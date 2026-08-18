Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /चलने-बैठने में दिक्कत, 26 दिन की बेटी को गोद में लेकर दिया इंटरव्यू, DSP बनीं वर्षा की कहानी भावुक कर देगी

चलने-बैठने में दिक्कत, 26 दिन की बेटी को गोद में लेकर दिया इंटरव्यू, DSP बनीं वर्षा की कहानी भावुक कर देगी

सिर्फ ₹5 करोड़ के कारोबार से शुरू हुआ सफर सात साल में ₹500 करोड़ से ज्यादा के लक्जरी फैशन प्लेटफॉर्म तक पहुंचा. जानिए स्टोर्स, डिजाइनर ब्रांड्स, प्रीमियम ग्राहकों और IPO की रणनीति ने कैसे बदली पूरी कहानी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 18, 2026, 05:31 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 05:32 AM IST
चलने-बैठने में दिक्कत, 26 दिन की बेटी को गोद में लेकर दिया इंटरव्यू, DSP बनीं वर्षा की कहानी भावुक कर देगी

About the Author

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
इस मुल्क में सिर चढ़कर बोल रहा 'लिव-इन' ट्रेंड, शादी से पहले 75% बना लेते रिश्ते!
2
3
4
5