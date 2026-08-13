/पहली उड़ान कैसे भरी थी दुनिया के पहले पक्षी ने? 150 मिलियन साल पुराने रहस्य से उठा पर्दा

करीब एक सदी से वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब खोज रहे थे कि पृथ्वी पर सबसे पहले पक्षियों ने उड़ना कैसे शुरू किया. क्या वे दौड़ते हुए हवा में उड़े थे या पेड़ों से फिसलकर उड़ान की शुरुआत हुई थी? अगस्त 2026 में प्रकाशित एक नए वैज्ञानिक अध्ययन ने इस बहस को नई दिशा दी है.
यूनिवर्सिटी ऑफ साउथैम्पटन और पेरिस के नेशनल नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के रिसर्च के अनुसार, सबसे शुरुआती ज्ञात पक्षी आर्कियोप्टेरिक्स आधुनिक पक्षियों की तरह सीधे उड़ान नहीं भर सकता था. उसकी उड़ान की शुरुआत कई तेज दो पैरों वाली छलांगों से होती थी.
आर्कियोप्टेरिक्स लगभग 15 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर रहता था और इसे डायनासोर तथा आधुनिक पक्षियों के बीच की जरूरी कड़ी माना जाता है. इसके शरीर पर पंख और पंखों जैसी संरचना थी, लेकिन इसके दांत, पंजे और लंबी हड्डी वाली पूंछ इसे डायनासोर जैसा भी बनाते थे. वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका शरीर आधुनिक पक्षियों जैसी तेज और शक्तिशाली उड़ान भरने के लिए पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था. इसलिए इसकी उड़ान की तकनीक आज के पक्षियों से बिल्कुल अलग रही होगी.
अध्ययन के अनुसार आर्कियोप्टेरिक्स के शरीर में तीन प्रमुख सीमाएं थीं. इसके सीने में आधुनिक पक्षियों जैसी बड़ी कीलनुमा हड्डी नहीं थी, जिस पर शक्तिशाली उड़ान वाली मांसपेशियां जुड़ती हैं. इसके कंधों के जोड़ भी इतने विकसित नहीं थे कि पंखों को पूरी तरह ऊपर उठा सके.
इसके अलावा केवल एक छलांग से इतना बल नहीं बनता था कि वह सीधे हवा में उड़ सके. यही कारण था कि आधुनिक पक्षियों की तरह पंख फैलाकर तुरंत उड़ जाना उसके लिए संभव नहीं था.
आर्कियोप्टेरिक्स के जीवाश्म लाखों साल में दबकर चपटे हो चुके हैं, इसलिए उसकी वास्तविक गतिविधियों को समझना आसान नहीं था. इस समस्या को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने अत्याधुनिक 3डी कंप्यूटर मॉडल तैयार किए. इनमें मांसपेशियों की अधिकतम ताकत, जोड़ों की गति, हड्डियों पर पड़ने वाला दबाव और हवा के प्रभाव जैसे सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया.
हालांकि, इसके बाद लगभग 400 ग्राम वजन वाले आर्कियोप्टेरिक्स की अरबों संभावित गतिविधियों का कंप्यूटर के जरिए परीक्षण किया गया.
सिमुलेशन के नतीजों ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया. हर बार जब आर्कियोप्टेरिक्स को केवल एक छलांग के सहारे उड़ाने की कोशिश की गई तो वह असफल रहा. लेकिन जब मॉडल में लगातार दो पैरों से कई तेज छलांगें लगवाई गईं और उसके बाद पंख फड़फड़ाने की प्रक्रिया जोड़ी गई, तब वह सफलतापूर्वक हवा में उठ सका. रिसर्च के अनुसार शुरुआती उड़ान के लिए आवश्यक लगभग 90 प्रतिशत बल उसके पैरों से आता था, जबकि पंख बाद में उड़ान को बनाए रखने में मदद करते थे.
इस अध्ययन की एक मजेदार बात यह भी है कि ऐसी तकनीक आज भी कुछ पक्षियों में दिखाई देती है. कौआ, मैगपाई और सीगल जैसे कई पक्षी सामान्य परिस्थितियों में उड़ान भरने से पहले छोटी-छोटी कई छलांगें लगाते हैं. हालांकि जब उन्हें किसी खतरे का एहसास होता है, तब वे आधुनिक पक्षियों की तरह तेज और शक्तिशाली उड़ान भरते हैं. इससे संकेत मिलता है कि करोड़ों साल पुरानी यह रणनीति आज भी कुछ प्रजातियों में बनी हुई है.
सालों से वैज्ञानिक दो प्रमुख सिद्धांतों पर बहस करते रहे हैं. पहला सिद्धांत कहता है कि पक्षियों की उड़ान दौड़ने वाले डायनासोर से विकसित हुई, जबकि दूसरा मानता है कि उड़ान की शुरुआत पेड़ों से फिसलने वाले जीवों से हुई. नया अध्ययन पहले सिद्धांत का समर्थन करता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बदलाव के साथ. इसके अनुसार उड़ान की शुरुआत तेज दौड़ से नहीं, बल्कि कई संतुलित और लगातार छलांगों से हुई थी. यह निष्कर्ष विकासवाद की समझ और भविष्य की विज्ञान शिक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.