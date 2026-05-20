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GK Facts: भारत में पहली बार कब जला था बिजली का बल्ब? जानिए किस शहर ने सबसे पहले देखा रोशनी का चमत्कार

GK Facts; भारत में बिजली की शुरुआत कब और कहां से हुई? जानिए कैसे कलकत्ता में पहली बार जला बिजली का बल्ब, किन शहरों तक पहुंची रोशनी और कैसे मणिपुर के आखिरी गांव तक पहुंची बिजली.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 20, 2026, 07:16 PM IST
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GK Facts: भारत में पहली बार कब जला था बिजली का बल्ब? जानिए किस शहर ने सबसे पहले देखा रोशनी का चमत्कार

भारत में आज बिजली हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन चुकी है. सुबह मोबाइल चार्ज करने से लेकर रात में एसी और फ्रिज चलाने तक हर काम बिजली पर निर्भर है. लेकिन एक समय ऐसा भी था जब देश के ज्यादातर हिस्सों में सूरज ढलते ही अंधेरा छा जाता था. लोग मिट्टी के तेल के दीयों और लालटेन के सहारे रात बिताते थे. धीरे-धीरे भारत में बिजली आई और फिर शहरों से गांवों तक रोशनी फैलती चली गई. यह सफर सिर्फ तकनीक का नहीं, बल्कि देश के विकास का भी प्रतीक माना जाता है. भारत में बिजली की शुरुआत कैसे हुई और कौन सा शहर इसका पहला गवाह बना, इसकी कहानी बेहद दिलचस्प है.

रात में कैसा होता था भारत?

19वीं शताब्दी के आखिर तक भारत के अधिकांश लोग बिजली के बारे में जानते तक नहीं थे. शाम होते ही गलियों और घरों में अंधेरा फैल जाता था. उस समय रोशनी के लिए लोग मिट्टी के तेल से जलने वाले दीये, मशाल और लालटेन का इस्तेमाल करते थे. रात में यात्रा करना और जरूरी काम करना काफी मुश्किल माना जाता था. गांवों में तो हालात और भी ज्यादा कठिन थे. लोग जल्दी खाना खाकर सो जाते थे क्योंकि रोशनी का कोई बेहतर साधन मौजूद नहीं था. उस दौर में बिजली किसी चमत्कार से कम नहीं मानी जाती थी और लोग इसके बारे में सिर्फ विदेशी देशों की कहानियों में सुनते थे.

किस शहर में पहली बार जली बिजली?

भारत में बिजली की शुरुआत कलकत्ता यानी आज के कोलकाता से मानी जाती है. उस समय यह ब्रिटिश भारत की राजधानी थी और अंग्रेज यहां नई तकनीकों का प्रयोग करते थे. 24 जुलाई 1879 को पहली बार कलकत्ता की सड़कों पर बिजली का बल्ब जलाकर दिखाया गया. इसे देखकर लोग हैरान रह गए थे. बाद में साल 1899 में ‘कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन’ यानी CESC ने अपना थर्मल पावर प्लांट शुरू किया और शहर में बिजली की नियमित सप्लाई शुरू हुई. यही वजह है कि कोलकाता को भारत में बिजली की शुरुआत का पहला गवाह माना जाता है. यह घटना देश के आधुनिक विकास की बड़ी शुरुआत साबित हुई.

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दूसरे शहरों तक कैसे पहुंची रोशनी?

कलकत्ता के बाद धीरे-धीरे दूसरे बड़े शहरों तक भी बिजली पहुंचने लगी. साल 1882 में मुंबई में बिजली की शुरुआत हुई. इसके बाद 1905 में बेंगलुरु ने इतिहास रचते हुए एशिया की पहली इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट लगाई. इसी साल दिल्ली में भी बिजली सप्लाई शुरू हुई. शुरुआत में सरकारी दफ्तरों और खास इलाकों को रोशन करने के लिए डीजल जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता था. धीरे-धीरे बिजली का नेटवर्क बढ़ता गया और बड़े शहरों से छोटे शहरों तक इसका विस्तार होने लगा. बिजली आने से उद्योग, व्यापार और लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव देखने को मिला. रात का अंधेरा अब धीरे-धीरे रोशनी में बदलने लगा था.

आखिरी गांव तक कैसे पहुंची बिजली?

आजादी के बाद भारत सरकार ने हर गांव तक बिजली पहुंचाने का बड़ा लक्ष्य तय किया. कई दशकों तक लगातार काम करने के बाद देश के दूरदराज इलाकों में भी बिजली पहुंचाई गई. साल 2018 में भारत ने हर गांव तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किया. मणिपुर का लेइसांग गांव देश का आखिरी गांव बना, जहां बिजली ग्रिड पहुंची. यहां पहली बार जब घरों में बल्ब जले तो लोगों की खुशी देखने लायक थी. आज भारत दुनिया के सबसे बड़े बिजली नेटवर्क वाले देशों में गिना जाता है. बिजली ने सिर्फ घरों को रोशन नहीं किया, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए रास्ते भी खोले हैं.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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