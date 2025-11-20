Advertisement
शिक्षा

विधानसभा का स्पीकर कैसे चुना जाता है? वोटिंग या एक्सपीरियंस, जानें स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस

Legislative Assembly Speaker Election: जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपने पद की शपथ लेता है उसके बाद उसके साथी मंत्री भी शपथ लेते हैं. इसके बाद विधानसभा का स्पीकर चुना जाता है. आज इस खबर में हम आपको यही बताएंगे कि विधानसभा का स्पीकर कैसे चुना जाता है.

Nov 20, 2025
Legislative Assembly Speaker Election: सरकार के गठन के बाद ही स्पीकर के चुनाव को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है. ऐसे में मन में सवाल आता है कि आखिर जनता ने तो विधानसभा के सदस्यों को चुनकर विधानसभा में भेज दिया, लेकिन विधानसभा का अध्यक्ष (Legislative Assembly Speaker) कौन और कैसे चुनता है. आज हम आपको इसी सवाल का जवाब देंगे. आज हम आपको स्पीकर के चुने जाने का पूरा प्रोसेस आसान भाषा में विस्तार से समझाएंगे. चलिए जानते हैं विधानसभा का स्पीकर अनुभव के आधार पर चुना जाता है या वोटिंग होती है.

कैसे होता है स्पीकर का चुनाव?
आपको बता दें कि विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है. विधानसभा के सदस्य वोटिंग के द्वारा स्पीकर का चुनाव करते हैं. हालांकि, इसमें विधानसभा के सदस्य चुनाव करते समय राजनीतिक हित, राजनीतिक दल, अपने अनुभव, वरिष्ठता, विधायी समझ और कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए स्पीकर का चुनाव करते हैं.
इलेक्शन जीतने के कितने दिन के भीतर लेनी होती है शपथ, जानें क्या हैं नियम

 

वोटिंग या अनुभव, कैसे होता है फैसला?
इसका कोई सटीक जवाब नहीं है. आमतौर पर कोई भी पार्टी या गठबंधन उस नेता को प्राथमिकता देती है जिसका लंबा अनुभव रहा हो या कार्यपालिका में लंबे समय तक योगदान रहा हो. सिर्फ इतना ही नहीं, सदन में समर्थन की संख्या और राजनीतिक संतुलन भी बड़ी भूमिका निभाता है. आखिर में हम ये कह सकते हैं कि न सिर्फ वोट, बल्कि वोट के कई आधार यानी वोट और अनुभव के साथ समर्थन मिलकर तय करते हैं कि विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा.

स्पीकर की भूमिका
किसी भी राज्य की विधानसभा को चलाने के लिए एक संचालक जरूरी है. स्पीकर विधानसभा की कार्यवाही का संचालन करते हैं और सदन के अंदर अनुशासन को बनाये रखने का काम करते हैं. किसी भी राज्य की विधानसभा में स्पीकर का पद काफी महत्व रखता है. ये कानूनी मामलों पर निर्णय लेते हैं. विधानसभा में क्या चर्चा होगी, कब तक होगी, कौन सा बयान कार्यवाही से निकालना है या रखना है ये काफी हद तक इन्हीं के हाथ में होता है. कोई भी पार्टी या गठबंधन स्पीकर के पद के लिए अनुभवी के साथ साथ भरोसेमंद नेता को ही प्राथमिकता देते हैं.

