UK GREAT Scholarship: भारतीय छात्रों के लिए खुशखबरी! ब्रिटेन सरकार दे रही है पढ़ने के लिए पैसे, जल्दी जानें आवेदन प्रोसेस

UK GREAT Scholarship: उन भारतीय छात्रों के लिए खुशखबरी है जो विदेश से पोस्ट ग्रेजुएशन करने का सोच रहे हैं. ब्रिटेन सरकार की ओर से पीजी के लिए स्कॉलरशिप का लाभ दिया जा रहा है, आइए इसके लिए आवेदन प्रोसेस जानते हैं.
UK GREAT Scholarship: विदेश जाकर पढ़ने का प्लान करने वाले भारतीय छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है. ब्रिटेन सरकार की ओर से पढ़ने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं जिसके जरिए विदेश से पढ़ने का सपना सच कर सकेंगे. हायर एजुकेशन के लिए सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले ब्रिटेन में डिग्री को हासिल करने के लिए स्कॉलरशिप हासिल हो सकेगी. दरअसल, ब्रिटेन सरकार की ओर से GREAT स्कॉलरशिप की घोषणा की गई है. इसके लिए कौन और कैसे आवेदन कर सकता है, आइए फटाफट जान लेते हैं.
ब्रिटेन में पोस्ट ग्रेजुएट के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान
ब्रिटिश काउंसिल द्वारा ब्रिटेन सरकार के ग्रेट ब्रिटेन कैंपेन के साथ एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा की है जिसका नाम GREAT स्कॉलरशिप है. इसका मकसद भारतीय प्रतिभाशाली छात्रों को देश में पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आर्थिक सहायता करना है. ब्रिटेन की अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में से एक ब्रिटिश काउंसिल है.
12 स्कॉलरशिप का लाभ
ब्रिटिश काउंसिल की ओर से एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए कुल 12 स्कॉलरशिप दी जाएगी. भारतीय छात्रों को इन स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना होगा. ब्रिटेन में अलग-अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भारतीय छात्र आवेदन कर सकते हैं. लिस्ट में जारी यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल सकती है.
स्कॉलरशिप में कितने मिलेगी रकम?
प्रत्येक स्कॉलरशिप में 10 हजार पाउंड यानी 12 लाख रुपये मिलेंगे. भारतीय छात्रों को एक साल के लिए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की ट्यूशन फीस मिलेगी. अलग-अलग कोर्स करने वाले छात्र स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हैं. GREAT स्कॉलरशिप के तहत 4 यूनिवर्सिटी वो रहेंगी जो क्रिएटिव और परफॉर्मिंग आर्ट्स संबंधित क्षेत्र की पढ़ाई के लिए छात्रों को स्कॉलरशिप का फायदा देगी.
इन यूनिवर्सिटी से कर सकेंगे पढ़ाई
कैसे करें आवेदन?
ऊपर बताई गईं 12 यूनिवर्सिटी में से जिसमें पढ़ना चाहते हैं उसकी वेबसाइट पर जाना होगा. वहां आवेदन का लिंक मिलेगा और उधर से ही आप स्कॉलरशिप वेब पेज पर पहुंच जाएंगे. मांगी जा रही डिटेल्स और दस्तावेजों को सब्मिट करने के GREAT स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं. ध्यान रहे कि स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की डेट अलग-अलग है.
