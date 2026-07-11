/दुनिया की आबादी को कंट्रोल करने में शिक्षा कैसे निभाती है खास भूमिका? पढ़ें जनसंख्या से जुड़े 7 सवालों के जवाब

World Population Day 2026: हर साल 11 जुलाई को दुनियाभर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है. इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य तेजी से बढ़ती जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करना और इससे पैदा होने वाली समस्याओं पर चर्चा करना है. जनसंख्या दिवस को मनाने का उद्दश्य- बढ़ती आबादी के प्रति जागरूकता, परिवार नियोजन और स्वास्थ्य, गरीबी और भुखमरी को कम करना आदि है. माना जाता है कि जिन देशों या क्षेत्रों में आबादी बहुत तेजी से बढ़ती है, वहां रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी हो जाती है.
आज दुनिया की आबादी लगभग 8.3 अरब के आंकड़े को छू रही है. ऐसे में जब भी जनसंख्या नियंत्रण की बात आती है, तो अक्सर हमारा ध्यान सख्त कानूनों या सरकारी नीतियों की तरफ जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना किसी जबरदस्ती के, आबादी को नियंत्रित करने का सबसे शक्तिशाली, स्थायी और मानवीय हथियार क्या है? वो हथियार शिक्षा है. शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा माध्यम है जो रूढ़िवादी सोच को बदलता है, महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करता है और समाज को बेहतर जीवन स्तर चुनने की समझ देता है. आइए जानते हैं शिक्षा किस तरह दुनिया की बढ़ती आबादी को थामने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है?
सवाल 1- दुनिय में सबसे ज्यादा और कम आबादी वाला देश कौन सा है?
जवाब- भारत में लगभग 1.47 अरब की आबादी है और ये सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है. इसके बाद चीन में 1.41 अरब, अमेरिका में 34.9 करोड़, इंडोनेशिया में 28.7 करोड़ और पाकिस्तान में 25.9 करोड़ के साथ अधिक जनसंख्या वाले देशों के नाम शामिल हैं. जबकि, सबसे कम आबादी वाले देश में वेटिकन सिटी का नाम है जहां लगभग 764 लोग हैं.
सवाल 2- शिक्षा कैसे लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझने और अनचाहे गर्भधारण को कम करने में मदद करती है?
जवाब- शिक्षा का सबसे पहला और सीधा असर व्यक्ति की जागरूकता पर पड़ता है. जब लोग शिक्षित होते हैं, तो वो अपने शरीर और प्रजनन स्वास्थ्य को बेहतर ढंग से समझते हैं. शिक्षा हासिल करने के बाद गर्भनिरोधकों की सही जानकारी रहती है और शिक्षित युवाओं को फैमली के साधनों की सही जानकारी होती है. इसके अलावा अनचाहे गर्भ पर लगाम भी लगाई जा सकती है. स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के कारण अनियोजित या असमय गर्भधारण के मामलों में भारी कमी आती है. इसके चलते परिवार सीमित और नियोजित होते हैं.
सवाल 3- कैसे लड़कियों की शिक्षा से जन्म दर में कमी हो रही है?
जवाब- दुनिया भर के आंकड़े बताते हैं कि एक लड़की स्कूल में जितने ज्यादा साल बिताती है, उसके बच्चों की संख्या उतनी ही सीमित होती है. लड़कियों की शिक्षा से जन्म दर में गिरावट की मुख्य वजह देर से विवाह और मातृत्व है. पढ़ाई पूरी करने के चक्कर में लड़कियों की शादी सही उम्र में होती है, जिससे उनका बाल विवाह रुकता है. शादी की उम्र बढ़ने से स्वाभाविक रूप से उनके मां बनने का समय छोटा हो जाता है. एक बड़ी वजह करियर और आत्मनिर्भरता की चाह भी है. शिक्षित होने के बाद महिलाएं सिर्फ घर संभालने तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि करियर और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की सोचती हैं. यह प्राथमिकता उन्हें छोटे परिवार का फैसला लेने के लिए प्रेरित करती है.
सवाल 4- रिप्रोडक्टिव फैसलों में महिलाओं के अधिकार और शिक्षित समुदायों के कारण कैसे सामाजिक बदलाव हुआ?
जवाब- शिक्षा ने महिलाओं में मुख्य बदलाव किए हैं उन्हें अब समझ है कि कैसे अपने शरीर पर अधिकार होता है. पढ़ी-लिखी महिलाएं अब ये तय कर सकती हैं कि उन्हें कब और कितने बच्चे चाहिए. वो बार-बार मां बनने के जोखिम को समझती हैं और अपने स्वास्थ्य के लिए फैसले लेती हैं. इसके अलावा घर के जरूरी कामों, बच्चों के पोषण और फैमली प्लानिंग में महिलाओं की बात को पुरुषों के बराबर अहमियत मिलती है.
शिक्षित माताएं साफ-सफाई और समय पर टीका लगवाने का महत्व जानती हैं, जिससे बाल मृत्यु दर में 50% की कमी आई है. बच्चों के सुरक्षित रहने से ज्यादा बच्चे पैदा करने की मानसिकता खत्म हुई है. इसके अलावा बाल विवाह का अंत भी हुआ है शिक्षित समुदाय लड़कियों को बोझ नहीं समझते. इससे बाल विवाह और कम उम्र में मां बनने की कुप्रथाओं पर हमेशा के लिए रोक लग रही है.
सवाल 5- आज दुनिया की आबादी किस रफ्तार से बढ़ रही है और इससे जुड़े मुख्य आंकड़े क्या हैं?
जवाब- राहत की बात ये है कि दुनिया की आबादी भले ही संख्या में बढ़ रही है, लेकिन इसके बढ़ने की रफ्तार अब पहले की तुलना में काफी धीमी हो गई है. वैश्विक जनसंख्या से जुड़े मुख्य आंकड़े के अनुसार दुनिया की आबादी ने साल 2023 में 8 अरब का आंकड़ा छुआ था. जुलाई 2026 तक इसके 8.2 अरब होने, साल 2039 तक 9 अरब और 2060 तक 10 अरब तक पहुंचने का अनुमान है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस सदी के अंत तक दुनिया की आबादी अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएगी. अनुमान के मुताबिक साल 2086 तक ये 10.4 अरब या 2092 तक 10.6 अरब होकर स्थिर हो सकती है.
सवाल 6- पर्यावरण जागरूकता क्यों जरूरी है और यह समाज को कैसे सुरक्षित रखती है?
जवाब- पर्यावरण जागरूकता आज के समय में इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें हमारी धरती और प्राकृतिक संसाधनों को संभालकर इस्तेमाल करना सिखाती है. जब लोग इसके प्रति जागरूक होते हैं, तो वो पानी, हवा, जमीन और जंगलों को बर्बाद करना बंद कर देते हैं. इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि समाज लालच से बचता है, जिससे भविष्य में आने वाली भुखमरी, प्रदूषण से होने वाली खतरनाक बीमारियों और अचानक आने वाली बाढ़ या सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बहुत कम हो जाता है. ये समझ लोगों में ये जिम्मेदारी जगाती है कि पर्यावरण को बचाना किसी एक देश या सरकार का नहीं, बल्कि हम सबका साझा फर्ज है जिससे हम आने वाली पीढ़ी को एक साफ-सुथरी और सुरक्षित धरती दे सकें.
सवाल 7- पिछले वर्षों के मुकाबले मौजूदा साल में दुनिया और भारत में कितने लोग शिक्षित और अशिक्षित हैं?
वैश्विक आंकड़े के अनुसार पिछले वर्षों में दुनिया की 80% से अधिक आबादी अशिक्षित थ और केवल 20% से कम लोग शिक्षित थे. मौजूदा स्थिति में लगभग 87.7% वयस्क आबादी शिक्षित है, जबकि सिर्फ 12.3% लोग अशिक्षित हैं. आंकड़े बताते हैं कि वर्तमान में दुनिया में लगभग 7.1 अरब लोग शिक्षित हैं, जबकि करीब 1 अरब लोग जिनमें बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं वो बुनियादी रूप से साक्षर नहीं हैं.
वहीं, भारत के आंकड़े पिछले वर्षों में आजादी के ठीक बाद 18.32% शिक्षिता दर के साथ थे मतलब करीब 82% लोग अशिक्षित थे. 2011 की जनगणना में ये आंकड़ा सुधरकर 74.04% तक पहुंचा था. जबकि, हालिया राष्ट्रीय सर्वेक्षणों (PLFS) के अनुसार भारत की शिक्षित लोगों का दर बढ़कर 80.9% पर पहुंच चुका है. इसका मतलब ये है कि आज भारत में 81% लोग शिक्षित हैं और करीब 19% लोग अशिक्षित हैं.