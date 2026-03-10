Advertisement
12वीं के मैथ्स पेपर में डांस वीडियो का लिंक कैसे लगा? 24 घंटे से बवाल, अब CBSE बोर्ड ने बताया

12वीं के मैथ्स पेपर में डांस वीडियो का लिंक कैसे लगा? 24 घंटे से बवाल, अब CBSE बोर्ड ने बताया

सीबीएसई बोर्ड के पेपर में एक क्यूआर कोड छपा होता है. इसे छापने की वजह कुछ और है लेकिन गणित का पेपर देने वाले 12वीं के स्टूडेंट्स ने स्कैन किया तो एक यूट्यूब का लिंक खुलने लगा. लोग आशंका जताने लगे. अब पूरे विवाद पर सीबीएसई ने अंदर की बात बताई है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 10, 2026, 12:29 PM IST
12वीं के मैथ्स पेपर में डांस वीडियो का लिंक कैसे लगा? 24 घंटे से बवाल, अब CBSE बोर्ड ने बताया

सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स का 9 मार्च को मैथ्स का पेपर था लेकिन प्रश्नपत्र में यूट्यूब वीडियो का लिंक स्कैन होने से खलबली मच गई. कई तरह की आशंकाएं जताई जाने लगीं. सोशल मीडिया पर प्रश्नपत्र का पहला पन्ना शेयर होने लगा. 24 घंटे बाद भी स्कैनर से Rickroll का डांस वीडियो ओपेन हो रहा था. अब सीबीएसई ने पूरे विवाद पर सफाई दी है. 

दरअसल बोर्ड एग्जाम में प्रश्नपत्र के ऊपर एक छोटा सा QR कोड दिया जाता है जिससे पेपर की वैधता जांची जा सके. हालांकि कुछ लोगों ने दावा किया कि उनके कोड को स्कैन करने पर यूट्यूब लिंक Never Gonna Give You Up म्यूजिक वीडियो खुल रहा है. 12वीं का मैथ्स पेपर सोमवार को सुबह 10.30 से 1.30 pm तक था. स्कैन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं. सीबीएसई ने 2018 में प्रश्नपत्रों पर क्यूआर कोड्स लगाना शुरू किया था जिससे पेपर लीक्स रोकने के लिए सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जा सके. 

अब बोर्ड ने पूरी बात समझाई है. सीबीएसई बोर्ड के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से 10 मार्च सुबह 11.39 बजे एक पेज का बयान जारी हुआ. इसमें बोर्ड ने बताया कि क्वेश्चन पेपर्स पर कई सिक्योरिटी फीचर्स दिए जाते हैं. इनमें QR कोड भी हैं जिससे सिक्योरिटी ब्रीच के संदेह पर क्वेश्चन पेपर असली है या नहीं, यह जांचा जा सके.

आगे बताया गया कि 9 मार्च 2026 को 12वीं के स्टूडेंट्स का मैथेमेटिक्स का एग्जाम हुआ. कुछ क्वेश्चन पेपर सेट में, ऐसा लगता है कि जब QR कोड में से किसी एक को स्कैन किया जाता है तो वह एक YouTube वीडियो से लिंक हो जाता है. इससे स्टूडेंट्स और पैरेंट्स के बीच क्वेश्चन पेपर्स की सच्चाई को लेकर चिंता बढ़ गई. बयान में बोल्ड अक्षरों में कहा गया है कि बोर्ड यह कन्फर्म करता है कि क्वेश्चन पेपर्स असली हैं. क्वेश्चन पेपर्स की सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं हुआ है.

'चिंता की बात नहीं, आगे पक्का करेंगे'

बोर्ड ने आखिर में कहा है कि क्वेश्चन पेपर्स की सच्चाई को लेकर चिंता खत्म हो गई है लेकिन इस मामले को गंभीरता से लिया गया है और बोर्ड यह पक्का करने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है कि भविष्य में ऐसी चीज दोबारा न हो.

यह स्कैन आप भी अपने मोबाइल से कर सकते हैं, सीधे यह वीडियो दिखने लगेगा. 

