Advertisement
trendingNow13042828
Hindi Newsशिक्षाकोहरा कैसे बनता है? क्यों होता है कभी कम तो कभी ज्यादा, जानें इसके पीछे छिपा Math!

कोहरा कैसे बनता है? क्यों होता है कभी कम तो कभी ज्यादा, जानें इसके पीछे छिपा Math!

How Fog is Formed: सर्दियों के आते ही हर जगह कोहरा ही कोहरा नजर आने लगता है. किसी दिन कोहरा ज्यादा दिखता है, तो किसी दिन कम. ऐसे में कभी आपने सोचा है कि कोहरा कैसे बनता है और इसमें बदलाव कैसे होते हैं?

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 16, 2025, 02:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कोहरा कैसे बनता है? क्यों होता है कभी कम तो कभी ज्यादा, जानें इसके पीछे छिपा Math!

How Fog is Formed: सर्दियों का मौसम आते ही उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है. वहीं कही हिस्सों में घना कोहरा छा जाता है. सुबह के समय तो ऐसा हाल होता है कि कुछ मीटर भी आगे साफ नजर नहीं आता. इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर साफ नजर आता है. ट्रेनें लेट हो जाती हैं, सड़कों पर गाड़ियां रेंगने लगती हैं और ठंड के साथ कंपकंपी बढ़ने लगती हैं. ऐसे में अक्सर मन में यहीं सवाल उठता है कि आखिर कोहरा बनता कैसे है और यह कभी बढ़ता, तो कभी घटना क्यों रहता है? इस खबर में हम आपको इसका जवाब देंगे. 

 

कोहरा बनता कैसे है?
हमारे आसपास की हवा में हमेशा कुछ नमी यानी वाटर वेपर मौजूद रहती है. ऐसे में सर्दियों के मौसम में जब टेम्परेचर अचानक गिरने लगता है, तो ये वाटर वेपर ठंडी हवा के कॉन्टैक्ट में आकर ठोस रूप लेने लगती है. इस प्रोसेस को कंडेन्सेशन कहा जाता है. इसके बाद वाटर वेपर बहुत छोटी-चोटी पानी की बूंदों में बदल जाती है और हवा में तैरती रहती है. यहीं बूंदें कोहरे का रूप ले लेती है. ऐसे में टेम्परेचर जितना ज्यादा गिरता है, कोहरा उतना ही घना होता है. इसलिए ठंडी रातों और तड़के सुबह कोहरा ज्यादा दिखाई देता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

शहरों में कोहरा ज्यादा घना क्यों होता है?
आपने ये भी नोटिस किया होगा कि गांवों की तुलना में शहरों में कोहरा ज्यादा गहरा हो जाता है और विजिबिलिटी कम हो जाती है. इसका बड़ा कारण प्रदूषण है. शहरों की हवा में धूल, धुआं और गाड़ियों में निकलने वाले सूक्ष्म कण ज्यादा होते हैं. ये कण पानी की बूंदों के साथ मिलकर कोहरे को और ज्यादा मोटा बना देता है. यही कारण है कि शहरों में धुंध और कोहरा ज्यादा परेशान कहता है. कुछ जगह तो ऐसे भी हैं जहां कोहरा कम करने के लिए खास रसायनों का छिड़काव भी किया जाता है. इससे हवा में मौजूद नमी बूंदों के रूप में नीचे गिर जाती है और कोहरा हल्का पड़ने लगता है. 

 

कोहरा घटना-बढ़ता क्यों है?
आपने नोटिस किया होगा कि कोहरे की मात्रा भी मौसम पर निर्भर करती है. यहां हवा चलने के कारण, सूजर की गर्नी बढ़ने या तापमान में बदलाव होने से कोहरा समय के साथ-साथ घटना-बढ़ता रहता है. आपको बता दें, दुनियाभर में ऐसे इलाके भी हैं, जहां सालों भर कोहरा बना रहता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

how fog is formeddifference between fog and smog

Trending news

MGNREGA में क्यों नहीं गांधी...? थरूर-प्रियंका ने G Ram G Bill को लेकर सरकार को घेरा
G RAM G Bill
MGNREGA में क्यों नहीं गांधी...? थरूर-प्रियंका ने G Ram G Bill को लेकर सरकार को घेरा
भारत और जॉर्डन को भविष्य में खुशहाली के लिए पुराने रिश्ते फिर करने होंगे मजबूत
PM Modi Jordan Trade
भारत और जॉर्डन को भविष्य में खुशहाली के लिए पुराने रिश्ते फिर करने होंगे मजबूत
कलेजा दहला देने वाली वारदात! मां ने 7 साल की बेटी को तीसरी मंजिल से फेंका
Hyderabad
कलेजा दहला देने वाली वारदात! मां ने 7 साल की बेटी को तीसरी मंजिल से फेंका
फ्लाइट में बेहोश हुई अमेरिकी महिला, पूर्व विधायक अंजलि निंबालकर ने ऐसे बचाई जान
Anjali Nimbalkar
फ्लाइट में बेहोश हुई अमेरिकी महिला, पूर्व विधायक अंजलि निंबालकर ने ऐसे बचाई जान
CM उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के वोट चोरी कैंपेन से बनाई दूरी
Omar Abdullah Statement
CM उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के वोट चोरी कैंपेन से बनाई दूरी
आतंक के ऑनलाइन गुर्गों की अब खैर नहीं! CIK ने 7 जिलों में 12 ठिकानों पर मारा छापा
Terror
आतंक के ऑनलाइन गुर्गों की अब खैर नहीं! CIK ने 7 जिलों में 12 ठिकानों पर मारा छापा
Bengal SIR: चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से हटाए 58 लाख नाम, बताया कहां गए ये लोग
Bengal SIR
Bengal SIR: चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से हटाए 58 लाख नाम, बताया कहां गए ये लोग
थाईलैंड से डिपोर्ट हुए लूथरा ब्रदर्स, आज लाए जाएंगे दिल्ली; हिरासत में लेगी पुलिस
Luthra Brothers
थाईलैंड से डिपोर्ट हुए लूथरा ब्रदर्स, आज लाए जाएंगे दिल्ली; हिरासत में लेगी पुलिस
दरिंदे को मिलेगी फांसी! राष्ट्रपति ने ठुकराई अपने कार्यकाल की तीसरी दया याचिका
Maharashtra news
दरिंदे को मिलेगी फांसी! राष्ट्रपति ने ठुकराई अपने कार्यकाल की तीसरी दया याचिका
इंडिया अलायंस में दरार, राहुल से नहीं सहमत; सहयोगी दल के बड़े नेता के विरोधी तेवर
Rahul Gandhi
इंडिया अलायंस में दरार, राहुल से नहीं सहमत; सहयोगी दल के बड़े नेता के विरोधी तेवर