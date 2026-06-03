बिजली की तारों में कैसे होता है शॉर्ट सर्किट? जानिए मिनटों में आग फैलने के पीछे का पूरा विज्ञान

जब तारों में लगातार ज्यादा करेंट दौड़ता है, तारें गर्म पड़ जाती हैं और उनसे चिंगारी निकलने लगती है. समय पर ध्यान न दिया जाए तो ये भयावह आग का रूप ले लेती है.
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शॉर्ट सर्किट का नाम तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या कभी सोचा है कि बिजली की एक छोटी सी गड़बड़ी कैसे कुछ ही मिनटों में बड़े हादसे का कारण बन जाती है? हाल ही में दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में लगी भीषण आग ने पूरे देश को झकझोर दिया. इस हादसे में 21 लोगों की जान चली गई और शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग की संभावित वजह माना गया. यही कारण है कि आज शॉर्ट सर्किट को समझना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है. घर हो, ऑफिस हो या होटल, बिजली की थोड़ी सी लापरवाही बड़ी त्रासदी में बदल सकती है.
किसी भी घर या इमारत में बिजली पहुंचाने के लिए तारों का एक पूरा नेटवर्क बनाया जाता है. बिजली मेन सप्लाई से होकर अलग-अलग स्विच, पंखे, बल्ब और उपकरणों तक पहुंचती है. बिजली जिस रास्ते से होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, उसे सर्किट कहा जाता है. जब तक स्विच ऑन नहीं किया जाता, तब तक बिजली का प्रवाह पूरा नहीं होता. सर्किट का काम बिजली को नियंत्रित तरीके से उपकरणों तक पहुंचाना होता है. अगर इस रास्ते में कहीं गड़बड़ी आ जाए या तारों का संपर्क गलत तरीके से हो जाए तो बिजली का प्रवाह असामान्य हो जाता है और यही स्थिति आगे चलकर शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकती है.
हर इलेक्ट्रिक उपकरण एक निश्चित मात्रा में करंट पर काम करने के लिए बनाया जाता है, जिसे एम्पियर में मापा जाता है. उदाहरण के लिए, गीजर को लगभग 15 एम्पियर तक बिजली की जरूरत हो सकती है. जब किसी उपकरण या वायरिंग में उसकी क्षमता से अधिक करंट प्रवाहित होने लगता है या फेज और न्यूट्रल तार सीधे संपर्क में आ जाते हैं, तो शॉर्ट सर्किट की स्थिति बन जाती है. इस दौरान तारों का प्रतिरोध कम हो जाता है और उनमें तेजी से गर्मी पैदा होने लगती है. कुछ ही समय में तारों से चिंगारियां निकलने लगती हैं. यदि समय रहते बिजली सप्लाई बंद न की जाए तो यही चिंगारी आग का रूप ले सकती है और बड़ा नुकसान कर सकती है.
शॉर्ट सर्किट के दौरान उत्पन्न गर्मी आसपास मौजूद प्लास्टिक, लकड़ी, फर्नीचर, पर्दों और अन्य ज्वलनशील वस्तुओं को आग पकड़ने पर मजबूर कर देती है. बिजली के खंभों की तारों में भी तेज हवा या तूफान के दौरान आपस में टकराव होने पर चिंगारियां निकल सकती हैं. कई बार स्विच बोर्ड में नमी, खराब प्लग, ढीली वायरिंग या कीड़ों के फंसने से भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है. दिल्ली के मालवीय नगर होटल हादसे ने दिखाया कि आग लगने के बाद कुछ ही मिनटों में स्थिति कितनी भयावह हो सकती है. इसलिए बिजली संबंधी छोटी-सी खराबी को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और समय-समय पर वायरिंग की जांच करानी चाहिए.
विशेषज्ञों के अनुसार घरों में हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाली वायरिंग और सही क्षमता वाले उपकरणों का इस्तेमाल करना चाहिए. कम क्षमता वाली वायरिंग पर भारी मशीनें चलाने से बचना चाहिए. स्विच बोर्ड में नमी न आने दें और बिना प्लग के तारों को सीधे बोर्ड में लगाने की गलती न करें. समय-समय पर MCB, वायरिंग और इलेक्ट्रिक फिटिंग की जांच कराते रहें. यदि कहीं चिंगारी, जलने की गंध या बार-बार फ्यूज उड़ने जैसी समस्या दिखाई दे तो तुरंत इलेक्ट्रिशियन से संपर्क करें. थोड़ी सी सावधानी न सिर्फ आपकी संपत्ति बल्कि कई जिंदगियों को भी सुरक्षित रख सकती है.
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