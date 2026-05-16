दुनिया के दूसरे मुल्कों में डॉक्टर बनने के लिए क्या है प्रक्रिया? NEET से ये कितनी होती है अलग?

भारत में NEET के जरिए मेडिकल एडमिशन होता है, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन, इटली और दूसरे देशों में डॉक्टर बनने की प्रक्रिया अलग है. जानिए विदेश में MBBS, एंट्रेंस एग्जाम, फीस, पढ़ाई की अवधि और जरूरी नियमों की पूरी जानकारी.
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हर साल भारत में लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर NEET परीक्षा देते हैं. लेकिन सीमित सीटें, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और निजी मेडिकल कॉलेजों की भारी फीस कई छात्रों को विदेश का रास्ता चुनने पर मजबूर कर रही है. हाल के वर्षों में परीक्षा विवाद और पेपर लीक जैसे मामलों ने भी छात्रों की चिंता बढ़ाई है. ऐसे में सवाल उठता है कि दुनिया के दूसरे देशों में डॉक्टर बनने का रास्ता कैसा है और क्या वहां भी भारत जैसी एक ही परीक्षा से मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलता है? आइए समझते हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन, इटली और दूसरे देशों की प्रक्रिया भारत से कितनी अलग है.
United States में डॉक्टर बनने का रास्ता भारत से काफी अलग है. यहां छात्र सीधे मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकते. सबसे पहले उन्हें बैचलर डिग्री पूरी करनी होती है, जिसमें लगभग 4 साल लगते हैं. इसके बाद उन्हें MCAT परीक्षा पास करनी होती है. मेडिकल स्कूल में दाखिला मिलने के बाद पढ़ाई और ट्रेनिंग में करीब 4 साल और लगते हैं. इसके बाद रेजिडेंसी अलग होती है. यानी अमेरिका में डॉक्टर बनने में कुल 8 से 12 साल तक लग सकते हैं, जबकि भारत में NEET के बाद सीधे मेडिकल पढ़ाई शुरू हो जाती है.
United Kingdom में मेडिकल पढ़ाई के लिए छात्रों को UCAT देना होता है. पहले कई यूनिवर्सिटी BMAT भी लेती थीं, लेकिन अब ज्यादातर जगह UCAT ही मान्य है. यहां मेडिकल कोर्स 5 से 6 साल का होता है. दूसरी तरफ Italy में इंग्लिश मीडियम मेडिकल सीटों के लिए IMAT होता है. यह परीक्षा साल में एक बार होती है और उसी स्कोर पर एडमिशन मिलता है. इटली में मेडिकल डिग्री आमतौर पर 6 साल की होती है.
Russia, Nepal, Kazakhstan, Uzbekistan, Georgia और Philippines भारतीय छात्रों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. रूस में कुल खर्च 25 से 40 लाख रुपये तक हो सकता है. कजाकिस्तान और उजबेकिस्तान में सालाना खर्च 5 से 7 लाख रुपये के बीच माना जाता है. जॉर्जिया और फिलीपींस भी कम खर्च, इंग्लिश मीडियम पढ़ाई और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण पसंद किए जा रहे हैं. कई यूनिवर्सिटी भारतीय छात्रों के लिए खास सुविधाएं भी देती हैं.
विदेश से मेडिकल पढ़ाई चुनने से पहले सिर्फ कम फीस देखकर फैसला नहीं करना चाहिए. छात्रों को यह जरूर जांचना चाहिए कि यूनिवर्सिटी भारत के National Medical Commission के नियमों के मुताबिक मान्यता प्राप्त है या नहीं. साथ ही भाषा, मौसम, हॉस्टल, खाने-पीने की सुविधा और कुल खर्च भी समझना जरूरी है. भारत लौटकर प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी लाइसेंसिंग नियम और परीक्षाएं पहले से जानना बेहद जरूरी है. सही जानकारी के साथ लिया गया फैसला ही मेडिकल करियर को मजबूत बना सकता है.