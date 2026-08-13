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पहली उड़ान कैसे भरी थी दुनिया के पहले पक्षी ने? 150 मिलियन साल पुराने रहस्य से उठा पर्दा

दुनिया के पहले पक्षी आर्कियोप्टेरिक्स ने उड़ान कैसे भरी थी? अगस्त 2026 में प्रकाशित नए वैज्ञानिक अध्ययन ने 150 मिलियन साल पुराने रहस्य पर नई रोशनी डाली है. जानिए कैसे छोटे-छोटे उछालों ने पक्षियों की उड़ान की शुरुआत की और क्यों यह खोज विकासवाद की समझ बदल सकती है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 13, 2026, 02:19 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 02:21 PM IST
पहली उड़ान कैसे भरी थी दुनिया के पहले पक्षी ने? 150 मिलियन साल पुराने रहस्य से उठा पर्दा
Image Credit: पहले पक्षी ने उड़ान नहीं भरी, पहले लगाई कई छलांगें, फिर खुला आसमान का रास्ता

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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