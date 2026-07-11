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दुनिया की आबादी को कंट्रोल करने में शिक्षा कैसे निभाती है खास भूमिका? पढ़ें जनसंख्या से जुड़े 7 सवालों के जवाब

World Population Day 2026: देश और विदेश में शिक्षा का कितना बढ़ा योग्यदान जनसंख्या को कंट्रोल करने में है? आइए इसके बारे में जानने के साथ ही ये जानते हैं कि विश्वभर में पिछले कुछ सालों की तुलना में कितने लोग शिक्षित हैं और कितने नहीं? आइए जनसंख्या से जुड़े 7 सवालों के जवाब जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 11, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 02:36 PM IST
दुनिया की आबादी को कंट्रोल करने में शिक्षा कैसे निभाती है खास भूमिका? पढ़ें जनसंख्या से जुड़े 7 सवालों के जवाब
Image Credit: world population daySource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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