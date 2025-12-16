कोहरा कैसे बनता है? क्यों होता है कभी कम तो कभी ज्यादा, जानें इसके पीछे छिपा Math!

How Fog is Formed: सर्दियों के आते ही हर जगह कोहरा ही कोहरा नजर आने लगता है. किसी दिन कोहरा ज्यादा दिखता है, तो किसी दिन कम. ऐसे में कभी आपने सोचा है कि कोहरा कैसे बनता है और इसमें बदलाव कैसे होते हैं?
Trending Photos
How Fog is Formed: सर्दियों का मौसम आते ही उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है. वहीं कही हिस्सों में घना कोहरा छा जाता है. सुबह के समय तो ऐसा हाल होता है कि कुछ मीटर भी आगे साफ नजर नहीं आता. इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर साफ नजर आता है. ट्रेनें लेट हो जाती हैं, सड़कों पर गाड़ियां रेंगने लगती हैं और ठंड के साथ कंपकंपी बढ़ने लगती हैं. ऐसे में अक्सर मन में यहीं सवाल उठता है कि आखिर कोहरा बनता कैसे है और यह कभी बढ़ता, तो कभी घटना क्यों रहता है? इस खबर में हम आपको इसका जवाब देंगे.
कोहरा बनता कैसे है?
हमारे आसपास की हवा में हमेशा कुछ नमी यानी वाटर वेपर मौजूद रहती है. ऐसे में सर्दियों के मौसम में जब टेम्परेचर अचानक गिरने लगता है, तो ये वाटर वेपर ठंडी हवा के कॉन्टैक्ट में आकर ठोस रूप लेने लगती है. इस प्रोसेस को कंडेन्सेशन कहा जाता है. इसके बाद वाटर वेपर बहुत छोटी-चोटी पानी की बूंदों में बदल जाती है और हवा में तैरती रहती है. यहीं बूंदें कोहरे का रूप ले लेती है. ऐसे में टेम्परेचर जितना ज्यादा गिरता है, कोहरा उतना ही घना होता है. इसलिए ठंडी रातों और तड़के सुबह कोहरा ज्यादा दिखाई देता है.
शहरों में कोहरा ज्यादा घना क्यों होता है?
आपने ये भी नोटिस किया होगा कि गांवों की तुलना में शहरों में कोहरा ज्यादा गहरा हो जाता है और विजिबिलिटी कम हो जाती है. इसका बड़ा कारण प्रदूषण है. शहरों की हवा में धूल, धुआं और गाड़ियों में निकलने वाले सूक्ष्म कण ज्यादा होते हैं. ये कण पानी की बूंदों के साथ मिलकर कोहरे को और ज्यादा मोटा बना देता है. यही कारण है कि शहरों में धुंध और कोहरा ज्यादा परेशान कहता है. कुछ जगह तो ऐसे भी हैं जहां कोहरा कम करने के लिए खास रसायनों का छिड़काव भी किया जाता है. इससे हवा में मौजूद नमी बूंदों के रूप में नीचे गिर जाती है और कोहरा हल्का पड़ने लगता है.
कोहरा घटना-बढ़ता क्यों है?
आपने नोटिस किया होगा कि कोहरे की मात्रा भी मौसम पर निर्भर करती है. यहां हवा चलने के कारण, सूजर की गर्नी बढ़ने या तापमान में बदलाव होने से कोहरा समय के साथ-साथ घटना-बढ़ता रहता है. आपको बता दें, दुनियाभर में ऐसे इलाके भी हैं, जहां सालों भर कोहरा बना रहता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.