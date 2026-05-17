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Astronauts Sleep: न बिस्तर, न तकिया, न जमीन... आखिर अंतरिक्ष में कैसे सोते हैं Astronauts?

अंतरिक्ष में Astronauts कैसे सोते हैं, क्या वहां बिस्तर, तकिया या जमीन होती है? जानिए माइक्रोग्रैविटी में नींद, स्लीपिंग बैग, क्रू क्वार्टर्स और स्पेस स्टेशन की अनोखी स्लीपिंग लाइफ के बारे में पूरी जानकारी.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 17, 2026, 07:02 PM IST
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Astronauts Sleep: न बिस्तर, न तकिया, न जमीन... आखिर अंतरिक्ष में कैसे सोते हैं Astronauts?

धरती पर सोने की कल्पना करें तो सबसे पहले बिस्तर, तकिया और कंबल याद आता है. लेकिन अंतरिक्ष में तस्वीर पूरी तरह अलग होती है. वहां न बिस्तर होता है, न जमीन और न ही ऊपर-नीचे का कोई एहसास. यही वजह है कि अंतरिक्ष यात्रियों का सोने का तरीका आम इंसानों से बिल्कुल अलग होता है. माइक्रोग्रैविटी यानी लगभग शून्य गुरुत्वाकर्षण वाले माहौल में शरीर लगातार तैरता रहता है. ऐसे में अगर खुद को सुरक्षित न बांधा जाए, तो अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन के अंदर इधर-उधर तैर सकते हैं. यही कारण है कि सोने के लिए वहां खास व्यवस्था बनाई जाती है. आइए जानते हैं कि आखिर अंतरिक्ष यात्री कैसे सोते हैं और उनकी रात कैसी होती है.

अंतरिक्ष में सोना इतना अलग क्यों?

अंतरिक्ष में सोना पृथ्वी से बिल्कुल अलग अनुभव होता है. इसका सबसे बड़ा कारण है माइक्रोग्रैविटी, जहां गुरुत्वाकर्षण लगभग शून्य होता है. पृथ्वी पर इंसान बिस्तर पर लेटकर सोता है, लेकिन अंतरिक्ष में शरीर लगातार हवा में तैरता रहता है. यही वजह है कि अंतरिक्ष यात्रियों को सोते समय खुद को सुरक्षित तरीके से बांधना पड़ता है. अगर ऐसा न किया जाए तो वे स्पेस स्टेशन के अंदर तैरते हुए किसी उपकरण से टकरा सकते हैं. इसलिए वहां सोना सिर्फ आराम नहीं, बल्कि सुरक्षा से भी जुड़ा मामला होता है.

अंतरिक्ष यात्रियों के कमरे कैसे होते हैं?

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हर अंतरिक्ष यात्री को सोने के लिए एक छोटा निजी कमरा दिया जाता है, जिसे क्रू क्वार्टर्स कहा जाता है. यह कमरा आकार में किसी टेलीफोन बूथ या बड़े फ्रिज जितना होता है. अंदर एक स्लीपिंग बैग, लैपटॉप, पढ़ने की लाइट और निजी सामान रखने की सुविधा होती है. खास बात यह है कि वहां मौजूद हर चीज दीवारों से मजबूती से जुड़ी होती है, ताकि कोई चीज तैरने न लगे. यह छोटा कमरा अंतरिक्ष यात्रियों को निजी स्पेस और आराम दोनों देता है.

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बिना बिस्तर और तकिए कैसे आती है नींद?

अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री खास स्लीपिंग बैग का इस्तेमाल करते हैं. वे इस बैग के अंदर खुद को बंद कर लेते हैं और इसे दीवार या छत से बांध दिया जाता है. क्योंकि वहां ऊपर और नीचे जैसी दिशा का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए वे किसी भी पोजीशन में सो सकते हैं. माइक्रोग्रैविटी की वजह से शरीर पर दबाव नहीं पड़ता, इसलिए तकिए या गद्दे की जरूरत महसूस नहीं होती. पीठ, गर्दन और जोड़ों पर वजन न पड़ने से शरीर को अलग तरह का आराम मिलता है.

स्पेस स्टेशन में शोर के बीच कैसे सोते हैं?

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पूरी तरह शांत नहीं होता. वहां वेंटिलेशन सिस्टम, कंप्यूटर, पंप और वैज्ञानिक उपकरणों की लगातार आवाज सुनाई देती रहती है. यह हल्की भिनभिनाहट पूरे समय बनी रहती है. ऐसे में अच्छी नींद के लिए कई अंतरिक्ष यात्री ईयरप्लग पहनते हैं. रात के समय स्टेशन की लाइट और कैमरों को भी इस तरह सेट किया जाता है कि गोपनीयता बनी रहे. इन सभी व्यवस्थाओं की मदद से अंतरिक्ष यात्री अपने व्यस्त मिशन के बीच आरामदायक नींद ले पाते हैं.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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