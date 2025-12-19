Advertisement
trendingNow13046460
Hindi Newsशिक्षाUK GREAT Scholarship: भारतीय छात्रों के लिए खुशखबरी! ब्रिटेन सरकार दे रही है पढ़ने के लिए पैसे, जल्दी जानें आवेदन प्रोसेस

UK GREAT Scholarship: भारतीय छात्रों के लिए खुशखबरी! ब्रिटेन सरकार दे रही है पढ़ने के लिए पैसे, जल्दी जानें आवेदन प्रोसेस

UK GREAT Scholarship: उन भारतीय छात्रों के लिए खुशखबरी है जो विदेश से पोस्ट ग्रेजुएशन करने का सोच रहे हैं. ब्रिटेन सरकार की ओर से पीजी के लिए स्कॉलरशिप का लाभ दिया जा रहा है, आइए इसके लिए आवेदन प्रोसेस जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 19, 2025, 02:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UK GREAT Scholarship: भारतीय छात्रों के लिए खुशखबरी! ब्रिटेन सरकार दे रही है पढ़ने के लिए पैसे, जल्दी जानें आवेदन प्रोसेस

UK GREAT Scholarship: विदेश जाकर पढ़ने का प्लान करने वाले भारतीय छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है. ब्रिटेन सरकार की ओर से पढ़ने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं जिसके जरिए विदेश से पढ़ने का सपना सच कर सकेंगे. हायर एजुकेशन के लिए सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले ब्रिटेन में डिग्री को हासिल करने के लिए स्कॉलरशिप हासिल हो सकेगी. दरअसल, ब्रिटेन सरकार की ओर से GREAT स्कॉलरशिप की घोषणा की गई है. इसके लिए कौन और कैसे आवेदन कर सकता है, आइए फटाफट जान लेते हैं.

ब्रिटेन में पोस्ट ग्रेजुएट के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान

ब्रिटिश काउंसिल द्वारा ब्रिटेन सरकार के ग्रेट ब्रिटेन कैंपेन के साथ एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा की है जिसका नाम GREAT स्कॉलरशिप है. इसका मकसद भारतीय प्रतिभाशाली छात्रों को देश में पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आर्थिक सहायता करना है. ब्रिटेन की अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में से एक ब्रिटिश काउंसिल है.

Add Zee News as a Preferred Source

12 स्कॉलरशिप का लाभ

ब्रिटिश काउंसिल की ओर से एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए कुल 12 स्कॉलरशिप दी जाएगी. भारतीय छात्रों को इन स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना होगा. ब्रिटेन में अलग-अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भारतीय छात्र आवेदन कर सकते हैं. लिस्ट में जारी यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल सकती है.

स्कॉलरशिप में कितने मिलेगी रकम?

प्रत्येक स्कॉलरशिप में 10 हजार पाउंड यानी 12 लाख रुपये मिलेंगे. भारतीय छात्रों को एक साल के लिए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की ट्यूशन फीस मिलेगी. अलग-अलग कोर्स करने वाले छात्र स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हैं. GREAT स्कॉलरशिप के तहत 4 यूनिवर्सिटी वो रहेंगी जो क्रिएटिव और परफॉर्मिंग आर्ट्स संबंधित क्षेत्र की पढ़ाई के लिए छात्रों को स्कॉलरशिप का फायदा देगी.

इन यूनिवर्सिटी से कर सकेंगे पढ़ाई

  1. सरे यूनिवर्सिटी
  2. यूडब्ल्यूई ब्रिस्टल
  3. ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी
  4. एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी
  5. नॉर्विच यूनिवर्सिटी ऑफ द आर्ट्स
  6. क्वीन्स यूनिवर्सिटी बेलफास्ट
  7. रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट
  8. रॉयल कंजर्वेटरी ऑफ स्कॉटलैंड
  9. रॉयल नॉर्दर्न कॉलेज ऑफ म्यूजिक
  10. डंडी यूनिवर्सिटी
  11. रीडिंग यूनिवर्सिटी
  12. ट्रिनिटी लाबान कंजर्वेटरी ऑफ म्यूजिक एंड डांस

कैसे करें आवेदन?

ऊपर बताई गईं 12 यूनिवर्सिटी में से जिसमें पढ़ना चाहते हैं उसकी वेबसाइट पर जाना होगा. वहां आवेदन का लिंक मिलेगा और उधर से ही आप स्कॉलरशिप वेब पेज पर पहुंच जाएंगे. मांगी जा रही डिटेल्स और दस्तावेजों को सब्मिट करने के GREAT स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं. ध्यान रहे कि स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की डेट अलग-अलग है.

ये भी पढ़ें- UGC की विदाई, VBSA की एंट्री… भारत की उच्च शिक्षा में नया युग होगा शुरू

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

UK GREAT Scholarship

Trending news

ईंटें और चंदा इकट्ठा कर रहे हुमायूं कबीर, बाजार में आई 'बाबरी मस्जिद' वाली टीशर्ट
babri masjid news
ईंटें और चंदा इकट्ठा कर रहे हुमायूं कबीर, बाजार में आई 'बाबरी मस्जिद' वाली टीशर्ट
रिश्वतखोरी में फंसे पंजाब DIG भुल्लर को SC से नहीं मिली राहत, बरामद हुए थे करोड़ों
DIG Harcharan Singh Bhullar
रिश्वतखोरी में फंसे पंजाब DIG भुल्लर को SC से नहीं मिली राहत, बरामद हुए थे करोड़ों
मैं CM बना रहूंगा, नहीं हुआ कोई समझौता... सिद्धारमैया ने सत्ता बंटवारे को किया खारिज
CM Siddaramaiah
मैं CM बना रहूंगा, नहीं हुआ कोई समझौता... सिद्धारमैया ने सत्ता बंटवारे को किया खारिज
पीएम मोदी ने प्रियंका गांधी समेत सभी दलों के नेताओं से चाय पर की चर्चा
Lok Sabha Winter Session
पीएम मोदी ने प्रियंका गांधी समेत सभी दलों के नेताओं से चाय पर की चर्चा
दरगाह किसे कहते हैं, एक ही पीर बाबा की दो अलग-अलग जगह कब्र कैसे हो सकती है?
hazrat sayed bale shah peer dargah
दरगाह किसे कहते हैं, एक ही पीर बाबा की दो अलग-अलग जगह कब्र कैसे हो सकती है?
LoC से दूर PIA मार्क वाला गुब्बारा भारतीय सीमा में इतना अंदर कैसे आया? मचा हड़कंप!
Balloon
LoC से दूर PIA मार्क वाला गुब्बारा भारतीय सीमा में इतना अंदर कैसे आया? मचा हड़कंप!
आतंकी हमले की खाई थी कसम...दिल्ली बम हादसे में NIA का बड़ा एक्शन, यासिर को पकड़ा
Delhi Blast 2025
आतंकी हमले की खाई थी कसम...दिल्ली बम हादसे में NIA का बड़ा एक्शन, यासिर को पकड़ा
न्‍यूक्लियर एनर्जी बिल पर क्‍या BJP ने लिया यू-टर्न? कांग्रेस किस ओर कर रही इशारा
Shanti Bill
न्‍यूक्लियर एनर्जी बिल पर क्‍या BJP ने लिया यू-टर्न? कांग्रेस किस ओर कर रही इशारा
नीतीश कुमार ने 22 करोड़ मुसलमानों का अपमान किया, JK के ग्रैंड मुफ्ती ने जताया विरोध
Nasir ul Islam
नीतीश कुमार ने 22 करोड़ मुसलमानों का अपमान किया, JK के ग्रैंड मुफ्ती ने जताया विरोध
मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं... आधी रात संसद में ऐसा बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे
indian parliament news
मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं... आधी रात संसद में ऐसा बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे