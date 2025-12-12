कैसे जा सकती है IAS अधिकारी की नौकरी? जानें किसके पास होती है ये अहम पावर..

Who Can Terminate IAS: भारत में सबसे प्रतिष्ठित और पावरफुल परीक्षाओं में से एक UPSC है. इसमें मिलने वाली प्रतिष्ठा, स्थायित्व और अधिकार के कारण ये बेहद लोकप्रिय है. इसे पास करने से व्यक्ति IAS, IPS, IFS और IRS जैसी सर्विसेज पाता है. इतनी पावरफुल नौकरी होने के कारण, अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि इनमें नियु्क्त हुए अधिकारियों को हटाना संभव नहीं होता होगा. लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है. भारतीय संविधान कुछ परिस्थितियों में ऐसे कठोर कार्रवाई की अनुमित देता है, जिसमें इन अधिकारियों की भी नौकरी जा सकती है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आईएएस अधिकारी की नौकरी कैसे जा सकती है और ये अधिकार किसके पास होता है.

क्या IAS अधिकारी को नौकरी से निकालना संभव है?

आमतौर पर IAS अधिकारी की नौकरी सुरक्षित मानी जाती है. ऐसा कहते हैं कि इन अधिकारियों को पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता. लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है. असल में, नियमों के तहत IAS अधिकारी को वर्खास्त, सेवा से हटाया या उनकी रैंक कम की जा सकती है. ये तब होता है जब वे कोई गंभीर अपराध या कर्तव्यहीनता के लिए दोषी साबित हों.

Add Zee News as a Preferred Source

संविधान का अनुच्छेद 311

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2) के अनुसार, ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों को कुछ सुरक्षा मिलती हैं. इसे अनुसार किसी अधिकारी को बिना उचित जांच, कारण बताए और अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना पद से हटाया नहीं जा सकता है. लेकिन अगर जांच में ये साबित हो गया कि अधिकारी अपराधी है या उसके खिलाफ गंभीर प्रशासनिक आरोप सिद्ध हो चुके हैं, तो उसके पद को कम किया जा सकता है या उसे हटाया भी जा सकता है.

किसके पास होता है ये अधिकार?

IAS अधिकारी को नौकरी से हटाने का अधिकारी किसके पास होता है? आपको बदा दें, ये अधिकारी राज्य के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तक को भी नहीं होता है. IAS, IFS और IPS सहित ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों को हटाने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति के पास होता है. वहीं राष्ट्रपति ये फैसला केंद्र सरकार की सिफारिश पर लेते हैं और ये प्रोसेस विधिक एवं संवैधानिक दायरे में ही की जाती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.