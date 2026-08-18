/चलने-बैठने में दिक्कत, 26 दिन की बेटी को गोद में लेकर दिया इंटरव्यू, DSP बनीं वर्षा की कहानी भावुक कर देगी

फरवरी 2018 में जब पर्नियाज़ पॉप-अप शॉप का अधिग्रहण किया गया था, तब यह करीब ₹5 करोड़ के कारोबार वाला मुख्य रूप से ऑनलाइन बिजनेस था. एसेट परचेज एग्रीमेंट के तहत डोमेन, ब्रांड नाम, संबंधित इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और गुडविल हासिल की गई थी. सात साल बाद तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है. वित्त वर्ष 2024 में कारोबार ₹504 करोड़ और वित्त वर्ष 2025 में ₹490 करोड़ रहा. अब कंपनी ने ₹660 करोड़ तक के फ्रेश इश्यू के साथ IPO के लिए DRHP दाखिल किया है.
क्या बदला सात साल में?
यह बदलाव सिर्फ पुराने बिजनेस को बड़ा करने तक सीमित नहीं रहा. कंपनी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को फिजिकल स्टोर्स, बड़े डिजाइनर पोर्टफोलियो और प्रीमियम ग्राहकों पर केंद्रित मॉडल में बदल दिया. 2018 में मुंबई के जुहू से शुरू हुआ एक्सपीरियंस सेंटर मॉडल अब 14 स्टोर्स तक पहुंच चुका है. इनमें 13 भारत में और एक लंदन में है. मुंबई और न्यूयॉर्क में भी विस्तार की तैयारी है.
स्टोर्स से क्यों बढ़ी बिक्री?
लक्जरी और वेडिंग फैशन में ग्राहक कपड़े को देखकर, छूकर और पहनकर खरीदना पसंद करते हैं. यही वजह है कि स्टोर्स कंपनी की रणनीति का अहम हिस्सा बने. वित्त वर्ष 2025 में भारत के फिजिकल स्टोर्स पर औसत ऑर्डर वैल्यू ऑनलाइन की तुलना में करीब ढाई गुना रही. मुंबई के फोर्ट और दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में हाल में जोड़े गए स्टोर्स भी बड़े क्षेत्र में फैले हैं.
कितने डिजाइनर ब्रांड्स जुड़े?
प्लेटफॉर्म पर अब 1,312 एक्टिव डिजाइनर ब्रांड्स के उत्पाद उपलब्ध हैं. महिलाओं के फैशन के साथ कंपनी ने पुरुषों के लक्जरी फैशन में भी विस्तार किया, जो पिछले दो वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली कैटेगरी रही. 2024 से असली ज्वेलरी को भी पोर्टफोलियो में शामिल किया गया. यही बड़ा ब्रांड नेटवर्क प्लेटफॉर्म को अलग पहचान देता है.
भारतीय डिजाइनर्स के लिए क्या फायदा?
भारत के डिजाइनर ब्रांड्स की मांग देश के साथ विदेशी बाजारों में भी बढ़ रही है, लेकिन हर ब्रांड के लिए अपना स्टोर और ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना आसान नहीं है. प्लेटफॉर्म इन ब्रांड्स को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों तक पहुंच देता है. इसके बदले कंपनी को तैयार डिजाइनर इन्वेंट्री मिलती है, जिससे खुद हर उत्पाद डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती.
क्या लक्जरी बाजार भी बढ़ रहा है?
भारत का लक्जरी बाजार वित्त वर्ष 2025 में करीब ₹1.35 लाख करोड़ का अनुमानित था और वित्त वर्ष 2030 तक इसके ₹2.31 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है. कंपनी के लिए विदेशी ग्राहक भी महत्वपूर्ण हैं. वित्त वर्ष 2025 में उसके GMV का एक चौथाई से ज्यादा हिस्सा 100 से अधिक देशों के ग्राहकों से आया.
कम ग्राहक, फिर भी ज्यादा वैल्यू क्यों?
2024 से कंपनी ने कम कीमत वाले डिजाइनर ब्रांड्स और कीमत-संवेदनशील ग्राहकों को कम प्राथमिकता दी. इसका असर ग्राहक संख्या पर पड़ा और यह वित्त वर्ष 2024 के करीब 92,700 से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 70,650 रह गई. लेकिन इसी दौरान औसत ऑर्डर वैल्यू ₹56,106 तक पहुंच गई. शीर्ष 50,000 ग्राहक अब करीब 96% GMV देते हैं.
क्या मुनाफे की तस्वीर बदली?
कंपनी ने वॉल्यूम के बजाय वैल्यू पर जोर दिया. इसका असर EBITDA मार्जिन पर भी दिखा, जो वित्त वर्ष 2023 के 0.6% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 8.6% हो गया. इसी अवधि में सेल्स और मार्केटिंग खर्च का राजस्व में हिस्सा 12.9% से घटकर 6.8% रह गया. हालांकि वित्त वर्ष 2025 में कंपनी को ₹188.5 करोड़ का प्री-टैक्स नुकसान हुआ, जिसमें ₹122.8 करोड़ का बड़ा हिस्सा गैर-नकद ESOP खर्च था.
IPO से क्या होगा फायदा?
प्रस्तावित IPO में ₹660 करोड़ तक का फ्रेश इश्यू है और इसमें OFS नहीं है. इससे पहले कंपनी ने आठ राउंड में करीब ₹402 करोड़ की प्राथमिक पूंजी जुटाई थी. इसमें बिन्नी बंसल, आकाश भंसाली और Singularity जैसे निवेशक शामिल रहे हैं. हालिया पोस्ट-मनी वैल्यूएशन ₹3,662 करोड़ बताया गया है. IPO से जुटाई रकम का बड़ा हिस्सा स्टोर्स और बैक-एंड ऑफिस के लीज भुगतान तथा मार्केटिंग पर खर्च करने की योजना है.
अब सबसे बड़ा सवाल क्या है?
IPO के बाद निवेशकों की नजर इस बात पर होगी कि क्या प्रीमियम ग्राहकों, चुनिंदा डिजाइनर ब्रांड्स और स्टोर आधारित बिक्री का मॉडल लंबे समय तक लगातार ग्रोथ दे सकता है. कंपनी ने ग्राहक संख्या के बजाय ग्राहक की खरीद क्षमता को प्राथमिकता देकर मार्जिन सुधारने की कोशिश की है. अब सार्वजनिक बाजार में आने के बाद हर तिमाही उसके विस्तार, खर्च, बिक्री और मुनाफे की तस्वीर निवेशकों के सामने होगी. यही इस ₹5 करोड़ से ₹500 करोड़ से ज्यादा के सफर की अगली बड़ी परीक्षा होगी.