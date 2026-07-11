/दुनिया की आबादी को कंट्रोल करने में शिक्षा कैसे निभाती है खास भूमिका? पढ़ें जनसंख्या से जुड़े 7 सवालों के जवाब

जवाब- दुनिया भर के आंकड़े बताते हैं कि एक लड़की स्कूल में जितने ज्यादा साल बिताती है, उसके बच्चों की संख्या उतनी ही सीमित होती है. लड़कियों की शिक्षा से जन्म दर में गिरावट की मुख्य वजह देर से विवाह और मातृत्व है. पढ़ाई पूरी करने के चक्कर में लड़कियों की शादी सही उम्र में होती है, जिससे उनका बाल विवाह रुकता है. शादी की उम्र बढ़ने से स्वाभाविक रूप से उनके मां बनने का समय छोटा हो जाता है. एक बड़ी वजह करियर और आत्मनिर्भरता की चाह भी है. शिक्षित होने के बाद महिलाएं सिर्फ घर संभालने तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि करियर और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की सोचती हैं. यह प्राथमिकता उन्हें छोटे परिवार का फैसला लेने के लिए प्रेरित करती है.