AI टूल्स का इस्तेमाल रोजमर्रा के कामों में करें और उससे मिलने वाली खाली समय को खुद को क्रिएटिव और नॉलेजेबल बनाने में इस्तेमाल करें. आप जिस भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, वहां इस्तेमाल किए जाने वाले प्रमुख एआई टूल और टेक्नोलॉजी के बारे में अपडेटड जानकारी रखें. 

