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दुनिया के सबसे खतरनाक सम्राटों में से एक नेपोलियन बोनापार्ट का कैसे हुआ था अंत?

How did Napoleon Bonaparte die: महान फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु 1821 में सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासन के दौरान हुई थी. उनकी मौत का आधिकारिक कारण पेट का कैंसर बताया जाता है, लेकिन कई इतिहासकार आज भी उन्हें जहर दिए जाने की थ्योरी पर बहस करते हैं.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 04, 2026, 11:12 AM IST
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दुनिया के सबसे खतरनाक सम्राटों में से एक नेपोलियन बोनापार्ट का कैसे हुआ था अंत?

How did Napoleon Bonaparte die: नेपोलियन बोनापार्ट, जिसे दुनिया के सबसे मशहूर और खतरनाक सम्राटों में एक माना जाता है. अपनी चतुराई और युद्धकौशल के लिए जाने जाते थे. फ्रांस के इस सम्राट ने यूरोप के कई देशों को अपने अधीन किया और अपनी सेना के दम पर कई खतरनाक युद्ध जीते हैं. लेकिन इतिहास में लिखा है कि शक्ति और सत्ता हमेशा स्थायी नहीं होती.

नेपोलियन की सत्ता का अंत 1812 में रूस पर आक्रमण के बाद शुरू हुआ. इस अभियान में उनकी सेना को भारी नुकसान हुआ और उनका प्रभाव धीरे-धीरे कम होने लगा. इसके बाद 1814 में यूरोप की गठबंधन सेनाओं ने फ्रांस पर हमला किया और नेपोलियन को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर किया. उन्हें पहले एल्बा द्वीप पर निर्वासित किया गया, लेकिन यहां भी उन्होंने अपनी योजनाओं से लोगों को चौंका दिया.

क्या है हंड्रेड डेज?

एल्बा से भागकर नेपोलियन ने 1815 में फिर से सत्ता हासिल की थी. इस समय को हंड्रेड डेज यानी सौ दिन कहा जाता है. उन्होंने दोबारा अपनी सेना तैयार की और यूरोप में ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन वॉटरलू के युद्ध में उन्हें हार का सामना करना पड़ा. इस हार ने उनके शासनकाल और युद्धकौशल दोनों को पूरी तरह समाप्त कर दिया.

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कहां बीता था आखिरी समय?

हार के बाद नेपोलियन को ब्रिटिश सेना ने गिरफ्तार किया और उन्हें सेंट हेलेना नामक दूरदराज के द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था. ये द्वीप अटलांटिक महासागर में स्थित था, जहां उन्होंने अपने आखिरी दिन बिताए. यहां उनकी हालत बहुत कठिन थी, उन्हें अपने परिवार और दोस्तों से दूर रहना पड़ा और जीवन की आखिरी सांसें अकेले ही ली थी.

नेपोलियन का निधन 5 मई 1821 को हुआ था. उनके जीवन और सत्ता की कहानी आज भी इतिहासकारों और सामान्य लोगों को प्रेरित करती है. उनका अंत दिखाता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, समय और परिस्थितियां हमेशा बदलती हैं. नेपोलियन की जिंदगी हमें यह भी सिखाती है कि शक्ति और युद्धकौशल के बावजूद इंसान अंत में मृत्यु के आगे कमजोर है.

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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